Wiemy, kiedy AirPodsy dostaną "oczy". Temat zdjęć z ukrycia rozwiązany

Wraz z zeszłorocznymi iPhone’ami 17 Pro, Apple wprowadził na rynek trzecią generację AirPodsów Pro. Odświeżenie nadeszło po czterech latach od wdrożenia świetnych AirPodsów Pro 2 i wprowadziło ulepszone ANC, lepszy czas pracy na baterii czy mierzenie tętna przez słuchawki. Nie będziemy musieli jednak długo czekać na kolejną wersję słuchawek. Właśnie ujawniono możliwą datę premiery.

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AirPods wyposażone w kamery - znamy rok premiery

Apple obecnie jest w trakcie rozwijania wielu różnych produktów: inteligentnego głośniko-ekranu, okularów czy składanego iPhone’a. Według najnowszego raportu Marka Gurmana firma ma również być w zaawansowanej fazie prac nad słuchawkami AirPods wyposażonymi w kamery.

Jak bardzo zaawansowanej? Tak, że Apple planuje wprowadzić je na rynek pod koniec 2027 r., najprawdopodobniej w terminie zbliżonym do debiutu drugiej generacji składanego iPhone’a. Oznaczałoby to, iż firma wypuści nowe słuchawki ok. dwóch lat po wprowadzeniu poprzedniej generacji AirPodsów Pro 3.

Apple nie jest znany z częstych premier słuchawek: firma zamiast corocznych debiutów woli poczekać kilka lat i wprowadzić sprzęt znacznie ulepszony względem poprzednika. Gigant najczęściej odświeża swoje słuchawki co ok. trzy lata. Według źródeł cytowanych przez informatora z Bloomberga, pierwotny plan Apple zakładał premierę w 2026 r.

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Termin jednak miał zostać przesunięty z powodu problemów z rozwojem sztucznej inteligencji, w tym nowej Siri bazującej na AI. Ulepszenia w AI miały zostać wprowadzone jeszcze na początku 2025 r., jednak uległy znaczącym opóźnieniom i firma wdroży je dopiero wraz z aktualizacją systemu iOS 27, której premiera jest oczekiwana jesienią 2026 r.

AirPodsy z kamerami nie będą robiły zdjęć

Warto podkreślić, że nadchodzące AirPodsy z kamerami nie zostały stworzone, aby robić zdjęcia czy nagrywać filmy z dziwnej, usznej perspektywy. Zamiast tego słuchawki mają pełnić funkcję oczu dla asystentki Siri, zapewniając dodatkowy kontekst wizualny. Dzięki kamerom w słuchawkach będzie można pytać o otoczenie i wszystko inne, co widzimy wokół.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.