Sześć nowych iPhone'ów w jeden rok. Apple szykuje ofensywę, jakiej nie było

Już od kilku miesięcy wiadomo, że Apple chce zrobić coś wielkiego na 20 rocznicę istnienia iPhone'a. Jak się okazuje, producent może przygotowywać również największą ofensywę produktową w historii swojej smartfonowej serii. Według nowych informacji opublikowanych przez chińskiego leakera Digital Chat Station, w 2027 roku Apple planuje zaprezentować aż sześć nowych modeli iPhone'ów, rozłożonych na dwie premiery.

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Jeden rok, sześć iPhone'ów. Apple ma wielki plan na okrągłą rocznicę

Dotychczas Apple prezentowało większość nowych smartfonów podczas jesiennego wydarzenia. Seria iPhone 18 ma jednak rozpocząć stopniową zmianę tej strategii. Jesienią 2026 roku zadebiutować mają wyłącznie najbardziej zaawansowane modele: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oraz nowy iPhone Ultra. Podstawowy iPhone 18, iPhone Air 2 i budżetowy iPhone 18e mają natomiast trafić na rynek dopiero na początku 2027 roku.

Jeżeli informacje Digital Chat Station okażą się trafne, premiera iPhone'a 18, iPhone'a Air 2 i budżetowego iPhone'a 18e odbędzie się najpóźniej w marcu 2027 roku. Wówczas Apple miałoby zaprezentować trzy modele skierowane do szerszego grona odbiorców: iPhone'a 18, drugą generację iPhone'a Air oraz iPhone'a 18e.

Leaker ujawnił również przewidywaną specyfikację wyświetlaczy tych urządzeń. iPhone Air 2 ma zachować 6,55-calowy ekran LTPO OLED o rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Podobny panel ma otrzymać także iPhone 18 - 6,3-calowy wyświetlacz LTPO OLED 120 Hz o rozdzielczości 1,5K.

Najtańszy iPhone 18e według przecieku ponownie zaoferuje 6,12-calowy ekran OLED LTPS z odświeżaniem 60 Hz. Digital Chat Station twierdzi, że Apple nie planuje wyposażenia tego modelu w technologię ProMotion, pozostawiając wyższą częstotliwość odświeżania wyłącznie droższym urządzeniom. W przeciekach pojawia się również możliwość zastąpienia klasycznego notcha wyspą Dynamic Island, choć źródło nie potwierdza, że taka zmiana rzeczywiście nastąpi.

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A mięsko zostawiamy na jesień

Druga fala premier miałaby nadejść jesienią 2027 roku i być bezpośrednio związana z 20. rocznicą debiutu pierwszego iPhone'a. Digital Chat Station przekonuje, że Apple przygotowuje wówczas całkowicie odświeżone modele Pro oraz Pro Max, które w poprzednich doniesieniach określane były jako seria iPhone 20 Pro. Nazewnictwo pozostaje jednak przedmiotem spekulacji, ponieważ nie wiadomo, czy Apple zachowa dotychczasową numerację, czy zdecyduje się na specjalne oznaczenie jubileuszowych urządzeń.

Chiński leaker informuje również, że zakończono już testy form produkcyjnych dla przyszłych modeli Pro. Równolegle mają trwać prace nad drugim składanym smartfonem Apple, określanym jako iPhone Ultra 2 lub Fold 2. Według informacji Digital Chat Station urządzenie znajduje się obecnie na etapie testów form szerokiego, składanego wyświetlacza.

Jeżeli harmonogram opisany przez Digital Chat Station zostanie zrealizowany, Apple po raz pierwszy wprowadzi na rynek sześć nowych iPhone'ów w ciągu jednego roku kalendarzowego. Dotychczasowe przecieki wskazują, że taki podział premier ma stać się elementem nowej strategii firmy, rozdzielającej debiuty modeli podstawowych i premium na dwa różne terminy.

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Zdjęcie główne: Wongsakorn 2468 / Shutterstock

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.