Rozdajemy Samsunga Galaxy Z Folda 8 i słuchawki. Musisz zrobić jedną rzecz

Znasz to uczucie, gdy twój dotychczasowy smartfon po prostu nie daje rady? Brakuje przestrzeni, a wielozadaniowość kuleje? Marzysz o sprzęcie, który naprawdę poszerzy twoje możliwości?

Zwykłe smartfony bywają ograniczające. Czasami ekran jest po prostu za mały, by wygodnie pracować na dwóch aplikacjach naraz, zmontować wideo z wakacji czy wygodnie obejrzeć film w pociągu. Składane telefony z serii Galaxy Z Fold od lat udowadniają, że kieszonkowe urządzenie może w ułamku sekundy zamienić się w użyteczny tablet.

Teraz masz szansę przekonać się o tym na własnej skórze. Organizatorem konkursu jest Samsung, a my jako Spider's Web z dumą partnerujemy temu wydarzeniu.

Konkurs Wygraj Samsung Galaxy Z Fold

Zacznijmy od najważniejszego: co jest do wygrania? Zaszaleliśmy z nagrodami. Na najlepszych twórców czekają trzy fantastyczne sprzęty:

Nagroda Główna: 1x Samsung Galaxy Z Fold 8 512 GB o wartości 9 599,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com).

1x 512 GB o wartości 9 599,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com). Nagrody Pocieszenia: 2x Słuchawki Samsung Galaxy Buds4 o wartości 849,00 zł brutto (cena z dn. 23.07.2026 na samsung.com).

Co zrobić, żeby wygrać?

Zadanie jest proste, ale daje ogromne pole do popisu. Chcemy zobaczyć, dlaczego to właśnie ty najbardziej potrzebujesz przesiadki na najnowszego od Samsunga.

Co musisz zrobić?

Pokaż w kreatywny sposób sytuację z życia, w której dotychczasowy smartfon kompletnie się nie sprawdza, a nowy składany Galaxy Z Fold idealnie rozwiązałby problem lub znacznie poszerzył możliwości. Opublikuj swoje dzieło jako post lub rolkę na Instagramie, Facebooku lub TikToku. Koniecznie dodaj hasztagi: Nie zapomnij oznaczyć materiału hasztagami #MojNowySamsung i #GalaxyZFold8. Wyślij wiadomość e-mail z linkiem do opublikowanej rolki lub postu na nasz specjalny adres: [email protected].

Ważne zasady i terminy

Żeby wszystko było jasne i klarowne, pamiętaj o kilku ważnych punktach regulaminu:

Tylko jeden strzał: jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Wybierzcie swój najlepszy pomysł!

jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Wybierzcie swój najlepszy pomysł! Czas ucieka: czekamy na Wasze zgłoszenia od 23 lipca 2026 od godziny 18:00 do 30 lipca 2026 r., do godziny 23:59 . Prace wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

czekamy na Wasze zgłoszenia od do . Prace wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę. Rozwiązanie: nasza komisja konkursowa wraz z przedstawicielami Organizatora wybierze najciekawsze materiały. Wyniki ogłosimy 6 sierpnia 2026 r. na stronie spidersweb.pl oraz w naszych kanałach społecznościowych.

Nie ma na co czekać! Łapcie za swoje (jeszcze) nieskładane telefony, odpalajcie aparaty, nagrywajcie i publikujcie. Pokażcie nam, że to właśnie w Waszych rękach najnowszy Samsung Galaxy Z Fold 8 rozwinie skrzydła.

Pełny regulamin konkursu znajdziecie pod tym linkiem

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