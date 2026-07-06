Apple już w tym roku ma wejść do świata składanych smartfonów. Zrobi to, wprowadzając do sprzedaży pierwszego iPhone’a Ultra, który ma stanowić bezpośrednią konkurencję dla modeli Galaxy Z Fold, wspieranych od lat przez Samsunga. Gigant z Cupertino najwyraźniej nie zamierza bawić się w półśrodki i od razu planuje wejście na ogromną skalę.

REKLAMA

Pierwszy składany iPhone na ogromną skalę

Premiera pierwszego składanego iPhone’a ma odbyć się już we wrześniu tego roku, wraz z pozostałymi topowymi modelami Apple’a z serii 18 Pro. Nie jest jednak jasne, kiedy urządzenie trafi do klientów. Przecieki wskazują na różne możliwe scenariusze: standardowy debiut we wrześniu lub późniejszą premierę pod koniec roku.

Wcześniejsze przewidywania analityków zakładały, że Apple ograniczy liczbę egzemplarzy, które wprowadzi na rynek, do 7 lub 8 mln. Jednak, jak wynika z najnowszych doniesień, Apple miał zamówić łącznie ponad 10 mln sztuk iPhone’a Ultra do końca 2026 r.

Jak ten wynik wygląda na tle pozostałych smartfonów Apple’a? Biorąc pod uwagę wszystkie iPhone’y wyprodukowane w 2026 r., do końca roku firma spodziewa się produkcji ponad 220 mln egzemplarzy. Dotyczy to wszystkich serii: iPhone 17, 17 Pro (Max), Air, a także 17e i innych. Składany iPhone będzie stanowił zaledwie 5 proc. wszystkich wyprodukowanych modeli, ale 10 mln to wciąż wysoka wartość.

Zwłaszcza że to dopiero pierwsze podejście Apple’a do urządzeń wyposażonych w składane wyświetlacze. Warto też zwrócić uwagę na fakt, iż iPhone Ultra ma być najdroższym smartfonem producenta w historii, a jego bazowa cena ma przekroczyć poziom 10 tys. zł.

REKLAMA

Liczba wyprodukowanych smartfonów to jedno, a sprzedaż to zupełnie inna kwestia. Jak wynika z doniesień z końca 2025 r., dzięki składanemu iPhone’owi Apple ma odnotować 10-procentowy wzrost sprzedaży wszystkich smartfonów w 2026 r.

Nadzieja na brak dodatkowych opóźnień

Z drugiej strony informacja o chęci wyprodukowania 10 mln egzemplarzy stawia sytuację wokół rozwoju pierwszego składaka Apple’a w znacznie lepszym świetle. Dotychczas sugerowano, że firma miała napotkać problemy produkcyjne związane z zawiasem. Jeśli firma zamówiła aż 10 mln egzemplarzy urządzenia, może to oznaczać, że kłopoty zostały zażegnane.

Dzięki temu wprowadzenie urządzenia na rynek bez opóźnień jest wielce prawdopodobne.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.