Windows właśnie zepsuł Kosz. Gdzie jest granica niekompetencji

Firma poinformowała, iż zainstalowanie czerwcowej aktualizacji związanej z bezpieczeństwem (Patch Tuesday), wydanej we wtorek, 9 czerwca, powoduje nieoczekiwane zachowanie Kosza. Próba usunięcia pliku z Kosza wyświetla dziwne rzeczy. Na szczęście nie sprawia ona, że ta podstawowa funkcja systemu Microsoftu przestaje działać.

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Aktualizacja sprawia, że Kosz Windowsa dziwnie działa

Błąd powoduje, że użytkownicy korzystający z systemu Windows, którzy postanowią usunąć cokolwiek bezpośrednio z Kosza, doświadczają nietypowego działania. Próba wykasowania pliku wyświetla okno dialogowe, które zamiast rzeczywistej nazwy obejmuje wewnętrzną nazwę pliku.

W praktyce wygląda to tak, że jeśli zdjęcie nazywa się 1.png, w oknie dialogowym zobaczymy pytanie, czy chcemy trwale usunąć plik "$Rxxxxx.png". Problem zatem dotyczy błędnego wyświetlania nazwy. Nie wpływa na samo działanie Kosza. Plik jest normalnie usuwany z dysku, jeśli tylko zatwierdzimy proces.

Problem nie objawia się w innych sytuacjach - gdy np. usuwamy plik z pulpitu czy innego folderu lub też używamy funkcji Opróżnij kosz. Sam Kosz prawidłowo wyświetla oryginalną nazwę pliku, a przywrócenie elementu (np. do folderu) również nie powoduje błędnego wyświetlania nazwy. Możemy zatem mówić o typowo wizualnym błędzie, który w zasadzie nie wpływa na działanie naszego komputera. Może co najwyżej spowodować chwilowy strach związany z anomalią w systemie, sugerującą potencjalnie większy problem.

Wszystkie systemy operacyjne Microsoftu są dotknięte tym dziwnym problemem

Problem dotyczy praktycznie wszystkich obsługiwanych wersji systemu Windows – zarówno klienckich, jak i serwerowych: Windows 11 26H1, Windows 11 25H2, Windows 11 24H2, Windows 11 23H2, Windows 10 22H2 oraz Windows 10 Enterprise LTSC 2021.

Błąd spotkamy zatem na każdym komputerze z Windowsem. Microsoft już oczywiście pracuje nad rozwiązaniem, które zostanie wydane w przyszłej aktualizacji systemu Windows.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.