Już nigdy nie zapomnę PIN-u do telefonu. Samsung właśnie mnie przekonał
Samsung przekonał mnie, żeby już nigdy już nie zapomnieć PIN-u do telefonu. W nowej wersji systemu pojawia się zabezpieczenie, które skutecznie leczy z zapominalstwa - o zablokowanie smartfona będzie teraz o wiele łatwiej.
W smartfonach od lat działają mechanizmy ograniczające liczbę prób odblokowania. Gdy wpisujemy złe hasło lub PIN, telefon każe nam odczekać określony czas, który rośnie z każdą kolejną pomyłką. W iPhone'ach po 10. nieudanej próbie sprzęt się blokuje. W Samsungach będzie bardzo podobnie.
Samsung zablokuje telefon, jeśli nie pamiętasz hasła
Czasowe blokady stworzono po to, aby nikt niepowołany nie dostał się do naszych danych. Ten mechanizm znamy od lat i jego skuteczność jest niepodważalna. Samsung postanowił jednak dokręcić śrubę wraz z nową nakładką One UI 9.0 (bazującą na Androidzie 17).
Po 13 nieudanych próbach smartfon Galaxy ma zostać całkowicie zablokowany, a dostęp do niego będzie można odzyskać dopiero po przywróceniu ustawień fabrycznych. Oznacza to natychmiastowe usunięcie absolutnie wszystkiego: aplikacji, zdjęć, kontaktów i prywatnych plików.
Producent uważa, iż takie podejście ma zwiększyć ochronę użytkownika masowym wpisywaniem kombinacji najprostszych kombinacji, np. 1234 czy 1111.
Dłuższe blokady
Istotną zmianą jest też wprowadzenie dłuższych odstępów czasu przy kolejnych nieudanych próbach. Pierwsze cztery nieudane próby nie będą wiązać się z zablokowaniem telefonu. Dopiero kolejne mają prowadzić do czasowego ograniczenia korzystania z urządzenia:
- 5 prób - 1 minuta
- 6 prób - 5 minut
- 7 prób - 15 minut
- 8 prób - 30 minut
- 9 prób - 90 minut
- 10 prób - 4 godziny
- 11 prób - 12 godzin
- 12 prób - 24 godziny
- 13 prób - całkowita blokada
Zmiana dotyczy nie tylko użytkowników, którzy wykorzystują wyłącznie kody PIN czy hasła do autoryzacji, ale też osób korzystających z odcisku palca czy rozpoznawania twarzy.
PIN lub hasło pozostają zapasową metodą autoryzacji, wymaganą np. po aktualizacji lub ponownym uruchomieniu telefonu. W obliczu nowych zasad lepiej nie zapominać swoich haseł lub PIN-ów. Zmiana obecnie dotyczy tylko urządzeń, które są dostarczane z Androidem 17 i nakładką One UI 9.0.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.