iPhone 18 Pro bez tajemnic. Ujawniono największą zmianę, każdy skorzysta

Twórca internetowy fpt. najwyraźniej nie boi się pozwów ze strony Apple’a i publikuje wszystkie wiarygodne informacje, w formie zbiorczej pigułki wiedzy. Tym razem skupił się na całokształcie tegorocznej serii iPhone 18 Pro (oraz Pro Max), która powinna zadebiutować już 8 lub 9 września 2026 r. Ujawniono wygląd, kolory oraz potwierdzono zasadnicze ulepszenie aparatu.

iPhone 18 Pro z zasadniczym ulepszeniem aparatu. Foto-wymiatacze docenią

O tym, że iPhone’y 18 Pro nie wprowadzą rewolucji pod kątem wyglądu i zachowają bryłę poprzednika - iPhone’a 17 Pro, który przyniósł nową stylistykę - wiedzą chyba już wszyscy. W sieci od dawna są dostępne najróżniejsze przedpremierowe informacje, w tym grafiki przedstawiające wygląd urządzenia.

Wcześniej dowiedzieliśmy się też, że Apple wraz z nowym modelem wprowadzi ciemnoczerwoną kolorystykę nazwaną dark cherry, która zastąpi zeszłoroczny pomarańcz. W filmie informator fpt. twierdzi, że łącznie będą dostępne cztery kolory:

czerwony,

ciemnoszary,

srebrny,

niebieski.

Wcześniejsze doniesienia zakładały brak czarnego koloru i trzy dostępne wersje kolorystyczne. Co jest jednak pewne? Ulepszenie w aparacie. Apple wraz z iPhonem 18 Pro w module głównym zastosuje nową matrycę oraz mechanizm zmiennej przysłony, który reguluje ilość światła wpuszczanego do matrycy przez obiektyw.

To rozwiązanie jest dobrze znane z aparatów fotograficznych. W smartfonach również pojawiało się już wcześniej. Jednym z popularniejszych producentów, którzy w przeszłości je zastosowali, był Samsung w serii Galaxy S9 oraz S10 z lat 2018–2019. W ostatnich latach chiński Honor w swoich najdroższych modelach, takich jak Magic 7 Pro, również stosował mechanizm zmiennej przysłony dla aparatu głównego.

Co to właściwie oznacza? Że smartfon nie będzie musiał opierać się wyłącznie na algorytmach podczas robienia zdjęć. W zbyt mocno naświetlonym miejscu urządzenie może ograniczyć ilość wpadającego światła, aby uniknąć prześwietlenia. Dzięki temu można również regulować głębię ostrości, a więc wykonywać lepsze portrety.

Lepszy procesor, bateria i mniejsze wcięcie w ekranie

Oprócz tego oba iPhone’y 18 Pro mogą liczyć na lepszy procesor A20 Pro z modemem łączności 5G Apple C2 oraz lepsze baterie. W zależności od modelu będzie to:

iPhone 18 Pro: 4288 mAh;

4288 mAh; iPhone 18 Pro Max: 5567 mAh.

Wartości mają jednak dotyczyć wersji pozbawionych kart SIM. W Polsce dostaniemy warianty z mniejszymi akumulatorami. Dużą zmianą ma być też ekran z mniejszym wcięciem na moduł Face ID. Wszystko potwierdzi się już podczas premiery na początku września.

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