Nowy iPhone z większą baterią? Ile można czekać

W tym roku modele Pro i Pro Max najnowszych iPhone'ów zostaną przyćmione przez nowego zawodnika, którym ma być składany iPhone. Mimo tej zmiany najjaśniejszej gwiazdy na niebie, Apple wydaje się nie zaniedbywać swojej najbardziej zaawansowanej klasycznych konstrukcji. Najnowsze doniesienia wskazują, że iPhone 18 Pro Max może otrzymać wyraźnie większy akumulator niż jego poprzednik, co przełoży się na jeszcze dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

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iPhone 18 Pro Max z baterią ponad 5400 mAh? Apple szykuje dużą zmianę

Informacje pochodzą od użytkownika serwisu X @fireuniverse8 w - już usuniętym - poście cytowanym przez serwis Macworld. Według opublikowanych danych iPhone 18 Pro Max ma otrzymać baterię o pojemności 5235 mAh w wersji z fizyczną kartą Nano SIM oraz 5425 mAh w wariancie obsługującym wyłącznie eSIM.

Jeżeli przeciek okaże się prawdziwy, będzie to zauważalny wzrost względem iPhone'a 17 Pro Max. Obecny model dysponuje akumulatorem o pojemności 4823 mAh w wersji Nano SIM i 5088 mAh w odmianie eSIM. Mowa więc o wzroście odpowiednio o około 8,5 proc. i 6,6 proc.

Apple już od od kilku generacji systematycznie zwiększa pojemność akumulatorów w modelach Pro Max. Jednak dotychczas nie był on tak duży - dla porównania iPhone 13 Pro Max oferował baterię o pojemności 4352 mAh, iPhone 14 Pro Max - 4323 mAh, iPhone 15 Pro Max - 4441 mAh, a iPhone 16 Pro Max - 4685 mAh.

Z kolei według informacji przytoczonych przez 9to5Mac, sam większy akumulator nie ma być jedynym powodem wydłużenia czasu pracy urządzenia. iPhone 18 Pro Max ma korzystać również z nowego układu A20 Pro, który powinien zapewnić wyższą efektywność energetyczną. Połączenie większego ogniwa z bardziej energooszczędnym procesorem mogłoby przełożyć się na jeszcze dłuższy czas działania między kolejnymi ładowaniami.

Źródło przecieku pozostaje jednak niejednoznaczne. Macworld podkreśla, że informacje pojawiły się w mediach społecznościowych i trudno jednoznacznie ustalić ich pierwotne pochodzenie. Serwis zwraca jednocześnie uwagę, że publikacja zbiegła się w czasie z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Tata Electronics, jednego z dostawców Apple. W ostatnich tygodniach do sieci trafiły liczne materiały wiązane z tym incydentem. Informacja o pojemności baterii iPhone'a 18 Pro Max może pochodzić również z tego wycieku.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.