Google wyłącza ważną usługę. Ruchome obrazki znikają

Google zakończył wsparcie dla interfejsu Tenor API, z którego przez lata korzystały popularne platformy społecznościowe i komunikatory. Choć sama wyszukiwarka Tenor nadal działa, a biblioteka GIF-ów pozostaje dostępna na stronie internetowej oraz w wybranych usługach Google, zewnętrzne aplikacje utraciły dostęp do API. W efekcie użytkownicy mogą zauważyć zmiany w wyszukiwarce GIF-ów, a także utratę wcześniej zapisanych ulubionych animacji.

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Koniec Tenor API po kilku miesiącach zapowiedzi

Google poinformował o planowanym wygaszeniu Tenor API już w styczniu 2026 roku. Wtedy firma przestała przyjmować nowe zgłoszenia dotyczące integracji z usługą, wyznaczając 30 czerwca jako ostateczny termin zakończenia działania interfejsu.

Po tej dacie wszystkie dotychczasowe integracje zostały wyłączone, a każde wywołanie API kończy się błędem. W komunikacie Google wyjaśnił, że decyzja została podjęta w ramach działań mających skoncentrować zasoby firmy na rozwijaniu jej podstawowych produktów.

Sama usługa Tenor nie została jednak zamknięta. Nadal można korzystać z jej strony internetowej, a baza GIF-ów pozostaje wykorzystywana w produktach Google, takich jak Gboard oraz Google Messages.

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X, Discord, WhatsApp i Bluesky musiały znaleźć alternatywę

Wyłączenie API dotknęło szereg popularnych platform, które przez lata korzystały z Tenora jako domyślnej wyszukiwarki GIF-ów. Wśród nich znalazły się X, Discord, WhatsApp oraz Bluesky.

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Szef działu produktu w serwisie X, Nikita Bier, potwierdził jeszcze w czerwcu, że platforma została zmuszona do migracji z Tenora. Nie ujawniono jednak, z jakiej usługi korzysta obecnie serwis.

Discord rozpoczął testowanie alternatyw już na początku roku, sprawdzając zarówno Giphy, jak i Klipy. Według najnowszych informacji większość użytkowników otrzymuje obecnie integrację z Klipy. Podobną drogę obrały również WhatsApp i Bluesky, które także przechodzą na tę usługę.

Zmiana dostawcy biblioteki GIF-ów oznacza, że użytkownicy zobaczą inny zestaw dostępnych animacji. Poszczególne bazy różnią się zawartością, dlatego część wcześniej dostępnych GIF-ów może już nie pojawiać się w wynikach wyszukiwania.

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Google kupił Tenora osiem lat temu

Tenor rozpoczął działalność jako niezależna firma, zanim w 2018 roku została przejęta przez Google. Po akwizycji usługa nadal udostępniała bezpłatne API, z którego korzystały liczne aplikacje i serwisy internetowe, jednocześnie trafiając do produktów Google.

Jedną z osób stojących za Tenorem jest Frank Nawabi. Po sprzedaży firmy współtworzył również Klipy, czyli usługę, która obecnie przejmuje część klientów opuszczających Tenora. Niedawno startup pozyskał 3,8 mln dolarów finansowania, a w gronie inwestorów ponownie znalazł się Google.

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Malwina Kuśmierek Redaktor Jako sześciolatka powiedziała w wywiadzie dla lokalnej telewizji, że chce zostać dziennikarką. Dzisiaj jest absolwentką dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Od dziecka pasjonuje się szeroko pojętymi grami i technologią, a w gimnazjum zapałała miłością do grafiki komputerowej i elektroniki użytkowej. Swoją pasję przekuła w działalność dziennikarską, przybliżając czytelnikom Spider's Web tematykę smartfonów, smartwatchy, oprogramowania i sztucznej inteligencji. Prywatnie miłośniczka psów, gotowania i literatury faktu.