Miniaturowa ładowarka Anker za 50 zł to hit sieci. Podładuje nawet MacBooka

Promocja dotyczy modelu Anker Nano 3 o mocy 30 W. Ten miniaturowy gadżet bazuje na technologii azotku galu (GaN), dzięki której sprzęt jest 70 proc. mniejszy niż klasyczne ładowarki o mocy 30 W. Lepiej się jednak pospieszyć z zakupem, ponieważ szybko się wyprzedaje.

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Miniaturowa ładowarka Anker o mocy 30 W za 50 zł

Wielu z nas, kupując ładowarkę do telefonu, najczęściej wybiera oryginalne akcesoria producenta. iPhoniarze sięgają po ładowarkę Apple o mocy 20 W, która jest nie tylko droga, ale też nie należy do najmniejszych i najszybszych - szczególnie w cenie 100 zł.

Tymczasem na Amazonie Anker sprzedaje 30-watową miniaturową ładowarkę GaN w cenie 50 zł. Jest zatem szybsza niż oryginalna propozycja Apple oraz znacznie tańsza. Może też nawet naładować bardziej energooszczędne laptopy, takie jak MacBooki Air. Obsługuje tylko jedno urządzenie jednocześnie za sprawą pojedynczego portu USB-C.

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SPRAWDŹ OFERTĘ Anker ładowarka 30 W za 50 zł Amazon

Anker Nano 3 wspiera także wszystkie kluczowe technologie: USB Power Delivery, USB PPS oraz Qualcomm Quick Charge 3.0. Według producenta ładowarka jest w stanie naładować iPhone’a 15 w ok. 1,6 godziny. Wymiary Ankera Nano 3 to 49,44 × 44,11 × 44,1 mm. Promocja dotyczy dwóch wersji kolorystycznych: czarnej i białej.

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Jest też szybsza ładowarka 65 W za 63 zł

Z drugiej strony na Amazonie znajdziemy promocję na mocniejszą ładowarkę Ugreen o mocy 65 W. Sprzęt jest dostępny za 63 zł, zamiast 110 zł. To jednak znacznie większa propozycja (chociaż też znacznie mniejsza niż ładowarki pozbawione GaN), wyposażona w łącznie trzy porty USB: 2x USB-C oraz USB-A.

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SPRAWDŹ OFERTĘ Ładowarka Ugreen 65 W - 63 zł Amazon

Rozwiązanie również wspiera najważniejsze technologie: USB PD 3.0, PPS, Quick Charge 3.0. Aby skorzystać z maksymalnej mocy 65 W, należy podłączyć tylko jedno urządzenie. Jeśli chcemy naładować trzy urządzenia jednocześnie, musimy pamiętać, że moc zostanie rozłożona na trzy porty. Mocniejsza ładowarka również cieszy się ogromną popularnością – na Amazonie zebrała niemal 6 tys. opinii i ocenę 4,5.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.