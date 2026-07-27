Już nigdy nie zapomnę PIN-u do telefonu. Samsung właśnie mnie przekonał

W smartfonach od lat działają mechanizmy ograniczające liczbę prób odblokowania. Gdy wpisujemy złe hasło lub PIN, telefon każe nam odczekać określony czas, który rośnie z każdą kolejną pomyłką. W iPhone'ach po 10. nieudanej próbie sprzęt się blokuje. W Samsungach będzie bardzo podobnie.

Samsung zablokuje telefon, jeśli nie pamiętasz hasła

Czasowe blokady stworzono po to, aby nikt niepowołany nie dostał się do naszych danych. Ten mechanizm znamy od lat i jego skuteczność jest niepodważalna. Samsung postanowił jednak dokręcić śrubę wraz z nową nakładką One UI 9.0 (bazującą na Androidzie 17).

Po 13 nieudanych próbach smartfon Galaxy ma zostać całkowicie zablokowany, a dostęp do niego będzie można odzyskać dopiero po przywróceniu ustawień fabrycznych. Oznacza to natychmiastowe usunięcie absolutnie wszystkiego: aplikacji, zdjęć, kontaktów i prywatnych plików.

Producent uważa, iż takie podejście ma zwiększyć ochronę użytkownika masowym wpisywaniem kombinacji najprostszych kombinacji, np. 1234 czy 1111.

Dłuższe blokady

Istotną zmianą jest też wprowadzenie dłuższych odstępów czasu przy kolejnych nieudanych próbach. Pierwsze cztery nieudane próby nie będą wiązać się z zablokowaniem telefonu. Dopiero kolejne mają prowadzić do czasowego ograniczenia korzystania z urządzenia:

5 prób - 1 minuta

6 prób - 5 minut

7 prób - 15 minut

8 prób - 30 minut

9 prób - 90 minut

10 prób - 4 godziny

11 prób - 12 godzin

12 prób - 24 godziny

13 prób - całkowita blokada

Zmiana dotyczy nie tylko użytkowników, którzy wykorzystują wyłącznie kody PIN czy hasła do autoryzacji, ale też osób korzystających z odcisku palca czy rozpoznawania twarzy.

PIN lub hasło pozostają zapasową metodą autoryzacji, wymaganą np. po aktualizacji lub ponownym uruchomieniu telefonu. W obliczu nowych zasad lepiej nie zapominać swoich haseł lub PIN-ów. Zmiana obecnie dotyczy tylko urządzeń, które są dostarczane z Androidem 17 i nakładką One UI 9.0.

Czytaj też:

Ładowanie...