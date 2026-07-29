Tak dobre, że zamienię iPhone'a na Samsunga. O Galaxy S27 wiemy już niemal wszystko

Samsung ostatnio wydał serię składanych smartfonów Galaxy Z8. Na początku 2027 roku wyda jednak zwykłe telefony z rodziny Galaxy S27. I po raz pierwszy od wielu lat zmieni podejście do urządzeń, wprowadzając do oferty zupełnie nowy model: S27 Pro. Będą zatem dwa lepsze i dwa mniej zaawansowane smartfony.

Samsung Galaxy S27 Ultra i Galaxy S27 Pro - wszystko, co wiemy

Jak wynika z ostatnich doniesień, Samsung po wdrożeniu technologii baterii węglowo-krzemowych do składanych Galaxy Z8 postanowi wprowadzić to rozwiązanie również do klasycznych modeli. To o tyle ważna decyzja, że jednostki węglowo-krzemowe charakteryzują się większą gęstością energetyczną, a co za tym idzie - większą pojemnością (liczbą mAh) oraz możliwością fizycznego zmniejszenia baterii.

Serwis Galaxy Club ujawnił prawdopodobne pojemności baterii dla najlepszych modeli:

Galaxy S27 Pro - 5200 mAh;

Galaxy S27 Ultra - 5700 mAh.

Jeśli doniesienia się sprawdzą, nawet nieco mniej zaawansowany S27 Pro zostanie wyposażony w większą baterię niż poprzednie generacje Galaxy S Ultra o pojemności 5000 mAh. W przypadku S27 Pro różnica wyniesie 200 mAh, z kolei S27 Ultra względem S26 Ultra otrzyma aż 700 mAh więcej.

Co z pozostałą specyfikacją? W przypadku Galaxy S27 Pro oczekujemy:

ekran: 6,4-calowy Dynamic AMOLED, 120 Hz, funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra;

6,4-calowy Dynamic AMOLED, 120 Hz, funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra; procesor: Snapdragon 8 Gen 6 Elite;

Snapdragon 8 Gen 6 Elite; pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB przestrzeni na dane UFS 5.0;

12 lub 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB przestrzeni na dane UFS 5.0; aparaty tylne: główny 200 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3,5x 50 Mpix;

główny 200 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix, teleobiektyw 3,5x 50 Mpix; aparat selfie: 16 Mpix;

16 Mpix; akumulator: 5200 mAh, ładowanie 60 W;

5200 mAh, ładowanie 60 W; system: Android 17, One UI 9.5.

W Galaxy S27 Ultra natomiast spodziewamy się jeszcze lepszych możliwości:

ekran: 6,9-calowy Dynamic AMOLED, 120 Hz, funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra;

6,9-calowy Dynamic AMOLED, 120 Hz, funkcja prywatności z Galaxy S26 Ultra; procesor: Snapdragon 8 Gen 6 Elite;

Snapdragon 8 Gen 6 Elite; pamięć: 12 lub 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB przestrzeni na dane UFS 5.0;

12 lub 16 GB RAM, 256 GB – 1 TB przestrzeni na dane UFS 5.0; aparaty tylne: główny 200 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix, teleobiektyw 5x 50 Mpix;

główny 200 Mpix, ultraszeroki 50 Mpix, teleobiektyw 5x 50 Mpix; aparat selfie: 16 Mpix;

16 Mpix; akumulator: 5700 mAh, ładowanie 60 W;

5700 mAh, ładowanie 60 W; system: Android 17, One UI 9.5.

Nowe modele mają charakteryzować się też nowocześniejszą stylistyką z aparatami w układzie poziomym.

Galaxy S27 i Galaxy S27+ też będą niczego sobie

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Samsung w mniej zaawansowanych modelach S27 i S27+ również szykuje ulepszenia. Zmiany mają dotyczyć aparatu głównego, ale też i procesora. Oczekiwana specyfikacja obu modeli wygląda następująco:

ekran: 6,3 lub 6,7 cala (S27 / S27+) Dynamic AMOLED, 120 Hz;

6,3 lub 6,7 cala (S27 / S27+) Dynamic AMOLED, 120 Hz; procesor: Exynos 2700;

Exynos 2700; pamięć: 12 GB RAM, 256 – 512 GB przestrzeni na pliki;

12 GB RAM, 256 – 512 GB przestrzeni na pliki; aparat główny: nowy 50 Mpix, 12 Mpix ultraszeroki, 10 Mpix teleobiektyw 3x;

nowy 50 Mpix, 12 Mpix ultraszeroki, 10 Mpix teleobiektyw 3x; aparat przedni: nieznany;

nieznany; bateria: nieznana;

nieznana; system: Android 17, One UI 9.5.

W odróżnieniu od wyższych modeli, bazowe Galaxy S27 nie otrzymają specjalnych ekranów z funkcją prywatności, podobnych do panelu zastosowanego w Galaxy S26 Ultra. W Europie smartfony mają działać pod kontrolą Exynosa, podczas gdy S27 Pro i S27 Ultra wykorzystają czip Snapdragon.

Obecnie pozostaje jednak kilka niewiadomych takich jak baterie w S27 i S27+. Wiem jednak, że S27 Ultra i S27 Pro będą ciekawymi i wartymi zainteresowania modelami. Szczególnie jeśli informacje o zmianie w stylistyce się sprawdza.

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