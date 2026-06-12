Intel atakuje MacBooka Neo. Tanie laptopy Windows nie będą złomem

Mimo panującego kryzysu na rynku pamięci, Apple postanowił stworzyć tani i dobry laptop bez poważnych cięć w kosztach. Świetne wykonanie i niezła wydajność w urządzeniu za mniej niż 3000 zł sprawiają, że tanie laptopy z Windowsem wyglądają jak jednorazówki. Producenci komputerów z Windowsem chcą podjąć równą walkę z Applem dzięki zupełnie nowym modelom.

REKLAMA

Intel przygotował odpowiedź na MacBooka Neo

Intel jest znany przede wszystkim z projektowania i produkcji procesorów (oraz układów graficznych). Firma nie tworzy własnych laptopów, pozostawiając tę kwestię innym producentom, którzy wykorzystują czipy Intel Core. Jednak gigant ma też własne certyfikaty, które mogą uzyskać wyłącznie urządzenia spełniające określone wymagania - na przykład Intel Evo.

Intel Evo to głównie urządzenia z wyższej półki cenowej. Większość konsumentów oczekuje jednak taniego komputera. Dlatego gigant opracował nowy program platformowy – projekt Firefly. To inicjatywa, która ma na celu wykorzystanie części łańcucha dostaw smartfonów do projektowania komputerów PC.

Efektem projektu Firefly mają być tanie laptopy z czipami Intel Core Wildcat Lake. Sam procesor nie wystarczy jednak, aby stworzyć dobry i tani komputer. Trzeba też zachować wysoką jakość pozostałych komponentów: ekranu, obudowy, klawiatury czy baterii. Dziś często jest bowiem tak, że producenci, aby ciąć koszty, implementują starsze i mniej wydajne procesory, zamykają je w plastikowych obudowach i montują ekrany słabej jakości.

REKLAMA

Natomiast w nowym materiale wideo Intel ujawnił, że laptopy z projektu Firefly mają być zupełną odwrotnością. Mimo że będą to tanie komputery, ich możliwości mają być naprawdę duże. Referencyjny projekt laptopa pokazany przez producenta, nazwany Intel Color, został wyposażony w cienką, metalową obudowę (12,9 mm), pełen zestaw portów oraz ulepszony układ chłodzenia.

Aby obniżyć koszty, Intel współpracuje z fabrykami w Chinach w celu opracowania referencyjnych laptopów. Producenci będą mogli z kolei sprzedawać je pod własnymi markami, ponieważ zaawansowany łańcuch dostaw smartfonów jest w stanie dostarczyć urządzenia w dobrych cenach.

Czytaj też:

REKLAMA

Nowe podejście do tanich laptopów

Projekt Firefly Intela ma walczyć z zasadniczym problemem laptopów z Windowsem: ogromną ofertą słabej jakości komputerów, które nie są warte swojej ceny. Dziwne, że aby to było możliwe, interweniować musiał dopiero Intel, będący producentem procesorów. Gigant najwyraźniej chce poprawić kondycję mobilnych komputerów z Windowsem.

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.