Meta AI używa twoich zdjęć na potęgę. Wyłącz to szybko w 6 krokach

Sztuczna inteligencja na dobre rozgościła się w naszej codzienności. Traktujemy ją jako narzędzie, bez którego wielu z nas nie wyobraża już sobie pracy czy rozrywki.

Czatboty sprawnie piszą teksty, generatory tworzą niesamowite obrazy, a rozbudowane algorytmy podpowiadają, co warto kupić lub obejrzeć w weekend. Wszystko to dzieje się błyskawicznie i niemal niezauważalnie. Z chęcią przyjmujemy kolejne technologiczne nowinki, ciesząc się z darmowych i powszechnie dostępnych rozwiązań.

Warto jednak zatrzymać się na chwilę i zadać sobie jedno bardzo ważne pytanie. Czy ta wszechobecna darmowość nie jest jedynie sprytną iluzją? Oddając swoje dane, wizerunek i wypracowane efekty twórczej pracy wielkim korporacjom bez żadnej rekompensaty, stajemy się darmowym paliwem dla maszyn. W przyszłości te same maszyny mogą nas sprawnie zastąpić.

Doskonałym przykładem takiego agresywnego działania jest Meta. Korporacja ta domyślnie pozwala na wykorzystywanie publicznych materiałów użytkowników do szkolenia swoich modeli językowych i graficznych, o czym ogromna większość osób korzystających na co dzień z Instagrama czy Facebooka nie ma nawet najmniejszego pojęcia.

Ekosystem Meta pochłania polskie profile

Ekosystem platformy Meta, a w tym przede wszystkim popularny Instagram, wprowadza właśnie do użytku nowe narzędzie o nazwie Muse AI. Rozwiązanie to pozwala na swobodne generowanie obrazów wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych zdjęć użytkowników.

Oznacza to w praktyce, że każdy dorosły użytkownik posiadający publiczny profil automatycznie stał się nieświadomą częścią gigantycznej bazy danych, z której algorytmy czerpią gotowe wzorce. Aby stworzyć nową grafikę za pomocą sztucznej inteligencji, wystarczy wpisanie nazwy konkretnego profilu w oknie generatora.

Ta nowa, potężna funkcja wzbudza całkowicie uzasadnione i ogromne kontrowersje. Główne obawy związane są z drastycznym naruszeniem ochrony prywatności, realnym ryzykiem masowego tworzenia groźnych deepfake'ów oraz potencjalnym wykorzystaniem tej technologii do cyberprzestępczości czy wyłudzeń.

Publikowanie własnych materiałów na profilu publicznym przestało oznaczać jedynie to, że oglądają je na bieżąco inni, żywi ludzie. Z perspektywy technologicznej staje się to bezpośrednim zaproszeniem dla systemów generatywnych do agresywnego przetwarzania naszej twarzy i uwiecznionego otoczenia.

Warto jasno podkreślić, że te zmiany dotyczą również użytkowników przebywających w Polsce. Wdrożenie funkcji ma twardy charakter globalny i docelowo obejmuje całą platformę Instagram.

Na ten moment nie ma żadnych oficjalnych sygnałów wskazujących na to, aby polski rynek miał zostać w jakikolwiek sposób wyłączony z tych działań. Jako świadomi konsumenci musimy z góry założyć, że amerykańskie algorytmy już teraz dogłębnie analizują polskie konta i budują na ich podstawie swoje zaawansowane zbiory.

Meta automatycznie wykorzystuje publiczne materiały użytkowników do trenowania swoich modeli AI, stosując mechanizm opt-out zamiast uzyskiwania wyraźnej zgody, co drastycznie ogranicza kontrolę twórców nad ich wizerunkiem i dorobkiem.

Publiczne profile stały się nieświadomym źródłem danych dla algorytmów, a firma planuje dalszą integrację tej technologii z Facebookiem, Messengerem i narzędziami reklamowymi, co sprawia, że publiczna aktywność staje się przestrzenią otwartą na szeroko zakrojoną korporacyjną eksploatację.

Jak wyłączyć udostępnianie danych dla Meta AI?

Brak uprzedniej zgody na przetwarzanie wizerunku nie oznacza, że jesteśmy całkowicie bezbronni. Możesz w bardzo szybki sposób wyłączyć tę inwazyjną funkcję, zagłębiając się w ustawienia aplikacji Instagram. Poniżej przygotowałem dla was instrukcję krok po kroku:

Otwórz aplikację Instagram na swoim smartfonie i przejdź do swojego profilu, klikając własne zdjęcie profilowe w prawym dolnym rogu ekranu.

Rozwiń główne menu opcji, stukając w ikonę trzech poziomych kresek znajdującą się w prawym górnym rogu.

Przewiń listę w dół, aż dotrzesz do sekcji "Jak inni mogą wchodzić z Tobą w interakcję". Wybierz tam pozycję "Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie".

Znajdź sekcję dotyczącą zezwolenia na ponowne wykorzystywanie twoich treści na Instagramie oraz w funkcjach AI firmy Meta.

Wyłącz przełączniki przy opcjach dotyczących udostępniania postów oraz rolek (Reels).

Przejdź nieco niżej do sekcji pozwalającej na tworzenie i ponowne wykorzystywanie twojego oryginalnego audio w Meta AI i dla pewności również wyłącz tę opcję dla rolek.

Jeśli zależy ci na uzyskaniu absolutnie maksymalnego poziomu prywatności w sieci, powinieneś poważnie rozważyć całkowitą zmianę statusu swojego konta na prywatne.

Zdecydowanie warto również na spokojnie przejrzeć swoje starsze posty pod kątem widoczności wrażliwych szczegółów.

Zwróć szczególną uwagę na obecne w kadrze twarze swoich bliskich, charakterystyczne wnętrze własnego domu czy czytelne numery rejestracyjne samochodów, które mechanizmy sztucznej inteligencji mogą teraz z łatwością przetworzyć.

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