Windows 11 usunie zbędny balast. Koniec z marnowaniem pamięci

Wraz z powstaniem komputerów Copilot+ Microsoft wprowadził do systemu mnóstwo komponentów związanych ze sztuczną inteligencją. Rozwiązania te bazują jednak na lokalnych modelach AI, które zajmują sporo miejsca na dysku. To zwiększa rozmiar systemu oraz ogranicza przestrzeń na pliki i aplikacje. Na szczęście będzie można coś z tym zrobić.

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Windows 11 pozwoli na usunięcie sztucznej inteligencji z systemu jednym kliknięciem

Microsoft w ostatnich miesiącach mocno wziął się do roboty i zaczął wprowadzać mnóstwo zmian mających na celu ulepszenie doświadczeń związanych z korzystaniem z Windowsa 11. Niedawno wdrożył istotne zmiany pod kątem wyszukiwania plików w systemie oraz zwiększył wydajność oprogramowania m.in. na laptopach.

Niedawno firma pozwoliła też dostosować funkcję denerwującego, nowego przycisku Copilot w laptopach Copilot+ PC, a teraz wdraża jeszcze większe usprawnienie. W Windowsie 11 testowana jest funkcja pozwalająca na odinstalowanie lokalnych komponentów związanych ze sztuczną inteligencją za pomocą jednego kliknięcia.

Microsoft w niedawnej testowej aktualizacji 26300.8553 dodał bowiem – bez głośnych zapowiedzi – informacje na temat wykorzystywanych modeli AI do ustawień systemowych. Można je znaleźć w zakładce "Komponenty sztucznej inteligencji", zupełnie niczym aplikacje zainstalowane na komputerze. Komputery Copilot+ PC korzystają z kilku lokalnych modeli AI, które przetwarzają informacje i wykonują działania bezpośrednio na naszym urządzeniu z użyciem czipu NPU, bez wysyłania zapytań do serwera Microsoftu.

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Jednym z nich jest Phi Silica, który jest w stanie podsumować tekst, przepisać go oraz wygenerować treści na nowo. Znajdziemy tam również model do generowania, przetwarzania i transformacji obrazków. Największą zaletą tego narzędzia nie jest jednak sama możliwość podejrzenia wszystkich modeli zainstalowanych w systemie, ale przede wszystkim opcja usunięcia ich z komputera.

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Wreszcie będziemy mieć wybór

Testowa wersja Windowsa 11 po zajrzeniu w ustawienia danego modelu pozwala na jego odinstalowanie za pomocą dedykowanego przycisku "Odinstaluj". Co to właściwie oznacza? Że Microsoft da użytkownikowi wybór: albo pozostawić modele sztucznej inteligencji na komputerze, albo się ich pozbyć. Pojedyncze modele zajmują nawet ponad 2,5 GB przestrzeni dyskowej, więc usunięcie wszystkich komponentów teoretycznie może znacząco zwiększyć ilość wolnej pamięci, która przyda się do instalacji innych aplikacji lub plików.

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To dobra opcja szczególnie dla tych, którzy mają komputery Copilot+ PC, lecz nie korzystają z funkcji sztucznej inteligencji zawartych w systemie Windows 11. Dla takich osób modele AI niepotrzebnie zajmują pamięć, która w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo cenna.

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Albert Żurek 05.06.2026 20:18

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