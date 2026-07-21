iPhone 18 Pro bez tajemnic. Ujawniono największą zmianę, każdy skorzysta
W sieci pojawiły się nowe informacje dotyczące iPhone’ów 18 Pro. Najlepsze tegoroczne smartfony Apple’a zostały ujawnione dwa miesiące przed premierą - w tym największa nowość, która będzie dotyczyć aparatu.
Twórca internetowy fpt. najwyraźniej nie boi się pozwów ze strony Apple’a i publikuje wszystkie wiarygodne informacje, w formie zbiorczej pigułki wiedzy. Tym razem skupił się na całokształcie tegorocznej serii iPhone 18 Pro (oraz Pro Max), która powinna zadebiutować już 8 lub 9 września 2026 r. Ujawniono wygląd, kolory oraz potwierdzono zasadnicze ulepszenie aparatu.
iPhone 18 Pro z zasadniczym ulepszeniem aparatu. Foto-wymiatacze docenią
O tym, że iPhone’y 18 Pro nie wprowadzą rewolucji pod kątem wyglądu i zachowają bryłę poprzednika - iPhone’a 17 Pro, który przyniósł nową stylistykę - wiedzą chyba już wszyscy. W sieci od dawna są dostępne najróżniejsze przedpremierowe informacje, w tym grafiki przedstawiające wygląd urządzenia.
Wcześniej dowiedzieliśmy się też, że Apple wraz z nowym modelem wprowadzi ciemnoczerwoną kolorystykę nazwaną dark cherry, która zastąpi zeszłoroczny pomarańcz. W filmie informator fpt. twierdzi, że łącznie będą dostępne cztery kolory:
- czerwony,
- ciemnoszary,
- srebrny,
- niebieski.
Wcześniejsze doniesienia zakładały brak czarnego koloru i trzy dostępne wersje kolorystyczne. Co jest jednak pewne? Ulepszenie w aparacie. Apple wraz z iPhonem 18 Pro w module głównym zastosuje nową matrycę oraz mechanizm zmiennej przysłony, który reguluje ilość światła wpuszczanego do matrycy przez obiektyw.
To rozwiązanie jest dobrze znane z aparatów fotograficznych. W smartfonach również pojawiało się już wcześniej. Jednym z popularniejszych producentów, którzy w przeszłości je zastosowali, był Samsung w serii Galaxy S9 oraz S10 z lat 2018–2019. W ostatnich latach chiński Honor w swoich najdroższych modelach, takich jak Magic 7 Pro, również stosował mechanizm zmiennej przysłony dla aparatu głównego.
Co to właściwie oznacza? Że smartfon nie będzie musiał opierać się wyłącznie na algorytmach podczas robienia zdjęć. W zbyt mocno naświetlonym miejscu urządzenie może ograniczyć ilość wpadającego światła, aby uniknąć prześwietlenia. Dzięki temu można również regulować głębię ostrości, a więc wykonywać lepsze portrety.
Lepszy procesor, bateria i mniejsze wcięcie w ekranie
Oprócz tego oba iPhone’y 18 Pro mogą liczyć na lepszy procesor A20 Pro z modemem łączności 5G Apple C2 oraz lepsze baterie. W zależności od modelu będzie to:
- iPhone 18 Pro: 4288 mAh;
- iPhone 18 Pro Max: 5567 mAh.
Wartości mają jednak dotyczyć wersji pozbawionych kart SIM. W Polsce dostaniemy warianty z mniejszymi akumulatorami. Dużą zmianą ma być też ekran z mniejszym wcięciem na moduł Face ID. Wszystko potwierdzi się już podczas premiery na początku września.
Czytaj też:
Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.