Nvidia musi oddać koronę. Samsung wykręcił niewiarygodny wynik

Samsung może zapisać 2026 r. jako najlepszy w historii swojej działalności półprzewodnikowej. Według prognoz oraz wstępnych wyników finansowych producent nie tylko pobije własne rekordy, ale także wyprzedzi Nvidię pod względem kwartalnego zysku operacyjnego, stając się najbardziej dochodową firmą technologiczną świata.

Rynek półprzewodników właśnie doczekał się zmiany lidera

Samsung opublikował wstępne wyniki finansowe za drugi kwartał 2026 r., z których wynika, że zysk operacyjny osiągnął około 89,8 bln wonów (58,5 mld dol.). Wynik okazał się wyższy od rynkowych prognoz, które zakładały około 84,6 bln wonów (55,1 mld dol.).

Jeżeli dane zostaną potwierdzone w pełnym raporcie finansowym, Samsung wyprzedzi Nvidię, która w ostatnim kwartale wypracowała zysk operacyjny na poziomie 53,54 mld dol. Tym samym koreański producent ma szansę ustanowić rekord najwyższego kwartalnego zysku operacyjnego osiągniętego przez firmę technologiczną.

Szef działu chipów zapowiada historyczny rok

Dodatkowe światło na skalę wzrostu rzucają słowa Kim Yong-kwana, prezesa odpowiedzialnego za strategię, zarządzanie i operacje w dziale Device Solutions (DS), który odpowiada za produkcję półprzewodników.

Jak informuje koreański dziennik Korean JoongAng Daily, podczas spotkania z pracownikami Kim stwierdził, że zysk operacyjny działu półprzewodników w całym 2026 r. przekroczy łączny zysk wypracowany przez tę część firmy przez około 40 lat działalności. Prognozy domów maklerskich zakładają, że całoroczny zysk operacyjny Samsunga wyniesie około 300 bln wonów (196 mld dol.). Według słów Kim Yong-kwana wynik powinien osiągnąć właśnie taki poziom.

Jednocześnie warto zaznaczyć, że wypowiedź dotyczy wyłącznie biznesu półprzewodnikowego - nie obejmuje ona elektroniki konsumenckiej, przemysłu ciężkiego oraz innych gałęzi rynku na których operuje koncern.

Samsung rozpoczął działalność na rynku półprzewodników po przejęciu Korea Semiconductor w 1974 r., a pierwsze pamięci DRAM o pojemności 64 Kb trafiły do produkcji w połowie lat 80. Serwis SamMobile szacuje, że skumulowany zysk operacyjny działu półprzewodników od 1985 do 2025 r. wyniósł mniej niż 300 bln wonów (ok. 200 mld dol.).

AI napędza ceny pamięci

Za rekordowymi wynikami stoi przede wszystkim gwałtowny wzrost popytu na pamięci wykorzystywane w serwerach obsługujących sztuczną inteligencję.Rosnące zapotrzebowanie sprawiło, że ceny kontraktowe pamięci DRAM i NAND znacząco wzrosły w 2026 r. Marże operacyjne producentów pamięci NAND w pierwszej połowie roku osiągały poziom od 40 do 50 proc. Z kolei cena modułów 12 GB LPDDR5X wzrosła do około 145 dol.

Samsung prowadzi również negocjacje dotyczące kolejnych podwyżek cen pamięci DRAM w trzecim kwartale. Firma przekazała swoim klientom, że ograniczona podaż może utrzymać się co najmniej do 2027 r.

Rekord jeszcze czeka na potwierdzenie

Opublikowane 7 lipca dane mają charakter wstępny. Pełny raport finansowy pokaże ostateczny wynik, uwzględniający m.in. program wynagradzania pracowników działu chipów, w ramach którego otrzymują oni akcje o wartości odpowiadającej 10,5 proc. zysku operacyjnego segmentu Device Solutions. Według szacunków świadczenie może mieć wartość nawet 26,6 mld dol.

Pod koniec lipca własne wyniki opublikuje również SK hynix. Analitycy oczekują, że drugi co do wielkości producent pamięci wypracuje około 64,44 bln wonów (ok. 43 mld dol.) zysku operacyjnego. Łącznie Samsung i SK hynix mogą osiągnąć blisko 150 bln wonów (ok. 100 mld dol.) kwartalnego zysku operacyjnego, co również byłoby historycznym rekordem dla branży pamięci.

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