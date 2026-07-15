Nietypowe słuchawki Huawei już w Polsce. Coraz bardziej kuszą

Huawei FreeClip 2 S to odświeżenie dotychczasowych FreeClip 2. W dalszym ciągu są to otwarte słuchawki, ale tym razem postawiono na nowe wzornictwo etui przypominającego puderniczkę. Huawei twierdzi, że tak wygodnych słuchawek jeszcze nie widziałeś.

Huawei FreeClip 2 S to podobno najwygodniejsze z najmodniejszych słuchawek Bluetooth

Producenci słuchawek przyzwyczaili nas do dwóch typów konstrukcji: słuchawek dousznych oraz dokanałowych. Oba warianty trzymają się naszego ucha za sprawą kanału słuchowego. Wielu osobom takie rozwiązanie nie do końca pasuje, ponieważ takie słuchawki mogą łatwo wypaść z ucha.

Z kolei słuchawki otwarte najczęściej charakteryzują się budową w kształcie aparatu słuchowego. Huawei podszedł do sprawy nieco inaczej i stworzył coś, co wygląda jak kolczyki. Efektem jest cała seria Huawei FreeClip, w tym nowe 2 S. Te w dalszym ciągu są przypinane do ucha. Producent stosuje konstrukcję z kulką akustyczną oraz elementem umieszczanym za uchem, które są połączone ze sobą miękkim silikonowym mostkiem z pamięcią kształtu.

Efekt? Słuchawki mają być dobrze dopasowane, wygodne i przede wszystkim nie wypadać z ucha nawet podczas wielogodzinnego użytkowania czy treningów.

Nowe Huawei FreeClip 2 S mają też oferować niezłą jakość dźwięku za sprawą 10,8-milimetrowego przetwornika z podwójną membraną oraz wsparcia technologii dźwięku przestrzennego. Otwarta konstrukcja powoduje jednak jeden zasadniczy kłopot - brak tu funkcji wyciszania hałasu z otoczenia (ANC).

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Dzięki temu słuchawki działają jednak wyjątkowo długo. Na jednym ładowaniu jest to nawet 9 godzin, a z etui można wydłużyć ten czas do 38 godzin. 10-minutowe ładowanie wystarcza natomiast, aby uzyskać kolejne 3 godziny odtwarzania. Sprzęt jest w pełni kompatybilny z Androidem, iOS oraz EMUI. Mamy tu również odporność na wodę i kurz IP57.

Huawei FreeClip 2 S dostępne w Polsce - za ile?

Rekomendowana cena Huawei FreeClip 2 S została ustalona na 899 zł. Z okazji premiery kupujący mogą liczyć na obniżkę ceny o 100 zł. Oznacza to, że do 16 sierpnia 2026 r. słuchawki będą kosztować 799 zł. Starszy model FreeClip 2 natomiast kosztuje 699 zł. Sprzęt opłaca się kupić w oficjalnym sklepie Huawei, ponieważ producent dodaje gratisowe roczne wsparcie na wypadek zgubienia, dzięki któremu dokupienie pojedynczej słuchawki jest o 50 proc. tańsze.

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