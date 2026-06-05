Kilogram, który chce zmienić świat. Asus Zenbook A14 - recenzja

Zacznijmy od tego, co najbardziej uderza przy pierwszym kontakcie: waga. Dokładnie 990 gramów w wersji z Snapdragonem X2 Elite i 14-calowym ekranem OLED. Żeby było jasne - to mniej niż MacBook Air 13" z M4, który waży 1,24 kg. A Zenbook jest laptopem z większym ekranem. W tej kategorii liczby robią wrażenie, bo pod klawiszami kryje się pełnowymiarowa maszyna do pracy, nie jakiś netbook odchudzony przez wycinanie wszystkiego, co mogłoby być przydatne.

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Ceraluminum: nie aluminium, nie ceramika, coś własnego

Zenbook A14

Asus od kilku generacji konsekwentnie używa materiału, który marketingowo nazywa Ceraluminum - stopu aluminium z magnezu, poddanego procesowi ceramizacji powierzchni. I tak, to brzmi jak slogan z ulotki, ale w praktyce daje namacalny efekt. Obudowa jest przyjemna w dotyku - ani zimna jak czyste aluminium, ani plastikowa. Ma delikatną, ziarnistą fakturę, która w wariancie Zabriskie Beige (ciepły beż) wygląda wyjątkowo elegancko. Producent podkreśla też, że materiał jest odporny na zarysowania i odciski palców - i to akurat jest prawda, sprawdzalna na co dzień.

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Grubość to 13,4 mm w najcieńszym miejscu (do 15,9 mm od tyłu, gdzie pracuje zawias), co stawia Zenbooka w absolutnej czołówce smartbooków. Laptop dostał też certyfikat wojskowy MIL-STD-810H, co oznacza, że przeżył testy wibracji, wilgoci i wahań temperatury. Nie jest to oczywiście zaproszenie do maltretowania sprzętu, ale działa uspokajająco dla osób, które dużo podróżują. Jedyne kosmetyczne zastrzeżenie: pokrywa nie otwiera się do 180 stopni, a jedynie do ok. 140-150 stopni. Drobiazg, ale w pewnych pozycjach pracy (np. na niskim stoliku) może irytować.

Zenbook A14

Snapdragon X2 Elite X2E88100 - następna generacja naprawdę przyspieszyła

Teraz do sedna. Procesor, który trafia do wersji UX3407NA (testowany wariant laptopa), to Snapdragon X2 Elite o symbolu X2E-88-100 - środkowy wariant w nowej, trzyelementowej rodzinie Qualcomma. Ma 18 rdzeni w układzie 12 głównych (Prime, do 4,7 GHz boost) i 6 wydajnościowych (do 3,4 GHz), łącznie 53 MB pamięci cache i zintegrowane GPU Adreno X2-90 z taktowaniem do 1,7 GHz. Do tego NPU Hexagon zdolny do 80 TOPS - to podwójnie więcej niż w poprzedniej generacji Snapdragon X Elite.

Zenbook A14

Generacyjna różnica jest tutaj naprawdę odczuwalna. Poprzedni Snapdragon X Elite (12 rdzeni, do 45 TOPS NPU) robił już niezłe wrażenie w testach produktywności, ale nie raz rozczarowywał stabilnością długotrwałych obciążeń i throttlingiem. X2E88100 zmienia tę narrację. W Cinebench 2024 Multi-Core X2 Elite bije konkurentów z x64 - Intela i AMD - osiągając 1432 punkty, gdy AMD Ryzen AI 9 HX 370 czy Intel Core Ultra 7 nie przekraczają 1000 punktów. Przy tym zużywa tylko 31 W, podczas gdy Apple M5 na tym samym zadaniu pobiera 26 W, a wyniki ma niższe. Oczywiście Apple M5 Pro wygrywa test jednego rdzenia (200 pkt vs 146 pkt dla Snapdragona), ale multi-core to zupełnie inna bajka.

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W teście PassMark X2E88100 ląduje na 346. miejscu w ogólnym rankingu z wynikiem multi-core 41 265 punktów i single-thread 4 778 punktów - wartość porównywalna z Intel Core Ultra 7 265K i AMD Ryzen 9 9950X w teście jednego wątku. To laptop. W tym pakiecie wagowym.

Ekran OLED, który - tak, naprawdę - jest dobry

Zenbook A14

Zenbook A14 w wersji UX3407NA wyposażony jest w 14-calowy panel OLED o rozdzielczości WUXGA (1920 × 1200 pikseli) w proporcji 16:10. To matryca z 90-procentowym stosunkiem ekranu do obudowy, czasem reakcji 0,2 ms, szczytową jasnością HDR na poziomie 600 nitów (tryb SDR - około 380-400 nitów) i pokryciem 100 proc. DCI-P3. Kolorymetryczne pomiary potwierdzają to co deklaruje producent: 99,7 proc. DCI-P3 (objętość 122,2 proc.), 100 proc. sRGB (objętość 172,5 proc.) i niemal studyjna fabryczna kalibracja z Delta E wynoszącym zaledwie 1,47 dla sRGB.

Czernie są OLED-owe, więc absolutne. Kontrast nieskończony. HDR - i to ważna uwaga - na OLED ma sens, bo lokalna kontrola emisji pikseli pozwala wyciągnąć z HDR to, czego LCD nigdy nie pokaże. Asus dorzucił do tego certyfikat VESA DisplayHDR True Black 600.

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Zenbook A14

Minusy? Dwa. Pierwszy: 60 Hz. W 2026 roku smartbook w cenie ponad 7000 zł z odświeżaniem 60 Hz wywołuje pewien dysonans poznawczy. Drugi: panel jest błyszczący. Nie ma opcji matowej dla OLED-a w tym modelu, co w plenerze daje się we znaki.

Porty, klawiatura, touchpad – żaden luksus nie poszedł na marne

Połączenia kablowe w tak cienkim urządzeniu to zawsze kompromis, ale Asus wyciągnął z ograniczeń tyle, ile się dało. Po lewej stronie: dwa pełnoprawne USB4 (Thunderbolt 4, 40 Gbps, DisplayPort, Power Delivery), HDMI 2.1 i combo jack 3,5 mm. Po prawej: jedno USB-A 3.2 Gen 2. To pełny komplet do codziennej pracy - brak jedynie czytnika kart SD, który przyda się fotografom. Ważne: oba USB-C obsługują do czterech zewnętrznych wyświetlaczy jednocześnie (standardem dla X2 Elite są trzy ekrany 4K/144Hz lub 5K/60Hz), co w praktyce biurowej jest sporą zaletą.

Zenbook A14

Klawiatura to układ wyspowy ze skokiem 1,3 mm. Nie jest to głębia mechanicznej, ale klawisze mają subtelne zagłębienie 0,1 mm, które pomaga przy szybkiej pracy. Podświetlenie białe, trójstopniowe. Touchpad ErgoSense ma imponujące wymiary ok. 12,5 × 8 cm, wykonany jest ze szkła i obsługuje zarówno gesty Windows, jak i własne makra Asus Smart Gestures. Logowanie odbywa się przez Windows Hello z kamerą IR - brak natomiast czytnika linii papilarnych.

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Akumulator: marketingowe 33 godz. vs. realne 26 godz.

Asus mówi o 33 godz. pracy na baterii. To oczywiście wynik uzyskany w mocno zoptymalizowanych warunkach (odtwarzanie wideo przy zredukowanej jasności). Rzeczywistość jest inna, ale i tak imponująca. W realnym teście przeglądania Internetu (Edge, kilka kart, YouTube, jasność 50 proc.) Zenbook A14 z X2 Elite wyciąga ok. 26 godz. Test PCMark 10 symulujący pracę biurową dał wynik 17,5 godz.

Zenbook A14

Co kluczowe i co odróżnia tę platformę od x64: laptop nie obniża wydajności po odłączeniu zasilacza. Żadnego throttlingu, żadnego trybu oszczędzania mocy, który robi z wydajnej maszyny komputer biurowy z 2018 r. Test stabilności 3DMark Wild Life Extreme Stress Test wykazał stabilność na poziomie 96 proc. przez całą godzinę. Akumulator 70 Wh ładuje się do 50 proc. w 30 minut, do 100 proc. w ok. 90 minut.

Gry: lepiej niż się spodziewałeś, gorzej niż chciałbyś

Tutaj czas na rzetelne ostrzeżenie. Adreno X2-90 w wersji X2E88100 to lepsza GPU niż poprzednia generacja i pokonuje zintegrowane iGPU Intela Arc 140V czy AMD Radeon 890M w 3DMark Steel Nomad Light o ok. 80 proc.. Ale nie jesteśmy w świecie gamingowych laptopów.

Na Zenbooкu A14 z X2 Elite można grać. Wiedźmin 3 na wysokich ustawieniach w natywnej rozdzielczości 1920×1200 to stabilne 60 FPS, Fortnite przy wysokich detalach potrafi wyciągnąć nawet 110 FPS, a Hogwarts Legacy z AMD FSR i generatorem klatek daje grywalne 60 FPS na niskich ustawieniach. Cyberpunk 2077 z FSR i wysokimi detalami to 50 FPS - co przy OLED wygląda nieźle, ale wyraźnie nie jest to laptop do grania. W poprzedniej generacji ten sam Cyberpunk dawał niegrywalne 22 kl./s - różnica między generacjami jest więc znacząca.

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Zenbook A14

Problem nie zawsze jest w wydajności GPU samej w sobie, ale w kompatybilności. Counter-Strike 2 i Resident Evil: Requiem nie działały prawidłowo. Jest realna szansa, że wasza ulubiona gra ma podobny problem - szczególnie jeśli używa agresywnych systemów anty-cheat (Easy Anti-Cheat, BattlEye) lub niestandardowych sterowników jądra, które nie mają wersji ARM64.

Windows na ARM w 2026: nie dramat, ale wciąż nie idylla

Tu dochodzimy do sedna debaty, która toczy się wokół platformy Snapdragon od momentu jej powstania. Prism - warstwa emulacji x64 na ARM64 – sprawdza się znacznie lepiej niż przed dwoma laty. Popularne aplikacje: Microsoft Office (natywny ARM64), Chrome (natywny), Firefox (natywny), Slack (natywny), DaVinci Resolve, Adobe Lightroom, Blender 5.0 - działają. Niektóre działają wręcz sprawniej niż na tradycyjnych x64, bo napędzane przez natywny kod ARM64 nie muszą korzystać z warstwy pośredniej.

Ale Windows na ARM ma pewne braki. SQL Server wymaga obejść instalacyjnych. Hyper-V nie obsługuje zagnieżdżonej wirtualizacji, co zaboli deweloperów pracujących z WSL2 wewnątrz VM. Sterowniki sprzętowe - szczególnie starsze peryferia (skanery, specjalistyczne dongle USB, drukarki z lat 2015-2019) - to loteria.

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Zenbook A14

Dobre wieści: Qualcomm w X2 Elite dodał obsługę AVX i AVX2 w warstwie Prism, co znacząco poprawiło kompatybilność z grami i aplikacjami, które wcześniej odmawiały uruchomienia ze względu na brak tych instrukcji. To krok we właściwym kierunku.

Copilot+: przydatne albo nie, zależy od ciebie

Zenbook A14 to Copilot+ PC - co oznacza, że spełnia wymagania Microsoftu dla urządzeń z NPU co najmniej 40 TOPS (tutaj mamy 80 TOPS). W praktyce daje to dostęp do kilku funkcji, które Microsoft od roku stara się zaserwować jako rewolucję, nie zawsze przekonując sceptyków.

Przypomnienie - funkcja zapisująca migawki ekranu i umożliwiająca przeszukiwanie historii pracy naturalnym językiem - jest już oficjalnie dostępna i domyślnie wyłączona, co po burzy o prywatność stało się jedyną sensowną decyzją Microsoftu. Kliknij aby wykonać i Napisy na żywo z tłumaczeniem w czasie rzeczywistym to rzeczy, z których da się skorzystać od pierwszego dnia. Szukaj pozwala szukać pliku po opisie zawartości, a nie nazwie - i to naprawdę działa.

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Zenbook A14

Czy to uzasadnia dopłatę do Copilot+ PC? Jeśli pracujecie z wieloma plikami, spotkaniami online i zależy wam na automatycznych napisach (np. przy nagrywaniu contentu) - tak. Jeśli spodziewacie się technologicznej rewolucji w produktywności - czekajcie na kolejne generacje.

Cena i sens zakupu

7199-7499 zł to poważne pieniądze - dokładnie tyle samo, ile zapłacimy za MacBooka Air M4 (13 cali) w Polsce, lub trochę mniej niż za starszego MacBooka Pro M4.

Porównanie z Applem jest nieuniknione, bo oba urządzenia celują w tę samą grupę docelową i bazują na ARM64. MacBook Air M4 ma lepszą wydajność GPU, dojrzalszy ekosystem oprogramowania i Rosettę 2, która jest wciąż sprawniejszą warstwą emulacji niż Prism. Ale Zenbook A14 ma OLED (Apple daje IPS), kompletniejszy zestaw portów (HDMI!), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i działa pod Windowsem - co dla wielu jest warunkiem koniecznym, nie opcją.

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Zenbook A14

Wśród rywali z Windowsem i ARM64 - Dell XPS 13, Lenovo ThinkPad X1, Microsoft Surface Laptop - Zenbook A14 wyróżnia się wagą (bliską minimum fizycznego dla 14 cali), designem i stosunkiem ceny do specyfikacji. Konkurenci z x64 w tej samej cenie mają mocniejsze GPU i pełniejszą kompatybilność, ale gorszą baterię i większą wagę.

Komu Zenbook A14 będzie służył najlepiej

ASUS Zenbook A14 UX3407NA to laptop dla kogoś, kto dużo podróżuje, pracuje w ruchu, ceni sobie ekran do edycji zdjęć lub wideo w terenie i nie chce co wieczór szukać gniazdka. To maszyna dziennikarza technicznego, designera, product managera, studenta z ambicjami albo konferencyjnego globtrotera. Ktoś, kto przez 90 proc. czasu pracuje w przeglądarce, Microsoft 365, Slacku i Zoomie, dostaje tu niemal idealny pakiet. Ktoś, kto potrzebuje uruchamiać stary enterprise'owy software pisany pod Windowsa XP, albo grać w każdą grę z katalogu Steama - niech poszuka czegoś innego.

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Snapdragon X2 Elite to prawdziwy postęp wobec poprzednika: stabilniejszy termalnie (brak dramatycznego throttlingu), wydajniejszy CPU, znacznie lepsze GPU i podwójnie mocniejszy NPU. Windows na ARM staje się coraz bardziej dojrzałą platformą - choć nadal nie jest pozbawiony haczyków, których ignorowanie skończy się frustracją.

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Kilogram laptopa, który wytrzymuje prawdziwy dzień pracy na baterii i wygląda przy tym jak z okładki katalogu - to wciąż nie jest standard. Asus Zenbook A14 jest dowodem, że ta klasa sprzętu dojrzała na tyle, by rozważać ją poważnie. Nie na siłę, bez fałszywej ekscytacji - ale poważnie.

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Maciej Gajewski 05.06.2026 06:15

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