Zastraszeni przez rząd, oddali niezależność. Kulisy wielkiego powrotu modeli Anthropic

Oficjalnym powodem zablokowania modeli Claude Mythos 5 oraz Claude Fable 5 przez rząd USA stały się obawy o bezpieczeństwo narodowe. Departament Handlu, zaalarmowany bezpośrednimi zgłoszeniami między innymi ze strony Amazona, nałożył restrykcje eksportowe w obawie przed wysoką podatnością oprogramowania na ominięcie zabezpieczeń, jailbreaking.

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W praktyce oznacza to wykorzystanie specyficznie sformułowanych komend do ominięcia wbudowanych przez twórców zasad bezpieczeństwa.

Waszyngton obawiał się, że te potężne i wysoce wyspecjalizowane narzędzia - w szczególności model Mythos, zoptymalizowany pod kątem działań w obszarze cyberbezpieczeństwa - mogą zostać łatwo przejęte i wykorzystane do niecnych celów przez wrogie siły na arenie międzynarodowej.

Szybka interwencja i globalne wyłączenie usług

Reakcja administracji prezydenta Donalda Trumpa była błyskawiczna. Rządowe obostrzenia wprowadzono w życie 12 czerwca 2026 r., uprzedzając rynek zaledwie kilka dni po tym, jak Anthropic po raz pierwszy oficjalnie opublikował i udostępnił swoje nowe modele.

Zapisy w zakazie kategorycznie zabraniały dostępu do tej technologii jakimkolwiek obcokrajowcom. Restrykcje te okazały się na tyle rygorystyczne, że objęły swoim zasięgiem nawet zagranicznych pracowników samej firmy przebywających legalnie na terytorium USA.

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Anthropic stanął pod ścianą i z dnia na dzień zarządził całkowite, globalne odłączenie swoich najnowszych systemów, tuż po rynkowej premierze.

Zakończenie blokady i nowe warunki współpracy

Sytuacja uległa zmianie dosłownie w ostatnim dniu czerwca 2026 r. Departament Handlu USA, oficjalnie zniósł zakaz nałożony na firmę. Decyzja ta odwróciła obostrzenia z 12 czerwca i pozwoliła na ponowne udostępnienie modeli Claude Mythos 5 i Fable 5. Dostęp na poziomie globalnym zaczęto przywracać 1 lipca.

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Ugoda między firmą a rządem wymagała jednak sporych ustępstw:

Anthropic zobowiązał się do ścisłej współpracy z amerykańską administracją.

Twórcy Claude'a zgodzili się na proaktywne wykrywanie oraz niezwłoczne usuwanie luk w zabezpieczeniach swoich systemów.

Zapewniono mechanizm stałego informowania rządu o jakichkolwiek złośliwych działaniach w obrębie platformy.

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Co dalej? Co z Polską?

Dla firmy Anthropic i jej flagowego asystenta Claude, zniesienie restrykcji przynosi ogromną ulgę, pozwalając na przywrócenie normalnego funkcjonowania biznesu i kontynuowanie monetyzacji modeli Mythos 5 i Fable 5.

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Jednocześnie sytuacja ukazuje, że firma bezpowrotnie straciła część swojej niezależności. Aby działać globalnie, Anthropic musiał pójść na trudny kompromis, zacieśnić relacje z Departamentem Handlu i wdrożyć narzucone protokoły bezpieczeństwa.

Taka stabilizacja wydaje się kluczowa przed nadchodzącym jesiennym debiutem na giełdzie, ponieważ uspokaja kapitał i udowadnia, że zarząd potrafi wyjść z prawnych opresji bez całkowitego zatrzymania innowacji.

Dla polskich użytkowników decyzja oznacza szybki powrót do korzystania z nowej generacji modeli. Ponieważ pierwotny zakaz blokował technologię dla wszystkich zagranicznych obywateli, Polacy znaleźli się w grupie odciętej od narzędzi.

Z drugiej strony - tak szczerze - cały ten incydent stanowi przypomnienie o braku technologicznej suwerenności Europy. Polscy użytkownicy i rodzime firmy, budujące swoje rozwiązania w oparciu o sztuczną inteligencję z Doliny Krzemowej, muszą mieć pełną świadomość skali tego ryzyka. Dostęp do tych fundamentów może zostać odcięty z dnia na dzień na mocy jednej, jednostronnej decyzji politycznej wydanej w Waszyngtonie. Albo na polu golfowym na Florydzie.

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Oliwier Nytko Redaktor Dziennikarz Spider's Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce - Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich. Z wykształcenia związany z ekonomią, ale interesuje się niemal wszystkim - od najnowszych filmów z uniwersum Marvela (#toteżkino), poprzez dramy ze świata influencerów, aż po jakikolwiek temat, który ma w sobie odrobinę technologii.