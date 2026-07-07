Samsung zniszczy marzenia Apple'a. O największej baterii

Akumulatorowa rewolucja w smartfonach dzieje się na naszych oczach. Rozpoczęli ją producenci telefonów z Chin, którzy masowo wdrażają nowy typ ogniw węglowo-krzemowych zamiast klasycznych jednostek litowo-jonowych. Konkurencja szybko zareagowała i np. Apple zaczął stosować większe baterie w wersjach pozbawionych fizycznej karty SIM. Teraz i Samsung podejmie swój ruch.

Samsung Galaxy S27 Ultra z większą baterią

Samsung od lat w najlepszym Galaxy S Ultra stosował ogniwa o pojemności 5000 mAh. Po raz pierwszy zastosowano je w S20 wydanym w 2020 r. i tak nic się nie zmieniło przez następne 6 lat. W ostatnim S26 Ultra też mamy do dyspozycji jedynie 5000 mAh.

W następnym roku to ma się zmienić i - jak wynika z poprzednich doniesień - S27 Ultra ma zostać wyposażony w akumulator o pojemności mniejszej niż 6000 mAh. Wcześniejsze informacje nie wskazywały na dokładne wartości. Jak wynika z nowego doniesienia, sam Samsung nie do końca jeszcze wie, na jaki akumulator ma postawić.

Informator z serwisu X @phonefuturist twierdzi, że Samsung testuje trzy opcje:

5200 mAh,

5600 mAh,

5800 mAh.

Wszystkie opcje faktycznie zgadzają się z informacją, że w środku zostanie zastosowany większy akumulator niż obecnie, ale jednocześnie mniejszy niż 6000 mAh. Firma podobno zakończyła prace nad wersją wyposażoną w 5200 mAh, ale testy nadal trwają, ponieważ sprawdzane są inne możliwości zmieszczenia większego ogniwa.

I tutaj w grę wchodzą wartości przekraczające 5500 mAh. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Samsung znacząco ulepszy baterię w swoim najlepszym smartfonie. Pojemności typu 5600 mAh czy 5800 mAh stanowią zauważalne ulepszenie względem obecnych 5000 mAh, z których Samsung korzysta od początku serii Galaxy S Ultra.

Samsung jednak, w odróżnieniu od chińskiej konkurencji, nie zamierza stawiać na nowe technologie. Zamiast skorzystać z nowego typu baterii węglowo-krzemowych, w dalszym ciągu rozwija klasyczne akumulatory litowo-jonowe, tyle że zwiększa ich pojemność. Technologia węglowo-krzemowa zapewnia zasadniczą przewagę, ponieważ pozwala na uzyskanie większych pojemności przy mniejszych rozmiarach akumulatora dzięki wyższej gęstości energetycznej.

Samsung najwyraźniej znalazł sposób na zmieszczenie klasycznego akumulatora o lepszych parametrach.

Odpowiedź na Apple’a, który też ma mieć większy akumulator

Apple w tegorocznym iPhonie 18 Pro (Max) również ma zastosować większe baterie. Z niedawnego doniesienia wynika, że w najdroższych wariantach znajdzie się:

iPhone 18 Pro Max eSIM (wersja USA) - 5425 mAh;

iPhone 18 Pro Max nano SIM (wersja Europa) - 5235 mAh.

To znacznie wyższe wartości w porównaniu do iPhone'a 17 Pro Max, który w zwykłym wariancie z obsługą fizycznych kart SIM oferował 4823 mAh. W wersji z eSIM natomiast było to 5088 mAh. Aby nie pozostać w tyle, Samsung musi już teraz działać. Tak naprawdę obecny iPhone 17 Pro Max przewyższył już Samsunga i jego Galaxy S26 Ultra. Ulepszenie o 600 lub 800 mAh pozwoli koreańskiemu producentowi powrócić na fotel lidera.

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