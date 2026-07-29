REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Tak dobre, że zamienię iPhone'a na Samsunga. O Galaxy S27 wiemy już niemal wszystko

W sieci pojawiło się ostatnio mnóstwo informacji na temat serii Galaxy S27. Samsung znacząco ulepszy przyszłoroczne smartfony. Zebrałem wszystko, co wiemy na ich temat.

Albert Żurek
Dodaj do ulubionych w Google
Galaxy S27 wszystko co wiemy

Samsung ostatnio wydał serię składanych smartfonów Galaxy Z8. Na początku 2027 roku wyda jednak zwykłe telefony z rodziny Galaxy S27. I po raz pierwszy od wielu lat zmieni podejście do urządzeń, wprowadzając do oferty zupełnie nowy model: S27 Pro. Będą zatem dwa lepsze i dwa mniej zaawansowane smartfony.

Samsung Galaxy S27 Ultra i Galaxy S27 Pro - wszystko, co wiemy

Jak wynika z ostatnich doniesień, Samsung po wdrożeniu technologii baterii węglowo-krzemowych do składanych Galaxy Z8 postanowi wprowadzić to rozwiązanie również do klasycznych modeli. To o tyle ważna decyzja, że jednostki węglowo-krzemowe charakteryzują się większą gęstością energetyczną, a co za tym idzie - większą pojemnością (liczbą mAh) oraz możliwością fizycznego zmniejszenia baterii.

Serwis Galaxy Club ujawnił prawdopodobne pojemności baterii dla najlepszych modeli:

  • Galaxy S27 Pro - 5200 mAh;
  • Galaxy S27 Ultra - 5700 mAh.

Jeśli doniesienia się sprawdzą, nawet nieco mniej zaawansowany S27 Pro zostanie wyposażony w większą baterię niż poprzednie generacje Galaxy S Ultra o pojemności 5000 mAh. W przypadku S27 Pro różnica wyniesie 200 mAh, z kolei S27 Ultra względem S26 Ultra otrzyma aż 700 mAh więcej.

Co z pozostałą specyfikacją? W przypadku Galaxy S27 Pro oczekujemy:

  • ekran: 6,4-calowy Dynamic AMOLED, 120 Hz, funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra;
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 6 Elite;
  • pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB przestrzeni na dane UFS 5.0;
  • aparaty tylne: główny 200 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3,5x 50 Mpix;
  • aparat selfie: 16 Mpix;
  • akumulator: 5200 mAh, ładowanie 60 W;
  • system: Android 17, One UI 9.5.

W Galaxy S27 Ultra natomiast spodziewamy się jeszcze lepszych możliwości:

  • ekran: 6,9-calowy Dynamic AMOLED, 120 Hz, funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra;
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 6 Elite;
  • pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB przestrzeni na dane UFS 5.0;
  • aparaty tylne: główny 200 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix, teleobiektyw 5x 50 Mpix;
  • aparat selfie: 16 Mpix;
  • akumulator: 5700 mAh, ładowanie 60 W;
  • system: Android 17, One UI 9.5.

Nowe modele mają charakteryzować się też nowocześniejszą stylistyką z aparatami w układzie poziomym.

Galaxy S27 i Galaxy S27+ też będą niczego sobie

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Samsung w mniej zaawansowanych modelach S27 i S27+ również szykuje ulepszenia. Zmiany mają dotyczyć aparatu głównego, ale też i procesora. Oczekiwana specyfikacja obu modeli wygląda następująco:

  • ekran: 6,3 lub 6,7 cala (S27 / S27+) Dynamic AMOLED, 120 Hz;
  • procesor: Exynos 2700;
  • pamięć: 12 GB RAM, 256 – 512 GB przestrzeni na pliki;
  • aparat główny: nowy 50 Mpix, 12 Mpix ultraszeroki, 10 Mpix teleobiektyw 3x;
  • aparat przedni: nieznany;
  • bateria: nieznana;
  • system: Android 17, One UI 9.5.

W odróżnieniu od wyższych modeli, bazowe Galaxy S27 nie otrzymają specjalnych ekranów z funkcją prywatności, podobnych do panelu zastosowanego w Galaxy S26 Ultra. W Europie smartfony mają działać pod kontrolą Exynosa, podczas gdy S27 Pro i S27 Ultra wykorzystają czip Snapdragon.

Obecnie pozostaje jednak kilka niewiadomych takich jak baterie w S27 i S27+. Wiem jednak, że S27 Ultra i S27 Pro będą ciekawymi i wartymi zainteresowania modelami. Szczególnie jeśli informacje o zmianie w stylistyce się sprawdza.

Czytaj też:

Albert Żurek
Redaktor

Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Specjalizuje się w tematyce sprzętu i oprogramowania, a także telekomunikacji. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.

Tagi:
AndroidSamsungSmartfony