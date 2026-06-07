Koniec dymka na plaży. Taki zakaz powinien być wszędzie

Turcja wprowadziła zakaz palenia na czterech popularnych plażach w Antalyi. To lokalna regulacja, ale dotyka problemu obecnego w większości nadmorskich kurortów. Plaża jest przestrzenią wspólną, dlatego takie kwestie, jak bierne palenie, papierosowy dym czy niedopałki pozostawiane w piasku trudno traktować wyłącznie jako indywidualny wybór palaczy.

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Antalya zaczyna na początek od czterech plaż

Nowe przepisy obowiązują na plażach Lara, Belek, Çamyuva i Beach Park. To jedne z najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej odwiedzanych miejsc w prowincji Antalya, czyli jednym z turystycznych serc Turcji. Zakaz oznacza, że palenie papierosów na tych plażach jest całkowicie zabronione.

Władze tłumaczą swoją decyzję ochroną dzieci przed biernym paleniem, poprawą komfortu wypoczynku i walką z zanieczyszczeniem wybrzeża. Przygotowywany projekt przepisów ma rozszerzać strefy wolne od dymu na kolejne przestrzenie publiczne, a docelowo wpisuje się w ambitną politykę ograniczania używania tytoniu. Wśród zapowiadanych działań pojawia się również perspektywa całkowitego zakończenia sprzedaży wyrobów tytoniowych od 1 stycznia 2040 r.

Plaża nie jest waszą prywatną palarnią pod chmurką

Przeciwnicy zakazu palenia na plaży często argumentują, że jest to przestrzeń otwarta, a dym przecież szybko się rozprasza. Pamiętajmy jednak na zatłoczonych plażach papierosowy dym bez trudu dociera do osób wypoczywających w pobliżu. Dotyczy to szczególnie dzieci, osób cierpiących na astmę, alergie czy inne choroby układu oddechowego, ale także wszystkich tych, którzy nie chcą być narażeni na bierne palenie podczas wypoczynku.

Plaża jest przestrzenią wspólną, z której jednocześnie korzystają setki osób. W sezonie ludzie wypoczywają blisko siebie, często przez wiele godzin, wraz z dziećmi i rodzinami. W takich warunkach trudno skutecznie oddzielić osoby palące od niepalących. Dym papierosowy łatwo rozprzestrzenia się wraz z wiatrem i dociera do osób znajdujących się w pobliżu.

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Argument o wolności palacza ma więc swoje granice tam, gdzie zaczyna wpływać na komfort i zdrowie innych osób. Palenie papierosów nie jest czynnością neutralną dla otoczenia. Wiąże się z emisją dymu i zapachu w przestrzeni wspólnej, z której korzystają także osoby niepalące.

Plaże bez dymu nie są więc jakimś bardzo radykalnym pomysłem. Są logiczną konsekwencją tego, co od dawna uznaliśmy w restauracjach, pociągach, autobusach, urzędach czy na wielu przystankach.

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Niedopałki na plaży to ogromny problem środowiskowy

Niedopałki papierosów są jednym z najbardziej uporczywych odpadów na świecie. Filtry nie są niewinną papierową końcówką, która znika po kilku dniach. Zawierają tworzywa, toksyczne związki i resztki substancji powstających podczas palenia.

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Na plaży ten odpad stanowi szczególny problem. Łatwo wpada w piasek, przez co jego usunięcie jest utrudnione. Może być również przenoszony przez wiatr, a następnie wraz z wodą opadową lub falami trafiać do środowiska morskiego. Niedopałki zawierają substancje chemiczne i elementy tworzyw sztucznych, które pozostają w środowisku przez długi czas, nawet jeśli przestają być widoczne.

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Każdy, kto choć raz szedł rano po popularnej plaży po intensywnym dniu sezonu, doskonale zna ten widok: kapsle, opakowania, kubki, plastik, a między tym wszystkim niedopałki wciśnięte w piasek tak, jakby morze miało obowiązek sprzątać po dorosłych ludziach. Zakaz palenia na plaży nie rozwiązuje oczywiście całego problemu śmieci, ale usuwa z tej przestrzeni jeden z najbardziej przewidywalnych i najłatwiejszych do ograniczenia typów odpadów.

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*Źródło grafiki wprowadzającej: Karola G, Pexels; Canva Pro

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Marcin Kusz 07.06.2026 16:10

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