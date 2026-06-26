Oszczędzisz nawet kilkadziesiąt godzin życia. Ważna aktualizacja Windowsa

Microsoft ogłosił, że Point‑in‑Time Restore jest już dostępny dla wszystkich edycji Windows 11 - Home, Pro i Enterprise. To ważne, bo dotąd zaawansowane mechanizmy odzyskiwania były domeną głównie środowisk korporacyjnych. Teraz każdy użytkownik może skorzystać z funkcji, która automatycznie zapisuje pełne migawki systemu i pozwala przywrócić komputer do wcześniejszego stanu w kilka minut, a nie godzin.

Microsoft podkreśla, że to odpowiedź na powtarzające się prośby użytkowników i administratorów: odzyskiwanie ma być proste, szybkie i niezawodne, zwłaszcza wtedy, gdy Windows nagle przestaje współpracować - po aktualizacji, instalacji sterownika, błędzie aplikacji czy zwykłej ludzkiej pomyłce.

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Przywracanie do punktu w czasie już dostępne w Windowsie 11

To nie jest klasyczny „Punkt przywracania systemu”, który znamy od lat. Ten stary mechanizm działał różnie - czasem świetnie, czasem wcale. Nowa funkcja idzie znacznie dalej.

Windows 11 automatycznie tworzy pełne, lokalne migawki systemu - domyślnie co 24 godziny. Zawierają one:

system operacyjny,

zainstalowane aplikacje,

konfiguracje systemowe i aplikacyjne,

ustawienia,

lokalne pliki użytkownika.

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To oznacza, że po przywróceniu komputer wygląda dokładnie tak, jak w momencie wykonania migawki - bez konieczności reinstalacji aplikacji, ponownego ustawiania systemu czy odtwarzania danych.

Microsoft twierdzi, że proces przywracania trwa minuty, choć oczywiście zależy to od sprzętu i liczby zmian od ostatniej migawki. Ale nawet jeśli to 5-10 minut, to i tak przepaść w porównaniu z pełną reinstalacją Windowsa, która potrafi zająć godzinę lub dwie.

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Kiedy to się przyda? Właściwie… zawsze

Mechanizm jest dostępny również w WinRE (środowisku przywracania)

Nowy mechanizm ma być szczególnie pomocny w sytuacjach, które każdy użytkownik Windowsa zna aż za dobrze. Microsoft wymienia m.in.:

wadliwe aktualizacje,

regresje sterowników,

uszkodzenia aplikacji,

błędne zmiany konfiguracji,

problemy powodowane przez użytkownika lub administratora.

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To brzmi jak lista rzeczy, które potrafią zdarzyć się w dowolny poniedziałek rano.

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Co ważne, Point‑in‑Time Restore działa również wtedy, gdy system nie chce się uruchomić. Funkcja jest zintegrowana z Windows Recovery Environment (WinRE) - tym samym środowiskiem, które uruchamia się po kilku nieudanych startach systemu.

A co z klasycznym Przywracaniem systemu?

Microsoft sam przewiduje to pytanie. W końcu „Ochrona systemu” i „Punkty przywracania” istnieją od czasów Windows Me. Problem w tym, że ta funkcja była:

domyślnie wyłączona,

kapryśna,

ograniczona do plików systemowych i rejestru,

często nieskuteczna przy poważniejszych problemach.

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Point‑in‑Time Restore to zupełnie inna liga. To pełna migawka systemu, a nie tylko fragmentów konfiguracji. W praktyce bliżej mu do Time Machine z macOS-a niż do starego Przywracania systemu.

Point‑in‑Time Restore nie rozwiąże wszystkich problemów Windowsa, ale może sprawić, że wiele z nich przestanie być katastrofą. A to już duży krok naprzód.

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Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.