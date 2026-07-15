Po północy koniec zabawy. Social media dostaną godzinę policyjną

Po zatwierdzeniu kontrowersyjnej ustawy blokującej dostęp do mediów społecznościowych dla użytkowników poniżej 16 roku życia, Brytyjczycy mają jeszcze jeden pomysł na ograniczenie czasu spędzanego przez nastolatków w sieci. Rząd Wielkiej Brytanii zapowiedział wprowadzenie domyślnej nocnej blokady mediów społecznościowych dla osób w wieku 16 i 17 lat, która ma obowiązywać od północy do godziny 6:00.

Godzina policyjna w mediach społecznościowych. Po północy wszystkie nastolatki zostaną wylogowane

Nowe propozycje przedstawił brytyjski Departament Nauki, Innowacji i Technologii (Department for Science, Innovation and Technology, DSIT). Minister technologii Liz Kendall zapowiedziała, że rozwiązanie ma pomóc młodym ludziom lepiej się wysypiać, poprawić koncentrację w szkole oraz zwiększyć ilość czasu spędzanego z rodziną i znajomymi poza internetem.

Plan zakłada, że od przyszłej wiosny konta 16- i 17-latków będą domyślnie objęte blokadą wybranych serwisów społecznościowych między godziną 00:00 a 06:00. Użytkownicy nadal będą mogli wyłączyć ograniczenie w ustawieniach konta, dlatego nie będzie miało ono charakteru obowiązkowego.

Rząd nie ujawnił jeszcze pełnej listy usług objętych nowymi zasadami. Wcześniejsze zapowiedzi dotyczą jednak platform takich jak TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube czy X, które znalazły się również na liście serwisów objętych niedawno przyjętym zakazem korzystania przez osoby poniżej 16. roku życia.

Koniec z niekończącym się przewijaniem

Brytyjskie władze chcą również domyślnie wyłączyć funkcje uznawane za najbardziej angażujące. Chodzi między innymi o automatyczne odtwarzanie kolejnych filmów oraz nieskończone przewijanie spersonalizowanych treści. Także te ograniczenia będzie można wyłączyć ręcznie.

Według Liz Kendall rozwiązanie ma ograniczyć wpływ najbardziej uzależniających mechanizmów stosowanych przez platformy internetowe, jednocześnie pozostawiając starszym nastolatkom możliwość samodzielnego decydowania o ustawieniach swoich kont.

Zapowiedziano także kolejne zmiany dotyczące chatbotów AI. Dostawcy takich usług mają wprowadzić regularne przypomnienia zachęcające użytkowników poniżej 18. roku życia do robienia przerw podczas korzystania z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Rząd powołuje się na własne badania

Propozycje opierają się na badaniu przeprowadzonym na zlecenie DSIT przez firmę badawczą Savanta. Testowano trzy różne rozwiązania: limit dziennego czasu korzystania z mediów społecznościowych, całkowitą blokadę nocną oraz całkowite usunięcie aplikacji. Według raportu najlepiej wypadła właśnie blokada obowiązująca nocą. Uczestnicy badania deklarowali wcześniejsze zasypianie, lepszą jakość snu, większą koncentrację podczas nauki oraz więcej czasu spędzanego z rodziną. Rodzice wskazywali również, że taki model był najłatwiejszy do wdrożenia.

Badanie wykazało jednak także negatywne skutki. Część nastolatków mówiła o poczuciu izolacji od znajomych, rozdrażnieniu i wahaniach nastroju, szczególnie na początku obowiązywania ograniczeń.

Organizacje i eksperci mają wątpliwości

Nowe propozycje spotkały się z krytyką części organizacji zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w internecie. Andy Burrows, dyrektor organizacji Molly Rose Foundation, stwierdził, że kolejne zapowiedzi nie tworzą spójnego systemu ochrony najmłodszych użytkowników. Podobne stanowisko zajęła Beeban Kidron, założycielka organizacji 5Rights Foundation, która oceniła, że domyślne ustawienia możliwe do wyłączenia służą bardziej nagłośnieniu tematu niż skutecznej ochronie dzieci.

Z kolei prof. Sonia Livingstone z London School of Economics zwróciła uwagę, że całkowite odcinanie nastolatków od mediów społecznościowych w nocy może utrudnić kontakt z osobami oferującymi wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Jednocześnie zaznaczyła, że ograniczenie nocnych powiadomień wysyłanych przez platformy mogłoby przynieść pozytywne efekty.

Brytyjski minister ds. bezpieczeństwa w sieci Kanishka Narayan poinformował również, że rząd nie planuje obecnie ograniczeń dotyczących korzystania z usług VPN. Według badań zleconych przez DSIT niecałe 10 proc. badanych dzieci deklarowało wykorzystywanie takich narzędzi do omijania weryfikacji wieku.

Rząd zamierza przedstawić projekt nowych przepisów parlamentowi do końca 2026 roku. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z planem, nocna blokada dla 16- i 17-latków ma wejść w życie równocześnie z zakazem korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia, który zacznie obowiązywać wiosną przyszłego roku.

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