Microsoft ostrzega: lepiej zaktualizuj Windowsa, bo będziesz w niebezpieczeństwie

Producent ponownie ostrzegł użytkowników, że niebawem zakończy się obsługa starszego wydania systemu operacyjnego oznaczonego numerem 24H2. Ma to związek ze standardową długością wsparcia Windowsa 11, która dla przeciętnego użytkownika trwa dwa lata. Wsparcie dla jednej z popularnych wersji niebawem dobiega końca. Na jej miejsce wejdzie coś nowego i lepszego.

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Windows 11 24H2 zaraz straci wsparcie Microsoftu

Microsoft wydał krótkie ostrzeżenie, w którym informuje, że Windows 11 w wersji 24H2 niebawem zostanie porzucony. Producent zakończy wsparcie techniczne dla oprogramowania już 13 października 2026 r. Dotyczy to zarówno Windowsa 11 Home, jak i Pro.

Co to oznacza dla użytkownika? Że od tego momentu nie będzie otrzymywał aktualizacji związanych z bezpieczeństwem, poprawek błędów (bugów) oraz pomocy technicznej ze strony Microsoftu.

Urządzenia z tymi edycjami nie będą już otrzymywać poprawek znanych problemów, aktualizacji stref czasowych, pomocy technicznej ani comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i wersji zapoznawczych, zawierających zabezpieczenia przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa - pisze Microsoft.

Największym problemem jest tu kwestia braku aktualizacji bezpieczeństwa wydawanych każdego miesiąca. To właśnie one chronią nasze komputery przed podatnościami związanymi z oprogramowaniem. Luki pozostają niezałatane, co zwiększa ryzyko ataków hakerskich, a co za tym idzie wykradania danych oraz instalacji złośliwego oprogramowania. Wsparcie systemu zakłada łatanie takich luk przez producenta oprogramowania (lub urządzenia, jeśli jest to np. smartfon).

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To naturalna kolej rzeczy - aktualizacja nie jest bolesna

Microsoft obejmuje każdą pomniejszą wersję Windowsa 11 dwuletnim okresem wsparcia systemów dla użytkowników indywidualnych. Wydanie oznaczone numerem 24H2 miało swoją premierę w październiku 2024 r., a więc w październiku mijają dwa lata.

Na szczęście przejście z 24H2 na nowsze wydanie 25H2 wprowadzone pod koniec 2025 r. jest niemalże nieodczuwalne z perspektywy użytkownika. Systemy bazują na identycznym kodzie, przez co aktualizacja ma stanowić proste pobranie i zrestartowanie komputera lub laptopa. Dodam, że jesienią tego roku zadebiutuje też zupełnie nowa wersja Windowsa 11 26H2.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.