Windows 11 sam ci się zaktualizuje. Nie masz nic do gadania

Windows 11 tak naprawdę dzieli się na kilka głównych wersji. Obecnie najnowsze jest wydanie 25H2, ale producent jednocześnie obsługuje starszą wersję 24H2. Wsparcie dla tego wydania zostanie zakończone już w październiku, ponieważ Microsoft przygotowuje się do wdrożenia wersji 26H2. Zanim to nastąpi, wymusi na użytkownikach aktualizację.

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Windows 11 wymusi aktualizację przed tegoroczną wersją

Microsoft po cichu zapowiedział, że rozszerzył proces wdrażania aktualizacji Windowsa 11 25H2. Dzięki wprowadzonym zmianom procesem tym zostaną objęte wszystkie kwalifikujące się komputery i laptopy z systemami w wariantach Home i Pro. W tym celu opracowano wdrożenie oparte na uczeniu maszynowym, które jest już testowane w ostatniej fazie rozwoju.

Narzędzie zostanie wykorzystane po to, aby zaktualizować komputery działające na dowolnym wydaniu Windowsa 11 do wersji 25H2. Dotychczas wyglądało to bowiem tak, że wdrożenie było selektywne i dotyczyło głównie wersji 24H2. Microsoft po cichu jednak zmienił zasady i teraz wszystkie, nawet te starsze i niewspierane przez producenta wersje, mogą liczyć na automatyczną aktualizację.

Oznacza to, że niezależnie od tego, z jakiej wersji korzystamy, nasz komputer z Windowsem będzie chciał zainstalować uaktualnienie systemu do wydania 25H2. Algorytm oparty na uczeniu maszynowym sprawdzi, czy urządzenie jest gotowe na aktualizację, i wykona ją samodzielnie. Tym sposobem system przejdzie na nowszą wersję Windowsa 11, która będzie wspierana jeszcze przez ponad rok.

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Wersja 25H2 ma być obsługiwana przez producenta co najmniej do października 2027 r. Automatyczna aktualizacja zapewni więc bezpieczeństwo. Korzystanie ze starszych, niewspieranych wersji nie jest zalecane głównie ze względu na brak poprawek bezpieczeństwa.

Microsoft tak chce przygotować nas na aktualizację do Windowsa 26H2

Mam jednak dobrą wiadomość. Uaktualnienie dla większości użytkowników nie będzie problematyczne. Windows 11 25H2 to aktualizacja, która nie wprowadziła ogromnych zmian. Microsoft zmienił bowiem podejście do wdrażania nowych funkcji w systemie i zamiast dużych uaktualnień wprowadzanych raz na rok, nowości wprowadza w ramach cyklicznych, comiesięcznych pakietów.

W zasadzie Windows 25H2 bazuje na tej samej platformie co 24H2, więc uaktualnienie polega na pobraniu niewielkiego pliku, prostej aktualizacji trwającej kilka minut i wykonaniu jednorazowego ponownego uruchomienia. Tym sposobem gigant chce nas przygotować do wdrożenia tegorocznej wersji 26H2, która ma pojawić się jesienią 2026 r. Tegoroczna aktualizacja również będzie bazować na tej samej platformie co wcześniejsze wersje.

Mimo wszystko warto pamiętać o aktualizacji Windowsa do głównych wydań. Przedłuża to wsparcie komputerów i zapewnia wszystkie najnowsze funkcje.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.