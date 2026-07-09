Pierwszy taki telefon na świecie. Ciekawe czy to przyszłość smartfonów

Sztuczna inteligencja pojawia się dosłownie wszędzie. Kolejnym krokiem w jej rozwoju są agenci sztucznej inteligencji, którzy potrafią samodzielnie wykonywać określone czynności bez większego zaangażowania człowieka. Jeden z chińskich producentów smartfonów chce wdrożyć takiego agenta AI bezpośrednio do systemu operacyjnego telefonu.

Smartfon ze zintegrowanym agentem sztucznej inteligencji

Wiceprezes ZTE zapowiedział, że jeszcze w tym miesiącu firma pokaże swój najnowszy telefon sprzedawany pod marką Nubia. Będzie to urządzenie z najwyższej półki cenowej, które wyróżni się na tle konkurencji bardziej zaawansowaną sztuczną inteligencją.

Będzie to bowiem pierwszy smartfon na świecie wyposażony w agenta AI wbudowanego bezpośrednio w system operacyjny. Czym zatem różni się to od propozycji Samsunga z pakietem Galaxy AI czy Apple z Apple Intelligence? W tamtych urządzeniach znajdziemy gotowe, specjalnie opracowane funkcje sztucznej inteligencji, stworzone do wykonywania konkretnych czynności. Najczęściej służą one do odpowiadania na pytania lub generowania treści.

Natomiast agent AI Nubii ma być głęboko zintegrowany z samym systemem operacyjnym. Będzie w stanie zrozumieć, co robimy na telefonie, bez dodatkowych sztuczek. Oprócz tego będzie mógł przejąć kontrolę nad urządzeniem i samodzielnie wykonywać wieloetapowe czynności w najróżniejszych aplikacjach zainstalowanych na telefonie. Będzie też w stanie naturalnie rozumieć zapytania użytkownika.

Nubia najwyraźniej chce podejść do sprawy w nieco inny sposób. Zamiast zastępować aplikacje sztuczną inteligencją, tak jak chciał to zrobić Rabbit R1 czy Humane AI Pin, połączy AI z programami. Można powiedzieć, że będzie to bardziej zaawansowany asystent AI, który obsłuży zadania zlecone mu przez użytkownika. Użytkownik będzie mógł np. poprosić o zarezerwowanie najtańszego lotu – wtedy AI otworzy odpowiednią aplikację, sprawdzi ceny, wypełni dane potrzebne do rezerwacji i zapłaci bez konieczności angażowania uwagi człowieka.

Producent zastosuje bowiem specjalny model językowy działający bezpośrednio na urządzeniu, przetwarzany przez czip znajdujący się w telefonie, oraz architekturę agenta GUI. Nie ma tu zatem mowy o tym, że dane będą wychodzić poza urządzenie – wszystko ma być realizowane bez konieczności połączenia z systemami w chmurze.

Czy to przyszłość smartfonów? Zobaczymy

Podobno agenci sztucznej inteligencji mają być przyszłością smartfonów. Obecnie trudno powiedzieć, czy tak faktycznie będzie. Sytuacja z AI zmienia się wyjątkowo dynamicznie. Obecne funkcje AI w telefonach Samsunga czy Apple’a nie wprowadziły większej rewolucji, bo nie są to funkcje, bez których trudno byłoby nam się obejść. Gdy smartfon Nubii wejdzie na rynek, będziemy mogli powiedzieć o nim coś więcej. Premiera jest zaplanowana na 17–20 lipca.

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