Dla tej jednej zmiany kupię Galaxy S27. Na tę poprawkę czekałem od lat

W ostatnich generacjach Samsung nie wprowadzał znaczących ulepszeń w aparatach smartfonów Galaxy S. Innowacje dotyczyły głównie najlepszych modeli z dopiskiem Ultra, podczas gdy podstawowe warianty oraz pośrednie modele Plus pozostawały bez zmian. W przyszłym roku ma się to jednak zmienić.

Samsung Galaxy S27 i S27+ ze znaczącym ulepszeniem aparatu

Jak wynika z doniesień Galaxy Club, Galaxy S27 i S27+ otrzymają zupełnie nowy aparat główny. Producent, tak jak w poprzednich latach, w dalszym ciągu będzie korzystał z 50-megapikselowej matrycy, ale zamiast autorskich czujników ISOCELL wykorzysta rozwiązanie od firmy Sony.

W obu modelach Samsung w aparacie ultraszerokokątnym oraz teleobiektywie ma nadal bazować na dotychczasowych czujnikach o rozdzielczości 12 Mpix i 10 Mpix. Oznaczałoby to, że tylko jeden z trzech modułów otrzyma usprawnioną matrycę.

Mimo to warto zauważyć, że w poprzednich latach Samsung w ogóle nie wprowadzał konkretnych zmian w bazowych modelach. Ulepszenie głównego aparatu powinno więc znacząco zwiększyć ich możliwości fotograficzne - w końcu to właśnie z tego obiektywu korzystamy najczęściej.

Pamiętajmy też, że w fotografii mobilnej wysoka liczba megapikseli nie jest równoznaczna z jakością wykonywanych zdjęć. Zastosowanie 200-megapikselowej matrycy zamiast 50 Mpix wcale nie musi przynieść widocznej poprawy. Wystarczy spojrzeć na Apple’a, który w odróżnieniu od konkurencji z Androidem nie goni za ekstremalnymi rozdzielczościami i zamiast tego stawia na sprawdzone jednostki 48 Mpix.

W fotografii mobilnej kluczowa jest fizyczna wielkość czujnika oraz jakość samego optyki. Dlatego mimo że na papierze liczba megapikseli się nie zmieni, w praktyce możemy liczyć na ładniejsze i bardziej szczegółowe zdjęcia. Do premiery smartfonów z serii Galaxy S27 pozostaje jednak jeszcze trochę czasu, więc bliżej debiutu z pewnością poznamy więcej szczegółów.

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