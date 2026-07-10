Oto nowy ChatGPT Work. Zamiast gadać, po prostu zlecasz mu pracę

Zapowiadana od tygodni transformacja ChatGPT w coś znacznie większego niż zwykły chatbot właśnie nabiera kształtów. Bowiem firma zaprezentowała dziś ChatGPT Work - nowego agenta AI, który ma wykonywać złożone zadania biurowe, tworzyć dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, a nawet aplikacje internetowe.

OpenAI prezentuje ChatGPT Work. To gratka nie tylko dla programistów

OpenAI opisuje nowe narzędzie "jako agenta produktywności zdolnego do samodzielnego realizowania wieloetapowych zadań". Użytkownik może zlecić mu przygotowanie materiałów, analizę danych czy stworzenie projektu, a następnie śledzić postępy, odpowiadać na pytania agenta, zmieniać kierunek pracy oraz zatwierdzać najważniejsze działania.

Nowy agent potrafi korzystać z plików, aplikacji i usług, do których użytkownik przyzna mu dostęp. Dzięki temu może zbierać informacje z różnych źródeł i na ich podstawie przygotowywać gotowe dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje, raporty czy aplikacje internetowe. OpenAI podkreśla, że użytkownik zachowuje kontrolę nad tym, do jakich danych agent ma dostęp oraz kiedy wymagana jest jego zgoda na wykonanie określonych operacji.

Jeden ChatGPT zamiast kilku narzędzi

ChatGPT Work jest częścią przebudowanej aplikacji ChatGPT dla systemów Windows i macOS. Aplikacja łączy w sobie klasycznego ChataGPT, agenta Work oraz Codex, odpowiadający za zadania programistyczne.

Aplikacja otrzymała również wbudowaną przeglądarkę internetową - główny powód równoległego pożegnania z przeglądarką Atlas. Agent może korzystać z niej podczas wykonywania powierzonych zadań, a także wykorzystywać funkcję Sites do tworzenia działających aplikacji internetowych. OpenAI wskazuje, że rozwiązanie pozwala budować między innymi interaktywne pulpity, harmonogramy projektów, wewnętrzne portale firmowe, prototypy oraz raporty.

Firma rozwija również pracę asynchroniczną. Zadanie można rozpocząć na smartfonie, po czym ChatGPT Work będzie kontynuował jego realizację zdalnie. Po powrocie do komputera użytkownik może sprawdzić postępy zarówno w aplikacji desktopowej, jak i przez przeglądarkę.

Integracja ze Slackiem, Gmailem i dyskiem Google

Jednym z najważniejszych elementów ChatGPT Work jest nowy katalog wtyczek. Agent można połączyć z popularnymi usługami i aplikacjami, takimi jak Slack, Gmail, Google Drive, kalendarze, systemy CRM, Microsoft Teams, SharePoint czy narzędzia do zarządzania projektami.

Podczas wpisywania polecenia wystarczy użyć znaku „@”, aby wskazać aplikację, z której ChatGPT ma pobrać dane lub której ma użyć podczas realizacji zadania. System może również sam sugerować odpowiednie integracje w trakcie rozmowy.

ChatGPT Work napędza nowa rodzina modeli GPT-5.6

Równocześnie z premierą ChatGPT Work OpenAI udostępnił rodzinę modeli GPT-5.6, obejmującą trzy warianty: Sol, Terra oraz Luna. Publiczny debiut został opóźniony po wcześniejszym okresie ograniczonej dostępności, którego wymagała od OpenAI administracja Donalda Trumpa.

Najwydajniejszym wariantem w rodzinie modeli jest GPT-5.6 Sol. OpenAI przedstawia go jako flagową jednostkę przeznaczoną do najbardziej wymagających zadań związanych z programowaniem, cyberbezpieczeństwem, nauką oraz obsługą komputera. Terra pełni rolę podstawowego modelu ogólnego przeznaczenia, natomiast Luna została przygotowana z myślą o najszybszych i najmniej wymagających operacjach.

OpenAI przekonuje, że GPT-5.6 Sol przewyższa konkurencyjny model Claude Fable 5 w benchmarku Agents' Last Exam o 13,1 punktu. Według danych firmy model osiągnął również wynik 80 punktów w Artificial Analysis Coding Agent Index, wyprzedzając Claude Fable 5 o 2,8 punktu. W Artificial Analysis Intelligence Index Sol miał wykonywać zadania o 61 proc. szybciej, uzyskując wynik zbliżony do konkurenta.

Producent zwraca także uwagę na niższy koszt działania. Według OpenAI GPT-5.6 Sol przy średnim poziomie rozumowania oferuje wyniki wyższe od Claude Fable 5 o 11,4 punktu przy koszcie szacowanym na około jedną czwartą rozwiązania konkurencji.

Kiedy ChatGPT Work trafi do użytkowników?

OpenAI rozpoczął globalne wdrażanie ChatGPT Work oraz GPT-5.6. Użytkownicy darmowych kont mogą korzystać z nowego agenta za pośrednictwem aplikacji ChatGPT dla macOS. Jak możemy przeczytać na stronie OpenAI, dostęp w aplikacji na Windows zostanie dodany " wciągu najbliższych kilku dni".

Na platformach mobilnych oraz w wersji przeglądarkowej jako pierwsi dostęp otrzymują użytkownicy planów Pro, Enterprise i Edu. Klienci korzystający z subskrypcji Plus i Business mają otrzymać nowe funkcje w ciągu kolejnych dni, a pełne wdrożenie ma zakończyć się stopniowo w ciągu około 24 godzin.

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