Nie wiedziałem, że lodówka może być taka. Samsung mnie oczarował

Zakup dużego sprzętu chłodniczego wiąże się z podjęciem decyzji, która odczuwalnie wpływa na codzienne funkcjonowanie całego domu.

Zamiast wymieniać marketingowe hasła z katalogu, postanowiłem samodzielnie sprawdzić, jak zaimplementowane technologie Samsung odpowiadają na rzeczywiste kuchenne wyzwania i czy faktycznie ułatwiają nam życie. Zauważyłem, że bardzo mocnym, wspólnym mianownikiem dla całej nowej floty urządzeń tego producenta pozostaje innowacyjna technologia SpaceMax™.

Odkryłem, że wykorzystuje ona wysoce wydajną, niezwykle cienką izolację ścianek, co pozwala znacznie powiększyć wewnętrzny litraż bez jakiejkolwiek ingerencji w zewnętrzne gabaryty bryły.

Bardzo ważnym, ale pomijanym przez niektórych, aspektem budującym moje zaufanie przy tak sporym wydatku jest również fabryczna, dziesięcioletnia gwarancja* udzielana na każdy kompresor/silnik, co stanowi solidne zabezpieczenie inwestycji. Mam dla was trzy zupełnie różne wizje przechowywania żywności, które przykuły moją uwagę.

*10-letnia gwarancja dotyczy wyłącznie kompresora. Przyznawana jest dla urządzeń zakupionych po 1 kwietnia 2026 r.

Klasyka w nowym energooszczędnym wydaniu (RB38C7AGWS9/EF)

Dla większości klasycznych kuchni i standardowych mieszkań najrozsądniejszym punktem wyjścia wydał mi się układ z zamrażalnikiem na dole.

Lodówka Samsung RB38C7AGWS9/EF

Biorąc pod lupę model RB38C7AGWS9/EF, od razu dostrzegłem bardzo wyraźny nacisk na optymalizację przechowywania świeżych produktów.

Sercem układu chłodzącego okazał się system Twin Cooling Plus™, który opiera się na dwóch całkowicie niezależnych obiegach powietrza dla chłodziarki i zamrażalnika.

W mojej ocenie rozwiązuje to odwieczny, kuchenny problem: zapachy z dolnej komory (takie jak, chociażby mrożone ryby czy owoce morza) nie przenikają do górnej sekcji, a warzywa nie wysychają tak szybko z powodu cyrkulacji mroźnego, bardzo suchego powietrza.

Oczywiście sprawdziłem też kwestię szronu: na pokładzie nie zabrakło pełnego systemu No Frost, co ostatecznie zdejmuje z barków użytkownika uciążliwy obowiązek ręcznego, okresowego rozmrażania ścianek z lodu.

Kiedy zagłębiłem się w detale wnętrza, natrafiłem na szereg rozwiązań nastawionych na czystą ergonomię. Moją uwagę zwróciła pojemna szuflada Humidity Fresh+, która pozwala na płynną, manualną regulację poziomu wilgotności, przedłużając chrupkość przechowywanych warzyw i owoców.

Z kolei specjalna składana półka skutecznie rozwiązuje frustrujący problem wstawiania bardzo wysokich garnków z zupą lub dużych, niewymiarowych butelek na imprezę. Sprzęt oferuje również tryby Power Cool i Power Freeze, które błyskawicznie obniżają temperaturę, gdy wkładamy do środka duże, cotygodniowe zakupy i zależy nam na przerwaniu łańcucha cieplnego.

Najbardziej zaimponowała mi jednak efektywność prądowa tego wariantu. Przecierając oczy ze zdumienia, odkryłem, że to aktualnie najbardziej energooszczędna lodówka typu combi dostępna na rynku.

I mamy tutaj nawet do 20 proc. większą oszczędność energii niż w klasie A. Zużycie energii przez ten model (RB38C7AGWS9/EF) wynosi 87 kWh/rok, co stanowi o 20% lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do minimalnego progu dla klasy efektywności energetycznej A (108,40 kWh/rok) dla tego produktu. W praktyce domowej zużycie może być inne, ponieważ rzeczywiste warunki użytkowania różnią się od testów laboratoryjnych.

Potężne formaty Side by Side (RS80F66KBFEO) w ekosystemie smart

Lodówka Samsung RS80F66KBFEO

Gdy dysponujesz otwartą przestrzenią, a twoje cotygodniowe zakupy dla rodziny przypominają zaopatrywanie małego sklepu spożywczego, naturalnym wyborem stają się urządzenia wielkogabarytowe.

Dokładnie przyjrzałem się modelowi Side by Side RS80F66KBFEO i muszę przyznać, że to doskonały reprezentant tego amerykańskiego stylu. Co dla mnie najważniejsze, jako jedyny w tej potężnej, zazwyczaj prądożernej klasie urządzeń może pochwalić się wysoką klasą energetyczną B.

Prawdziwą innowacją, która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie na co dzień, jest wbudowany mechanizm Auto Open. Co to oznacza? Drzwi lodówki uchylają się automatycznie po delikatnym dotknięciu wbudowanego czujnika. Spokojnie, wydają też łagodny dźwięk przy tym!

Funkcja ta okazuje się nieoceniona, gdy podchodzimy do lodówki z dwiema siatkami pełnymi ciężkich zakupów lub dłońmi brudnymi od wyrabiania ciasta.

Zgłębiając możliwości tego gigantycznego centrum chłodzenia, przetestowałem również wbudowany w drzwi dystrybutor wody połączony z niezawodną kostkarką do lodu. Zawsze to miła opcja dla każdego, kto szuka schłodzenia w upalny dzień.

Zaglądając do wewnątrz, obok chłodzenia, znanej już technologii SpaceMax™ i dwóch obiegów Twin Cooling Plus™, znalazłem świetnie wyprofilowaną półkę na wino i napoje oraz ogromną, przepastną szufladę Big Vegi Box, wręcz stworzoną na spore zapasy zieleniny.

Big Vegi Box

Co dla mnie istotne z technologicznego punktu widzenia, całością mogłem bardzo łatwo zarządzać z poziomu smartfona, opierając się na wbudowanym module Wi-Fi i powiązanym ekosystemie SmartThings.

I co może zaskoczyć: aż do 10*% oszczędności energii dzięki AI Energy w aplikacji SmartThings** - uczy się bowiem nawyków domowników i optymalizuje pracę głównego kompresora.

*Wyniki testu są oparte na porównaniu zużycia energii przez urządzenie przy użyciu trybu AI Energy i bez korzystania z trybu AI Energy; uruchamianego przez aplikację SmartThings. Wyniki mogą się różnić w zależności od warunków i sposobów użytkowania. Dotyczy wybranych urządzeń. ** Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 11.0 lub wyższa) i iOS (wersja 15 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account.

Multidoor (RM90F67CECEO), czyli technologiczne centrum dowodzenia z kamerami

Moje poszukiwania bezkompromisowych rozwiązań zaprowadziły mnie do prawdziwego technologicznego manifestu producenta, przesuwającego granice tego, czym może być dzisiejszy sprzęt AGD.

Lodówka Samsung RM90F67CECEO

Mowa o potężnym modelu Multidoor RM90F67CECEO. Wersja ta od razu przykuła mój wzrok stylowym wykończeniem z grafitowego szkła, a wbudowany we frontowe drzwi 9-calowy ekran dotykowy Family Hub zrobił na mnie ogromne wrażenie.

Działa jak potężna, interaktywna tablica informacyjna dla wszystkich domowników, pozwalając na sprawną synchronizację kalendarzy, odtwarzanie playlist na Spotify podczas gotowania czy błyskawiczne odhaczanie wirtualnych notatek zakupowych.

To jednak ukryte głęboko wewnątrz rozwiązania zrobiły na mnie największe, analityczne wrażenie. A sercem innowacji jest tu kamera AI Vision.

Wbudowane wewnątrz chłodziarki szerokokątne kamera automatycznie rozpoznają wkładane oraz wyjmowane produkty*, tworząc cyfrową, w pełni inteligentną listę domowych zapasów.

Analizując ten system, zauważyłem, że pozwala on na niezwykle optymalne zarządzanie terminami przydatności do spożycia.

Od kwietnia 2025 r. AI Vision może rozpoznać 37 wybranych produktów spożywczych, takich jak niektóre świeże owoce i warzywa. AI Vision nie może zidentyfikować ani wymienić artykułów spożywczych w pojemnikach na drzwiach lodówki lub zamrażarce.

Rozpoznaje artykuły spożywcze w oparciu o modele głębokiego uczenia, które mogą być okresowo aktualizowane w celu poprawy dokładności. Dodatkowo AI Vision prezentuje 20 często używanych nieznanych produktów w ciągu ostatnich 30 dni, a użytkownik może dodać do 50 produktów do listy zarejestrowanej przez użytkownika. Użytkownik może być zmuszony do ręcznego sprawdzenia i dostosowania listy, aby zapewnić jej dokładność.

Gdy data ważności mleka czy sera zaczyna zbliżać się do końca, oprogramowanie samoistnie wygeneruje odpowiedni komunikat ostrzegawczy na ekranie twojego telefonu lub na głównym wyświetlaczu lodówki. Uważam to za rewelacyjne narzędzie, które aktywnie i zauważalnie ogranicza powszechny problem wyrzucania zapomnianego jedzenia z najdalszych zakamarków komory.

Zajrzenie do środka ukazało mi kolejne strefy:

Beverage Center: zachwycił mnie samonapełniający się dzbanek AutoFill. Zapewnia on stały dostęp do przefiltrowanej, chłodnej wody i posiada rewelacyjny wkład na ulubione owoce lub zioła do infuzji.

Podwójna kostkarka: to mechanizm produkujący lód w dwóch różnych rozmiarach, idealnie dostosowanych do rodzaju serwowanych napojów i weekendowych koktajli.

AI Hybrid Cooling to system wspierany modułem Peltiera, który pomaga utrzymać stabilną temperaturę, m.in. podczas defrostu i przy częstym otwieraniu drzwi

Kończąc te chłodnicze poszukiwania, widzę wyraźnie jedną rzecz. Dzisiejsze lodówki to już dawno nie są zwykłe, białe szafy na jedzenie, ale sprytne maszyny, które realnie ułatwiają domową logistykę.

Oczywiście Samsung przygotował opcje pod skrajnie różne scenariusze. Fani nowinek i gadżetów bez wahania wybiorą Multidoor z ekranem i kamerą.

Gdybym jednak miał w tym momencie wybrać swojego absolutnego faworyta, wskazałbym model Side by Side. Dlaczego? Uznałem, że stanowi on najbardziej życiowy, zdroworozsądkowy złoty środek. Daje potężną przestrzeń na zakupy, oferuje genialny mechanizm automatycznego otwierania drzwi, a przy tym jako jedyny w tej potężnej klasie trzyma w ryzach zużycie prądu dzięki klasie energetycznej B.

To wygodny sprzęt, który wygląda znakomicie, ale skupia się na czystej, codziennej użyteczności. Niezależnie jednak od tego, co ostatecznie wyląduje w twojej kuchni, pewny fundament w postaci dziesięcioletniej gwarancji na kompresor to obietnica długiego spokoju silnika*.

* 10-letnia gwarancja dotyczy wyłącznie kompresora. Przyznawana jest dla urządzeń zakupionych po 1 kwietnia 2026 r.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.