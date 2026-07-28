Polski paszport lepszy niż amerykański. Jesteśmy w światowej czołówce
Mamy kolejny powód do zachwytu. Paszport Polaka jest jednym z najpotężniejszych na świecie. W tegorocznym rankingu ponownie znaleźliśmy się w czołówce. Przegoniliśmy kolejne europejskie państwa.
Siłę paszportu można określić przede wszystkim poprzez liczbę krajów i terytoriów, do których dokument pozwala dostać się bez potrzeby wcześniejszego wyrobienia wizy. Jeszcze kilkanaście lat temu polski paszport nie pozwalał na tak bardzo wygodne podróżowanie. Dziś możemy szczycić się jednym z najsilniejszych paszportów świata.
Polski paszport znowu w światowej czołówce
Jak wynika z tegorocznego rankingu Henley Passport Index, europejskie - w tym polskie - paszporty zajmują najwyższe pozycje pod kątem liczby terytoriów, do których nie trzeba starać się o wizę. Polska w zajęła bowiem szóste miejsce w rankingu na 2026 r. - Polacy mogą podróżować bez wizy do 184 państw i terytoriów.
Wraz z Polską szóstą pozycję z wynikiem 184 krajów uzyskały także Węgry oraz Wielka Brytania. Kraj nad Wisłą przegonił Australię, Kanadę, Czechy, Łotwę, Malezję, Nową Zelandię, Słowację oraz Słowenię, które znalazły się na siódmym miejscu z dostępem do 183 państw bez wizy. Kolejny rok Polska może pochwalić się też silniejszym paszportem niż USA, których obywatele mogą bezproblemowo podróżować do 180 miejsc.
W dalszym ciągu musimy jednak uznać wyższość paszportów innych europejskich państw:
- miejsce, 185 krajów: Szwajcaria, Portugalia, Malta, Grecja, Austria;
- miejsce, 186 krajów: Hiszpania, Norwegia, Holandia, Luksemburg, Włochy, Irlandia, Niemcy, Francja, Finlandia, Dania, Belgia.
Mieszkańcy Europy (w tym Unii Europejskiej) co do zasady mogą pochwalić się jednymi z najsilniejszych paszportów na świecie. Istnieją jednak wyjątki: Ukraina, która uplasowała się dopiero na 31. miejscu z dostępem do 142 krajów bez wizy, Serbia z wynikiem 135 państw (33. miejsce), Albania (122 państwa, 43. miejsce) czy Mołdawia (120 państw, 45. miejsce).
Negatywną rekordzistką w Europie jest Białoruś z możliwością podróży do 78 państw, która zajęła 62. miejsce w rankingu.
Te państwa mają najsilniejsze paszporty
Które państwa mogą pochwalić się najsilniejszymi paszportami na świecie? Na podium znalazł się jeden europejski kraj. Top 3 wygląda następująco:
- miejsce, 192 państwa: Singapur;
- miejsce, 188 państw: Japonia, Korea Południowa, Zjednoczone Emiraty Arabskie;
- miejsce, 187 państw: Szwecja.
Z drugiej strony najsłabszy paszport, zajmujący 104. pozycję na świecie, należy do mieszkańców Afganistanu, którzy mogą podróżować bez wizy tylko do 22 państw.
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Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.