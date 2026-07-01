Instalowałeś Office'a jak Microsoft przykazał. Teraz czeka cię droga przez mękę

Microsoft po cichu przypomniał o czymś, co wisiało w powietrzu od dawna: wersje aplikacji Microsoft 365 pobrane kilka lat temu z Microsoft Store tracą obsługę serwisową na Windowsie 11. Jeśli instalowałeś Worda, Excela czy PowerPointa „po bożemu”, czyli zgodnie z rekomendacjami Microsoftu, to… cóż, teraz czeka cię mała pielgrzymka. Trzeba będzie zainstalować pakiet jeszcze raz, w innej wersji. I nie, nie chodzi o zmianę licencji, subskrypcji czy jakiegoś nowego „super Office’a”. Chodzi o sposób instalacji. Microsoft mówi: „róbcie tak”, po czym po kilku latach dodaje: „a teraz róbcie inaczej”.

REKLAMA

Co właściwie się dzieje?

Microsoft kończy support dla instalacji Microsoft 365 pobranych z Microsoft Store w „starej wersji”, a więc zanim Microsoft Store miał możliwość oferowania aplikacji w innym niż jeden konkretny instalator. Nowe funkcje przestały się pojawiać już w październiku ubiegłego roku, a aktualizacje bezpieczeństwa znikną w grudniu. To oznacza, że wersja Store będzie coraz bardziej odstawać od „normalnego” Office’a - tego instalowanego metodą Click‑to‑Run.

Czytaj też:

Jeśli masz Office’a z Microsoft Store, to prawdopodobnie nawet o tym nie wiesz. Obie wersje wyglądają identycznie, działają identycznie, a Word nadal jest Wordem. Różnica kryje się pod maską: w sposobie aktualizacji, integracji z systemem i zarządzaniu.

REKLAMA

Dlaczego Microsoft Store było rekomendowane?

Przez lata Microsoft promował Store jako bezpieczne, centralne źródło oprogramowania. Nie tylko Office’a - wszystkiego. Gry, aplikacje, narzędzia, nawet sterowniki. Store miał być odpowiedzią na chaos instalatorów EXE, MSI, launcherów i stron z pobieraniem, które wyglądają jak relikty z 2008 r.

REKLAMA

Z perspektywy użytkownika to miało sens. Store oferuje:

automatyczne aktualizacje,

sandboxing i bezpieczniejsze pakiety,

brak ryzyka pobrania „fałszywego instalatora”,

spójne zarządzanie aplikacjami.

REKLAMA

Jeśli ktoś stosował się do zaleceń Microsoftu to instalował Office’a właśnie stamtąd. I teraz musi go zainstalować ponownie. Nie jest to koniec świata, ale jednak fatyga - szczególnie gdy robiłeś wszystko zgodnie z instrukcją producenta.

Dlaczego Microsoft porzuca wersję Store?

Tu zaczyna się techniczna część historii. Office to nie jest zwykła aplikacja. To gigantyczny, wielowarstwowy kombajn, który musi działać w firmach, szkołach, na tysiącach komputerów zarządzanych przez IT. Wersja Store była zbyt ograniczona, by sprostać tym wymaganiom.

Store używał pakietów Appx/UWP, które:

aktualizują się razem z Windows Update (czyli wolniej),

nie wspierają zaawansowanych konfiguracji XML,

nie współpracują dobrze z Intune i Configuration Manager,

nie nadają się do środowisk wieloużytkownikowych.

REKLAMA

Tymczasem Click‑to‑Run:

pobiera aktualizacje bezpośrednio z CDN Microsoftu,

obsługuje wiele kanałów aktualizacji (np. miesięczny, półroczny),

pozwala administratorom kontrolować wdrożenia,

szybciej dostarcza nowe funkcje - w tym Copilota.

REKLAMA

A że Microsoft pcha Copilota do Office’a z prędkością światła to potrzebuje instalatora, który nie czeka na łaskę Windows Update.

Czy to oznacza, że Microsoft Store jest do niczego?

Microsoft 365 w Microsoft Store. Tym razem właściwa wersja

Nie. I tu warto zatrzymać się na chwilę, bo łatwo wyciągnąć zbyt daleko idące wnioski. To, że Office w wersji Store okazał się ślepą uliczką nie oznacza, że cały Microsoft Store jest problematyczny. Wręcz przeciwnie - Store jest w najlepszej formie w historii. Powiem więcej, najlepiej zainstalować Microsoft 365 na nowo… właśnie z Microsoft Store. Nie, nie będzie powtórki z rozrywki i nie, nie narazi was to na podobne problemy w przyszłości. Store bardzo się zmienił od czasów Windowsa 8 i wczesnych wersji Windowsa 10.

Dlaczego nadal warto preferować Microsoft Store?

Store weryfikuje aplikacje, podpisy, aktualizacje i usuwa złośliwe pakiety. W świecie, w którym fałszywe instalatory Chrome’a, VLC czy WinRara są plagąa Store jest po prostu bezpieczniejszy. Gry, narzędzia, aplikacje UWP i Win32 z Store aktualizują się automatycznie i nie wymagają żadnych launcherów. Zero reklam, zero restartowania komputera Store jest częścią systemu, działa przewidywalnie i nie zaśmieca komputera. Microsoft faktycznie poprawił jakość Store. W 2021 r. był memem. Teraz jest solidnym repozytorium oprogramowania.

REKLAMA

Problem dotyczył tylko Office’a - bo Office jest specyficzny.

To który Microsoft 365 jest „git”, a który nie?

Ten z Microsoft Store - już nie. Ten instalowany Click‑to‑Run - jak najbardziej.

Dowolna apka M365. Kliknij w Plik, następnie Konto. Jeżeli nie masz tu napisu Store - wszystko OK

Click‑to‑Run to obecnie jedyna serwisowana forma instalacji Office’a. To właśnie ta wersja dostaje nowe funkcje, poprawki bezpieczeństwa, integracje z Copilotem, aktualizacje kanałów i pełne wsparcie dla środowisk firmowych. Wersja Store ze starym instalatorem była eksperymentem. Fajnym, wygodnym, ale jednak eksperymentem. Microsoft uznał, że nie da się jej rozwijać w tempie, którego wymaga współczesny Office.

REKLAMA

Co powinieneś zrobić?

Jeśli masz Office’a z Microsoft Store - trzeba go przeinstalować. Na szczęście proces jest prosty. Microsoft Store pozostaje najlepszym miejscem do pobierania większości aplikacji na Windowsa. Bezpiecznym, wygodnym, przewidywalnym. To, że Office w wersji Store upakowany w hermetyczny instalator okazał się nietrafionym pomysłem, nie zmienia ogólnego obrazu.

A Office? Po prostu wraca na swoje naturalne tory. Click‑to‑Run jest szybszy, bardziej elastyczny i lepiej dostosowany do tego, czym Microsoft 365 jest dziś: usługą, która żyje w chmurze i zmienia się z miesiąca na miesiąc. Jeśli więc instalowałeś Office’a zgodnie z zaleceniami Microsoftu, to teraz musisz zrobić to jeszcze raz. Ale tym razem - już właściwie.

REKLAMA

Ładowanie...

Maciej Gajewski Redaktor Lubi oglądać się zarówno za siebie – wspominając przełomowe dokonania w informatyce – jak i przed siebie, będąc nieustannie ciekawym tego, co będzie dalej. Jego zainteresowania to przede wszystkim software: UI/UX, algorytmy, uczenie maszynowe, chmura czy sztuczna inteligencja. Nic dziwnego, że jako specjalizację obrał sobie pilnowanie firmy Microsoft. Uwielbia też sztukę gier i kina, przez co wyrósł na pasjonata sprzętu RTV – a i o technologii wspomnianych gier i filmów ma wiele ciekawego do opowiedzenia. Jego pierwsza obecność w mediach dotyczyła muzyki – współtworzył Overkill.pl. Ciąg dalszy jego rozwoju dotyczył już tylko nowych technologii. Zanim dołączył do zespołu Spider’s Web przez lata współtworzył CHIP.pl i Magazyn CHIP.