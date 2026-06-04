To będzie najlepszy tablet z Windowsem w historii. Wyciekły plany

Microsoft najwyraźniej nie zamierza zwalniać tempa w swojej krucjacie na rzecz Windowsa na ARM. Już za chwilę - bo 16 czerwca - firma ma pokazać nowe modele urządzeń Surface Pro i Surface Laptop przeznaczone dla zwykłych konsumentów, a nie tylko dla korporacji. I choć Redmond trzyma usta na kłódkę to niemiecki WinFuture jak zwykle zrobił swoje: wyciągnął z handlowych materiałów zdjęcia i szczegóły nadchodzącego Surface Pro z 13‑calowym ekranem OLED i procesorem Snapdragon X2 Elite.

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Wzornictwo bez zmian. Microsoft mówi: „działa? To nie ruszamy”

Surface Pro (2026)

Jeśli ktoś liczył, że Surface Pro wreszcie pozbędzie się grubych ramek, to… cóż, nie tym razem. Konstrukcja wygląda praktycznie identycznie jak w poprzedniku. Nadal mamy charakterystyczny, szeroki stojak, który pozwala ustawić urządzenie w niemal dowolnej pozycji. Nadal mamy prostą, kanciastą bryłę, która od lat jest znakiem rozpoznawczym serii.

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Zmiana jest za to w kolorach. Microsoft usuwa z oferty wariant niebieski, zostawiając trzy opcje: klasyczną czerń, platynę oraz „Dune”, czyli złoto‑piaskowy odcień, który firma promuje od kilku generacji. Wygląda na to, że ARM‑owe modele mają być bardziej „premium” i mniej zabawkowe.

OLED w Surface Pro dla konsumentów

Surface Pro (2026)

Microsoft w materiałach marketingowych chwali się „brilliant OLED touchscreen”, co w praktyce oznaczać ma wysoki kontrast, głęboką czerń i żywe kolory. To pierwszy raz, gdy konsumenckie Surface Pro z ARM dostaje OLED‑a jako standard, a nie jako droższą opcję. Dla użytkowników oznacza to jedno: Surface Pro może konkurować z iPadem Pro i Galaxy Tab S9 Ultra nie tylko systemem i wydajnością, ale też jakością wyświetlacza.

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Snapdragon X2 Elite - 12 rdzeni Oryon i 80 TOPS NPU. Microsoft stawia wszystko na AI

Najważniejsze dzieje się jednak wewnątrz. Nowy Surface Pro ma być napędzany Snapdragonem X2 Elite - topowym układem Qualcomma z 12 rdzeniami Oryon. Microsoft łączy go z maksymalnie 32 GB RAM‑u oraz wymienną przez użytkownika SSD PCIe 4.0 o pojemności do 1 TB.

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Najbardziej imponujący jest moduł NPU. Qualcomm deklaruje do 80 TOPS mocy obliczeniowej, co ma pozwolić na wykonywanie lokalnych zadań AI bez angażowania chmury. Microsoft oczywiście podkreśla, że to idealne środowisko dla Copilota - i trudno się dziwić, bo firma od roku próbuje przekonać świat, że przyszłość komputerów to „AI PC”.

Surface Pro (2026)

W praktyce oznacza to, że Surface Pro będzie w stanie wykonywać zadania typu transkrypcje, podsumowania, generowanie treści czy obróbka obrazu bez wysyłania danych na serwery. To ważne nie tylko dla prywatności, ale też dla szybkości działania.

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15,5 godz. pracy na akumulatorze. Brzmi pięknie, ale…

Microsoft obiecuje do 15,5 godz. lokalnego odtwarzania wideo. To wynik, który - jeśli okaże się prawdziwy - będzie jednym z najlepszych w segmencie ultramobilnych tabletów z Windowsem. ARM‑owe Surface’y zawsze miały przewagę energetyczną nad wersjami z Intelem, ale X2 Elite ma tę przewagę jeszcze powiększyć.

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Oczywiście, jak zawsze przy deklaracjach producentów, trzeba poczekać na testy. Odtwarzanie lokalnego wideo to scenariusz laboratoryjny, a nie realne użytkowanie. Ale nawet jeśli realnie będzie to 10-12 godzin to i tak mówimy o sprzęcie, który w końcu może działać cały dzień bez ładowarki.

Microsoft szykuje więcej wariantów - ale szczegóły są tajemnicą

WinFuture sugeruje, że oprócz wersji z X2 Elite pojawią się także tańsze modele z mniej wydajnymi układami Snapdragon X2. To logiczne - Microsoft od lat stosuje strategię „dobry, lepszy, najlepszy”, a ARM‑owe portfolio ma być szerokie, by konkurować z iPadem na różnych półkach cenowych.

Na razie jednak nie znamy ani cen, ani pełnej specyfikacji. I tu pojawia się największy znak zapytania. Surface Pro 11 z Snapdragonem X był chwalony za kulturę pracy i czas działania, ale krytykowany za wysokie ceny. Jeśli Microsoft powtórzy ten błąd to ARM‑owa rewolucja znów może skończyć się na entuzjastach i early adopterach.

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Premiera 16 czerwca

Nowe Surface Pro z OLED‑em i Snapdragonem X2 Elite wygląda jak sprzęt, który może po raz wtóry pokazać, że Windows na ARM to nie ciekawostka, lecz realna alternatywa. Wydajność CPU i NPU zapowiada się świetnie, ekran OLED to wreszcie krok w stronę nowoczesności, a czas pracy na akumulatorze może być jednym z kluczowych argumentów. Obawiam się jednak, że po raz kolejny „jakość będzie musiała kosztować”. I że dla większości Surface Pro pozostanie nieosiągalnym finansowo tabletem.

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Maciej Gajewski 04.06.2026 16:20

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