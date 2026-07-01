Trójpak etui do telefonu za 9 zł. Wyszedłem z Biedronki uśmiechnięty

Biedronka ostatnio wprowadziła do oferty wakacyjne akcesoria do telefonu. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałem o tym – niespecjalnie miałem zamiar kupować etui do telefonu. Na półce, którą nazywam śmietnikiem (tej nieopodal kas, gdzie znajdziemy wszystko), dostrzegłem jednak zestaw pokrowców do iPhone’a. Cena też była wyjątkowo atrakcyjna: 30 zł za zestaw składający się z trzech różnych wersji. Przy kasie doszło jednak do miłego zaskoczenia.

REKLAMA

Wyszedłem z Biedronki z trzema etui za 9 zł

W wakacyjnej ofercie Biedronki dostępne są głównie etui stworzone z myślą o iPhone’ach. Osobiście spotkałem tylko wersje dla nowszych modeli Apple’a: 15, 15 Pro, 16 Pro, 17 oraz 17 Pro. Nie widziałem jednak propozycji dla większych iPhone’ów Pro Max. Być może to jednak kwestia mojej Biedronki.

Pomyślałem, że cena 30 zł to naprawdę dobra oferta jak za 3-pak. W zestawie znalazły się bowiem trzy różne propozycje:

Przezroczyste, gumowe bez magnetycznego pierścienia MagSafe;

Przezroczyste, gumowe wraz z obsługą MagSafe;

Czarne, matowe, gumowe z magnesami MagSafe.

Z gazetki Biedronki wynika jednak, że oferta obejmuje też inne wersje kolorystyczne: zielony matowy czy przezroczysty z pomarańczowym pierścieniem MagSafe. Najważniejsza jest tu jednak cena. Według Biedronki ta powinna wynosić 29,99 zł za zestaw trzech sztuk. Biorąc je jednak do koszyka, nie wiedziałem, że natrafiłem na istne złoto.

REKLAMA

W kasie samoobsługowej po zeskanowaniu karty Moja Biedronka na ekranie urządzenia zobaczyłem ogromny rabat na poziomie 30 zł. Początkowo nie wiedziałem, skąd wzięła się tak duża przecena. Jednak po sprawdzeniu e-paragonu wszystko stało się jasne.

Za 3-pak etui marki Forever do iPhone’a 16 Pro zapłaciłem bowiem 8,93 zł z uwzględnieniem rabatów. Otrzymałem więc aż 21,06 zł przeceny na zestaw pokrowców do telefonu. Wszystko stało się jasne, gdy sprawdziłem aplikację Moja Biedronka. W dniach 29–30.06 była dostępna promocja -50 proc. (a jak twierdzą niektórzy użytkownicy – 70 proc.), jeśli weźmie się trzy produkty z określonych kategorii. Tak się składa, że do koszyka dorzuciłem też zakreślacze oraz długopisy, na które też otrzymałem rabat.

REKLAMA

Czy etui z Biedronki za 9 zł są czegoś warte?

Na pierwszy rzut oka wyglądają one jak typowe tańsze pokrowce do telefonu. Przezroczyste wersje zostały wykonane z cienkiej gumy, która przynajmniej nie odchodzi od urządzenia. Wyjątkowo zbierają jednak odciski palców i wszelkie przetłuszczenia, więc producent oszczędził na powłoce oleofobowej.

REKLAMA

Trochę lepiej jest w przypadku matowego, czarnego etui. To również zbiera odciski palców, ale jest znacznie lepiej niż w przezroczystej wersji. Dużą zaletą są też zastosowane pierścienie magnetyczne MagSafe. Szczerze powiedziawszy, jestem zaskoczony, jak mocne zastosowano tu magnesy.

Typowe chińskie etui z Shein nie zapewnia tak mocnych magnesów, jak propozycja z Biedronki. Rozwiązanie z ulubionego dyskontu Polaków mocno trzyma się magnetycznych uchwytów oraz w momencie przyłożenia do ładowarki MagSafe od Apple niemal samodzielnie wskakuje na miejsce i ustawia się w odpowiedni sposób. Pod tym względem etui z Biedronki przewyższa chińczyka.

Jak będzie z trwałością, to czas pokaże. To cienka guma, więc trudno oczekiwać, by etui nie złapało żółtego koloru po 2–3 miesiącach korzystania. Mimo wszystko jest to zestaw 3 etui za 9 złotych. Nawet za 30 zł (10 zł za sztukę) wygląda na ciekawą propozycję. Wolę to niż płacić kilkadziesiąt lub ponad 100 zł za jeden pokrowiec, który zaraz się zniszczy.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.