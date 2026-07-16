Poczta Polska mówi: zapomnij o awizo w skrzynce. Rusza nowa aplikacja

Od 2025 r. standardem w Polsce stały się e-Doręczenia, umożliwiające wysyłanie i odbieranie elektronicznych listów poleconych drogą elektroniczną - zamiast klasycznych papierowych przesyłek w komunikacji między obywatelami, urzędami a firmami. Rozwiązanie to do niedawna było mało wygodne, gdyż wymagało logowania się przez stronę internetową. Ostatnio usługa ta została udostępniona w aplikacji mObywatel, a teraz skorzystamy z niej także w autorskiej aplikacji Poczty Polskiej.

Poczta Polska uruchamia własną aplikację mobilną

Poczta Polska właśnie wprowadziła do sklepów z aplikacjami program o tej samej nazwie. W odróżnieniu od narzędzi innych firm kurierskich, oprogramowanie to nie służy do śledzenia statusu paczek, lecz pozwala zarządzać e-Doręczeniami oraz listami e-poleconymi.

Aplikacja umożliwia obsługę darmowej korespondencji elektronicznej między obywatelami a urzędami. Listy e-polecone to z kolei płatne, komercyjne przesyłki cyfrowe wysyłane między firmami lub osobami prywatnymi. Rozwiązanie to różni się od e-Doręczeń opłatą - nie jest ona wysoka, a dzięki realizacji przez internet koszt wysyłki będzie niższy niż w przypadku klasycznego listu poleconego.

Jak twierdzi Poczta Polska, obie te usługi pozwalają na obsługę korespondencji bez konieczności wizyty w placówce. To skuteczny sposób na awiza, ponieważ w tym procesie nie bierze udziału listonosz, który mógłby zostawić wezwanie do odbioru przesyłki w punkcie. Usługi zapewniają potwierdzenie dokładnego czasu nadania i odbioru, dzięki czemu mają moc prawną.

Aplikacja już na Androidzie i iOS

Aplikacja Poczta Polska jest już do pobrania na systemy Android oraz iOS. Aby skorzystać z usług, w pierwszej kolejności należy się zalogować. Do dyspozycji użytkowników jest jedna opcja: mojeID, która wymaga potwierdzenia tożsamości online za pomocą logowania do banku.

Oprogramowanie działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Twórcy nie zapomnieli też o bezpłatnych powiadomieniach o każdej nowej przesyłce. Z czasem do aplikacji Poczty Polskiej będą dodawane nowe funkcje - w tym również te obejmujące tradycyjne usługi pocztowe.

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