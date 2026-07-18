Bot pokaże ci, jak bardzo uzależniłeś się od AI. Lepiej tam zajrzyj

Wszyscy uwielbiamy coroczne Spotify Wrapped i dość chętnie dzielimy się informacjami o czasie spędzonym przed ekranem smartfona. Ale czy jesteście gotowi na trzeciego jeźdźca apokalipsy, czyli czas spędzony z chatbotem?

Claude Reflect to narzędzie dla czatbotoholików

Anthropic właśnie zaprezentował Reflect - nowe narzędzie dla Claude'a, które podsumowuje sposób korzystania z asystenta AI i pokazuje statystyki dotyczące aktywności użytkownika. W kolejnych miesiącach funkcja zostanie rozszerzona również o licznik czasu spędzonego na rozmowach z chatbotem.

Nowe narzędzia zbiera i prezentuje informacje o aktywności z ostatniego miesiąca - choć użytkownik może przełączyć widok również na okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Na panelu funkcji Reflect znajdziemy krótkie podsumowanie ostatnich rozmów, liczbę przeprowadzonych czatów, najbardziej aktywny dzień, godzinę największej aktywności oraz wykres pokazujący intensywność korzystania z Claude'a.

Anthropic zapowiada jednocześnie, że w kolejnej aktualizacji Reflect zacznie wyświetlać również całkowity czas spędzony na rozmowach z chatbotem. Firma przyznaje, że wcześniej nie śledziła tego wskaźnika, ponieważ nie chciała projektować produktu w sposób zachęcający do maksymalizowania czasu korzystania z usługi.

Panel nie ogranicza się jednak wyłącznie do statystyk. Reflect analizuje także tematykę prowadzonych rozmów i przedstawia ją w postaci procentowego podziału najczęściej poruszanych zagadnień. Użytkownicy otrzymują ponadto wskazówki dotyczące bardziej efektywnego korzystania z Claude'a. Jeżeli chatbot zauważy na przykład częste powtarzanie tego samego kontekstu w kolejnych rozmowach, może zasugerować wykorzystanie funkcji Projektów, która pozwala grupować powiązane zadania.

System potrafi również proponować bardziej zaawansowane usprawnienia. W niektórych przypadkach Reflect może zaproponować utworzenie własnego szablonu lub wyspecjalizowanej instrukcji dla Claude'a, dostosowanej do najczęściej wykonywanych zadań.

Nowość obejmuje także funkcje związane z kontrolowaniem czasu korzystania z AI. Użytkownicy mogą ustawić przypomnienia o przerwie, limity czasu oraz tzw. godziny ciszy, podczas których Claude będzie zachęcał do zakończenia pracy z chatbotem. Od czasu do czasu aplikacja wyświetli również pytania skłaniające do refleksji nad własnymi nawykami, takie jak: "Jaką czynność nadal chcesz wykonywać samodzielnie, nawet jeśli Claude zrobiłby ją szybciej?".

Anthropic podkreśla, że bardziej wrażliwe rozmowy mogą pojawić się w panelu jedynie w formie ogólnych podsumowań, natomiast konwersacje związane z integracjami dotyczącymi zdrowia są całkowicie wyłączone z analiz. Firma zapewnia również, że dane prezentowane w Reflect nie są wykorzystywane do innych celów.

Reflect jest dostępny w wersji beta dla użytkowników planów Free, Pro i Max, o ile mają włączoną funkcję pamięci. Na razie z panelu można skorzystać w przeglądarkowej wersji Claude'a oraz aplikacji desktopowej, natomiast w przyszłości ma on trafić także na urządzenia mobilne.

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