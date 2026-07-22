mObywatel zapowiada problemy z aplikacją. Rząd podaje terminy

Usługi cyfrowe, takie jak aplikacje, wymagają licznych prac serwisowych. Większość jest wykonywana po cichu w czasie, kiedy to większości osób brak dostępu aż tak bardzo nie przeszkadza. Tym razem jednak prace przypadną na dwa kolejne weekendowe wieczory, kiedy wiele osób może być poza domem, np. na mieście. Wtedy akurat dostęp do mObywatela może się przydać, ale ze względu na prace serwisowe ten będzie mocno ograniczony.

mObywatel z zaplanowanymi problemami w dostępie

Ministerstwo Cyfryzacji ujawnia, że w ten i przyszły weekend (25–26.07 oraz 1–2.08) zostaną przeprowadzone prace serwisowe. W związku z nimi niektóre usługi mogą być czasowo niedostępne lub działać z opóźnieniem. Prace zaplanowano na konkretne godziny:

z soboty na niedzielę 25/26 lipca 2026 r. w godz. 20:00–02:00;

z soboty na niedzielę 1/2 sierpnia 2026 r. w godz. 20:00–02:00.

Twórcy oprogramowania nie podają jednak, co dokładnie nie będzie działać lub pozostanie ograniczone pod kątem użyteczności. W komunikacie jest jasno zaznaczone, że usługi mogą być niedostępne, co oznacza, iż użytkownicy tak naprawdę nie muszą doświadczyć żadnych niedogodności.

Jeśli takowe wystąpią, może być niemały problem. mObywatel to dziś centrum dokumentów cyfrowych i dzięki tej aplikacji wielu Polaków potwierdza np. swoją tożsamość lub wiek. Sobotnie wieczorne godziny to raczej nie jest czas na branie kredytu w banku, ale zwykły zakup alkoholu czy energetyka dla młodziej wyglądających osób już wymaga okazania dowodu. Nie wiem, jak wy, ale ja nie biorę już nigdzie ze sobą plastikowego dowodu - mDowód zawsze mi wystarcza.

W obliczu niedostępności warto jednak nie kusić losu i zabrać ze sobą fizyczny dokument, taki jak dowód osobisty, jeśli planujecie wyjście w czasie zaplanowanej niedostępności i wiecie, że może być potrzebny - mimo że prace serwisowe wcale nie muszą oznaczać błędu podczas logowania się do aplikacji czy otwierania mDowodu lub innego modułu.

Podobnie jest z usługami bankowymi, które również często przeprowadzają prace serwisowe ograniczające dostępność do usług. Te również nie zawsze powodują brak pełnej dostępności.

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