Będziesz nosić okulary z ekranem. Bez kabla się nie obędzie

Lata temu wiele osób wieściło rychły koniec smartfonów, które miały zostać zastąpione okularami i innymi urządzeniami noszonymi. Mamy 2026 r. i smartfony wciąż są wyjątkowo popularne. Trudno nie odnieść wrażenia, że są najpopularniejsze w historii. Mimo to producenci elektroniki wciąż próbują kombinować. Xreal jest jedną z takich firm, które chcą rewolucji już teraz.

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Xreal Aura – okulary z Androidem, gdzie widzi się własnymi oczami

Inteligentne okulary z ekranami to zdecydowanie pomysł, który kojarzy nam się z fantastyką naukową i przyszłością. Rozwiązanie to jak dotąd nie przyjęło się na dużą skalę ze względu na ograniczenia obecnej technologii. Zmieszczenie ekranów i zaawansowanych czipów w środku małych oprawek nie jest jeszcze możliwe. Wpakowanie pojemnej baterii - również.

Nie bez powodu Apple zamiast okularów w pierwszej kolejności wprowadziło gogle mieszanej rzeczywistości Vision Pro. To właściwie był pełnoprawny komputer zakładany na głowę z doczepianym powerbankiem. Nowe Xreal Aura to w zasadzie podobny sprzęt, tylko że zamiast budowy w kształcie hełmu mamy do czynienia z urządzeniem przypominającym okulary.

Całość jest jednak całkiem spora, ponieważ w środku zastosowano mnóstwo zaawansowanej technologii. Kluczowe są dwa wyświetlacze Sony wykonane w technologii Micro-OLED – każdy o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wyświetlacze mają być przezroczyste, więc w domyślnym trybie użytkownik widzi otoczenie wokół siebie, a inni są w stanie dostrzec jego oczy.

Działa to zatem na innej zasadzie niż Apple Vision Pro, gdzie obraz jest zbierany przez kamery i wyświetlany na ekranach, przez co użytkownik nie widzi świata na własne oczy. Aby jednak móc skupić się tylko na tym, co wyświetla ekran Xreal Aura, można skorzystać z przyciemnienia elektrochromowego.

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Okulary działają pod kontrolą systemu Android XR i obsługują nawet pięć ruchomych okien aplikacji jednocześnie. W środku samych okularów zastosowano koprocesor przestrzenny Xreal X1S, który obsługuje zadania związane z czujnikami i wyświetlaczem.

Bez powerbanka to jednak nie zadziała

W okularach Xreal Aura zastosowano procesor Snapdragon Reality Elite oraz baterię o pojemności 4455 mAh. To jednak nie tak, że czip i akumulator wbudowano w same oprawki. Zamiast tego wraz z urządzeniem dostajemy coś, co wygląda jak powerbank - zewnętrzny moduł łączący się z oprawkami za pomocą kabla. To właśnie w tym elemencie znajduje się procesor zarządzający systemem oraz ogniwo dostarczające energię elektryczną.

Nie doszliśmy jednak jeszcze do etapu, na którym konsumenckie inteligentne okulary są na tyle zaawansowane i zminiaturyzowane. Całość ma kosztować nie więcej niż 1500 dol. bez uwzględnienia podatku. Tanio nie będzie.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.