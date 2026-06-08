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WhatsApp ostrzeże cię przed katastrofą. Dziwne, że dopiero teraz

WhatsApp wdraża nowe zabezpieczenie, które ma na celu ostrzec cię przed oszustem, zanim zorientujesz się, że masz z nim do czynienia. Nikt nie będzie jednak czytać Twoich wiadomości.

Albert Żurek
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WhatsApp Scam Alert
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Meta postanowiła wprowadzić do swojego drugiego komunikatora funkcję nazwaną Scam Alert. To rozwiązanie, które będzie wysyłać korzystającemu z aplikacji powiadomienia, jeśli wykryje potencjalne oszustwo w wiadomości wysłanej przez nieznanego nadawcę. Rozwiązanie ma być w pełni bezpieczne, działając bezpośrednio na urządzeniu. Czaty wciąż pozostaną zaszyfrowane.

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WhatsApp ostrzeże cię przed fałszywymi wiadomościami

Producenci smartfonów i oprogramowania w ostatnich latach zaczęli mocno stawiać na kwestie bezpieczeństwa. W systemie Android znajdziemy mnóstwo zabezpieczeń – od niedawna w domyślnych aplikacjach Wiadomości Google oraz Telefon Google są dostępne funkcje ostrzegające użytkownika przed potencjalnym oszustwem.

Rozwiązanie nie działa jednak we wszystkich aplikacjach zainstalowanych na Androidzie: nie jest dostępne dla komunikatorów firm trzecich, ponieważ korzystają one z własnych warstw zabezpieczeń chroniących wiadomości, takich jak szyfrowanie. WhatsApp postanowił wyjść z własną inicjatywą i wprowadza rozwiązanie nazwane Scam Alert.

Jak to ma działać? Narzędzie analizuje wiadomości lokalnie, bezpośrednio na urządzeniu. Omija to zatem szyfrowanie, ale jednocześnie gwarantuje, że żadna prywatna rozmowa nie zostanie wysłana na zewnętrzne serwery oraz nie trafi w niepowołane ręce.

Twoje wiadomości zawsze pozostają prywatne i w pełni szyfrowane - czytamy w opisie funkcji. Nikt, kto wysyła do Ciebie wiadomości, nie zobaczy, że korzystasz z funkcji Scam Alert.

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W momencie wykrycia potencjalnej próby oszustwa oprogramowanie WhatsAppa oznaczy wiadomość oraz nadawcę jako zagrożenie i wyświetli niemalże pełnoekranowy komunikat z informacją: "To może być oszustwo".

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Świadoma decyzja zamiast blokowania

To jednak nie tak, że użytkownik nie będzie miał wpływu na podjęcie dalszej decyzji. W dolnej części ekranu znajdzie dwie opcje: zablokowania kontaktu oraz kontynuowania rozmowy. Nie będzie to zatem narzędzie automatycznie blokujące, lecz dające użytkownikowi możliwość podjęcia świadomej decyzji.

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Rozwiązanie w wersji testowej pozwala również generować raporty dotyczące komunikatów o potencjalnych oszustwach. Nowa opcja nie będzie jednak domyślnie włączona. Użytkownik będzie musiał uruchomić ją samodzielnie w ustawieniach WhatsAppa. Obecnie nie wiemy, kiedy nowość trafi do wszystkich użytkowników komunikatora.

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Albert Żurek
08.06.2026 18:28
Tagi: CyberbezpieczeństwoKomunikatory internetoweMetaWhatsApp
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