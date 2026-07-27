Szykujcie się na Krwawy Księżyc nad Polską. To finał kosmicznego miesiąca

Uwaga miłośnicy astronomii, gwiazd i nocnego nieba. Nadchodzące tygodnie sprawią, że poczujecie się dopieszczeni. Tegoroczny sierpień będzie należał do najbardziej interesujących miesięcy dla wszystkich, którzy lubią spoglądać w niebo. Już w pierwszej połowie miesiąca maksimum aktywności osiągnie rój meteorów Perseidów, uznawany za najbardziej widowiskowy deszcz spadających gwiazd w roku. Z kolei 12 sierpnia, będzie można obserwować częściowe zaćmienie Słońca, widoczne również z Polski. Pod koniec miesiąca uwagę przejmie natomiast Księżyc.

To właśnie w nocy z 27 na 28 sierpnia dojdzie do głębokiego częściowego zaćmienia, które wizualnie będzie przypominało niemal całkowite zaćmienie Księżyca. Większość jego powierzchni znajdzie się w najciemniejszej części ziemskiego cienia, zwanej umbrą. Jedynie cienki fragment tarczy pozostanie jasny.

O której godzinie oglądać zaćmienie Księżyca w Polsce?

Zjawisko rozpocznie się jeszcze w nocy. O godzinie 3:23 czasu polskiego Księżyc wejdzie w półcień Ziemi. Ten etap jest jednak trudny do zauważenia gołym okiem.

Znacznie ciekawiej zrobi się o 5:12, gdy rozpocznie się faza częściowa. Wtedy na tarczy Księżyca wyraźnie pojawi się ciemny cień Ziemi, który będzie stopniowo obejmował coraz większą część naszego naturalnego satelity.

W praktyce najważniejszy będzie czas tuż przed zachodem Księżyca. W zależności od miejsca w Polsce maksimum zjawiska przypadnie pomiędzy 5:37 a 6:06 rano. Im dalej na zachód kraju, tym większą część zaćmienia uda się zobaczyć. Mieszkańcy zachodniej Polski będą mieli najlepsze warunki obserwacyjne, ponieważ Księżyc pozostanie nad horyzontem nieco dłużej niż na wschodzie kraju.

Trzeba jednak pamiętać, że Polska nie zobaczy absolutnego maksimum zjawiska. Nastąpi ono około 6:12, kiedy Księżyc będzie już pod horyzontem. Mimo to przed jego zachodem zobaczymy bardzo efektowną fazę zaćmienia, podczas której tarcza będzie już w większości pogrążona w cieniu Ziemi.

Dlaczego Księżyc zrobi się czerwony?

Czerwony kolor podczas zaćmienia nie jest niczym niezwykłym. Gdy Ziemia znajdzie się dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem, blokuje bezpośrednie światło słoneczne. Nie oznacza to jednak całkowitej ciemności.

Przez ziemską atmosferę nadal przechodzą promienie słoneczne. Krótsze fale światła, przede wszystkim niebieskie, są rozpraszane, natomiast czerwone i pomarańczowe docierają do powierzchni Księżyca. Dokładnie ten sam proces sprawia, że podczas zachodu Słońca niebo przybiera czerwone i pomarańczowe barwy.

Choć formalnie nie będzie to całkowite zaćmienie Księżyca, przy zakryciu aż 96 proc. tarczy efekt wizualny może być bardzo zbliżony do klasycznego krwawego Księżyca.

Do obserwacji nie potrzeba żadnego sprzętu

Zaćmienie Księżyca należy do tych zjawisk astronomicznych, które można podziwiać całkowicie bezpiecznie gołym okiem. W przeciwieństwie do zaćmień Słońca nie są potrzebne żadne specjalne filtry ani okulary ochronne.

Lornetka lub teleskop pozwolą dostrzec więcej szczegółów na powierzchni Księżyca, ale nie są konieczne. Najważniejsze będą bezchmurne niebo oraz odsłonięty zachodni horyzont. Ponieważ zjawisko będzie rozgrywało się tuż przed świtem, nawet niewielkie wzniesienie lub otwarta przestrzeń mogą znacząco poprawić warunki obserwacji.

Jeśli pogoda dopisze, końcówka sierpnia dostarczy jednego z najładniejszych astronomicznych spektakli tego roku. A ponieważ kolejne tak głębokie zaćmienie Księżyca będzie trzeba czekać aż do końca 2028 r., warto już teraz zapisać datę 28 sierpnia w kalendarzu.

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