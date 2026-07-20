Amazon sponsoruje ludziom serial z Apple TV. Ten Prime to jest sztos

Oferta dotyczy serialu Silos, który właśnie został udostępniony na Amazon Prime Video bez dodatkowych opłat. Wcześniej trzeba było zakupić osobny abonament Apple TV kosztujący 34,99 zł/mies. Amazon Prime Video z kolei dostaje się w pakiecie Amazon Prime, który jest wyjątkowo tani, a dla niektórych nawet darmowy.

Apple sponsoruje i za darmo daje dostęp do serialu Silos

Do oferty serwisu VOD Amazonu trafia cały pierwszy sezon serialu Silos autorstwa Grahama Yosta. Za darmo dostajemy więc dostęp do 10 odcinków emitowanych w 2023 r. Platforma bowiem ujawnia, że bezpłatne odcinki są sponsorowane przez Apple TV.

Do obejrzenia serialu jest potrzebna subskrypcja Amazon Prime Video, która domyślnie po podwyżkach kosztuje 69 zł rocznie, co w przeliczeniu daje jakieś 5,75 zł miesięcznie.

Dotychczasowi użytkownicy mogli mieć abonament jeszcze taniej, ponieważ przed podwyżką Amazon Prime kosztował 49 zł rocznie, czyli ok. 4 zł/mies. Sam korzystam z subskrypcji jeszcze na starych warunkach i bez problemu mogę uzyskać dostęp do serialu Silos.

Żeby jednak nie było tak kolorowo, Amazon nie daje dostępu do całego serialu Silos. Ten składa się z trzech sezonów, z których najnowszy jest obecnie emitowany. Aby móc oglądać pozostałe odcinki, trzeba skorzystać z platformy streamingowej Apple TV kosztującej 34,99 zł/mies.

Jest (legalny) sposób na obejrzenie serialu bez wydawania ani złotówki

Rozumiem, że mimo niskiej ceny nie każdy posiada zakupiony pakiet Amazon Prime. Brak subskrypcji nie jest jednak przeszkodą, która nie pozwoli na obejrzenie serialu. Tak naprawdę jest sposób na uzyskanie subskrypcji Amazon Prime na 30 dni bez płacenia. Aby to zrobić, należy:

założyć konto na platformie Amazon;

aktywować 30-dniowy darmowy okres próbny Prime;

podłączyć kartę płatniczą do konta (subskrypcję można anulować w dowolnym momencie).

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Dzięki temu, że Apple udostępnił serial Silos na platformie Amazon Prime Video, za pomocą darmowego okresu próbnego serial można obejrzeć bez wydawania ani grosza. Ta metoda ma jednak swoje ograniczenia - okres trwa tylko 30 dni i po tym czasie albo zapłacimy kolejne 15,50 zł/mies. w rozliczeniu comiesięcznym, albo utracimy dostęp do platformy.

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