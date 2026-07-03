Smartfony z Europy. Tymi telefonami nie wspierasz USA ani Chin

Dzisiejsze smartfony to przede wszystkim amerykańskie i chińskie propozycje (no i jest jeszcze Samsung z Korei Południowej). Z USA wywodzi się m.in. Apple oraz jego iPhone’y, a z Chin wiele popularnych marek: Xiaomi, Oppo, OnePlus, Vivo, Realme i wiele innych. W Europie też mamy jednak kilka firm zajmujących się projektowaniem urządzeń mobilnych. Nie ma ich zbyt wiele, ale zdecydowanie są warte uwagi.

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Europejski rodowód, niekoniecznie produkcja i własne części

Dzisiejszy rynek smartfonów (i innych urządzeń elektronicznych) jest podzielony na różne sektory. Tak naprawdę większość dzisiejszych telefonów to komponenty innych firm złożone w jedną całość. To nie tak, że Apple sam sobie tworzy wszystko. Ekrany bierze od Samsunga, za produkcję czipów odpowiada TSMC, a wszystko składa Foxconn w krajach takich jak Indie czy Chiny.

Inni producenci działają w identyczny sposób. Miejsce faktycznego składania oraz pochodzenie części zależą od wyborów producenta. Zestawienie zatem skupia się wyłącznie na pochodzeniu marki. Sprawdźmy, które firmy pochodzą z państw Europy.

Nothing Phone - ciekawa stylistyka prosto z Wielkiej Brytanii

Zdecydowanie najpopularniejszą marką europejskich smartfonów jest Nothing. To brytyjska firma z siedzibą w Londynie, która została założona przez Carla Peia – dawnego współzałożyciela chińskiego OnePlusa.

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Producent ma w ofercie wyróżniające się na tle innych smartfony, bazujące na systemie Android z autorską nakładką Nothing OS. Najciekawszy w tych urządzeniach jest wygląd: przezroczyste obudowy, nietypowe układy aparatów, dodatkowe ekrany czy światełka na tylnych panelach. Obecnie w portfolio marki znajdziemy: Nothing Phone (4a), (4a) Pro, (3a) Lite, a niebawem pojawi się model (4b).

Oprócz tego Nothing sprzedaje słuchawki oraz zegarki. Te również wyróżniają się ciekawym wyglądem.

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HMD - dawna Nokia z Finlandii

Kolejnym sporym producentem smartfonów z Europy jest HMD. To firma, która przejęła dział telefonów komórkowych Nokii i ma prawa do produkcji urządzeń pod tą marką. Świetność Nokii jest już przeszłością, ale w dalszym ciągu można nabyć telefony bez funkcji smart, nawiązujące do dawnych czasów: w ofercie znajdziemy modele takie jak 6310 (2024), 210, 200, 235 czy 215.

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Pod marką HMD znajdziemy jednak pełnoprawne smartfony, takie jak Skyline, Fusion, Pulse Pro. To również w głównej mierze propozycje ze średniej półki cenowej, kosztujące ok. 1000 - 2000 zł. Główną taktyką firmy jest nostalgia i nawiązywanie do marki Nokia. W ostatnim czasie producent nie wydał żadnych nowych modeli - najnowszymi urządzeniami są HMD Fusion oraz Skyline. W niektórych sklepach znajdziemy jednak pojedyncze egzemplarze tych modeli.

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myPhone / Hammer - polski akcent też się znajdzie

W zestawieniu nie mogło zabraknąć marek myPhone i Hammer, należących do polskiego przedsiębiorstwa mPTech Sp. z o.o. z Wrocławia. Firma skupia się na tańszych telefonach i smartfonach, stworzonych z myślą o osobach starszych oraz użytkownikach, potrzebujących bardziej wytrzymałego urządzenia.

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myPhone to obecnie przede wszystkim klasyczne, klawiaturowe telefony dla seniorów. Hammer skupia się na wytrzymałych smartfonach o wysokiej wodoszczelności, dużej baterii czy innych funkcjach, przydających się na budowach (np. z wbudowaną kamerą termowizyjną czy dalmierzem laserowym).

Fairphone - najciekawsze europejskie smartfony z Holandii

Zdecydowanie najciekawszym producentem smartfonów z Europy jest Fairphone. To firma, która stawia na ekologię i proste naprawy smartfonów za sprawą modułowej budowy. W większości telefonów znajdziemy bowiem konstrukcję, która do wymiany czegokolwiek wymaga specjalistycznych narzędzi oraz umiejętności. W dzisiejszych smartfonach nie możemy sobie sami wymienić baterii.

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Fairphone stawia na wymienne części, dzięki czemu można wymienić baterię, ekran, aparaty czy port USB-C. Wystarczy tylko jeden śrubokręt. Części są też łatwo dostępne przez wiele lat wsparcia danego modelu. Najnowsza 6. generacja Fairphone kosztuje 549 euro (ok. 2350 zł) lub 599 euro (2550 zł). Do dyspozycji są dwie wersje: ze standardowym Androidem 15 z usługami Google oraz autorskim systemem Murena, pozbawionym funkcji Google’a.

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Punkt. - szwajcarski producent stawiający na prywatność

Ostatnią w zestawieniu marką jest Punkt. To szwajcarska firma odpowiedzialna za smartfony, stworzone z myślą o prywatności i bezpieczeństwie. W portfolio marki znajdziemy urządzenia, stawiające na pełną kontrolę danych i pozbycie się usług Google.

W najnowszym modelu MC03 zastosowano system AphyOS, który bazuje na Androidzie. Jest pozbawiony dodatków od Google’a, ale wspiera aplikacje typu .apk. Dane przechowywane na urządzeniu mają pozostać bezpieczne: system nie śledzi, nie profiluje i nie monetyzuje tego, co robi użytkownik. To zasady prywatności rodem z korporacji.

Sprzęt jest jednak nieco drogawy – Punkt. MC03 został wyceniony na 745 euro (ok. 3200 zł). Jak widać, europejskie produkty nie należą do najtańszych. Ale stawiają na inne kwestie.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.