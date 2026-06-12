Telefon Trumpa to żart. Wzięli ten smartfon i przemalowali na złoto

Po tym, jak rodzinny biznes Donalda Trumpa uruchomił własną sieć komórkową Trump Mobile, przyszedł czas na oficjalny smartfon marki. Na początku urządzenie wyglądało jak podróbka iPhone’a, potem miało być przebranym Galaxy S24 Ultra. T1 Phone nie jest jednak wcale zupełnie nowym urządzeniem. To właściwie istniejący już na rynku smartfon z małymi zmianami.

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Rozebrali T1 Phone i nie mają wątpliwości – telefon Trumpa to bujda

W kwietniu tego roku sieć Trump Mobile pokazała finalną wersję T1 Phone'a. Z grafik zamieszczonych w internecie już wtedy można było stwierdzić, że nie jest to autorski smartfon zaprojektowany i wyprodukowany w USA. Sprawne oczy internautów szybko dostrzegły, że T1 Phone to tak naprawdę HTC U24 Pro.

Zespół iFixit – firmy specjalizującej się w naprawach – zdobył egzemplarz smartfona Trumpa. Urządzenie zostało rozebrane na części pierwsze i poddane wewnętrznej analizie. Wniosek nie różni się od wcześniejszych teorii: T1 Phone to podróbka HTC U24 Pro, czyli istniejącego już smartfona tajwańskiej firmy technologicznej.

T1 Phone i HTC U24 Pro - widać prawdopodobieństwo (fot. iFixit)

HTC niewątpliwie jest jedną z najważniejszych firm, które przyczyniły się do rozwoju smartfonów. To właśnie HTC odpowiadało za pierwszy na świecie smartfon z systemem Android: HTC Dream, znany także jako T-Mobile G1. Telefony marki były dość często sprzedawane pod inną nazwą, nierzadko powiązaną z operatorem komórkowym (np. T-Mobile G1).

Tyle że tym razem, przynajmniej oficjalnie, HTC nie powinno mieć nic wspólnego z T1 Phone'em. Firma przekazała serwisowi The Verge, że "nie projektuje ani nie produkuje telefonów dla firm trzecich". Mimo tego analiza iFixit potwierdza, że smartfon Trumpa to tak naprawdę "pomalowany na złoto HTC U24 Pro".

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Wewnęntrze komponenty też są zupełnie przypadkowo identyczne

Wiele elementów T1 Phone'a jest niemalże identycznych z HTC. Wygląd urządzenia, wyspa aparatów z trzema obiektywami i układ płytki głównej pozostają takie same, podobnie jak elementy do ładowania bezprzewodowego. Różnica leży w pojemności baterii: U24 Pro oferuje 4600 mAh i została wyprodukowana w Chinach, a T1 Phone ma 5000 mAh, ale to ogniwo stworzono na Filipinach. Telefon Trumpa obsługuje też wolniejsze ładowanie – 30 W zamiast 60 W.

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HTC U24 Pro to już nieco przestarzały smartfon

HTC U24 Pro miał swoją premierę pod koniec 2024 roku i już wtedy nie należał do najbardziej opłacalnych smartfonów: sprzęt został wyceniony na ponad 2499 zł. Od tego czasu minęło ponad 1,5 roku. T1 Phone pod względem specyfikacji technicznej to niemalże 1:1 HTC U24 Pro. Sprzedawanie takiego smartfona jako nowego modelu i określanie go mianem „wydajności premium” w cenie 499 dolarów jest co najmniej szalone.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.