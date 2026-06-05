Tyle kosztują rewolucyjne laptopy. Lepiej usiądź

Nvidia ostatnimi czasy pokazała procesory z serii RTX Spark. To czipy stworzone z myślą o laptopach z Windowsem 11, które mają stanowić bezpośrednią odpowiedź na PC z układami Qualcomm Snapdragon X. Wykorzystują zalety architektury ARM, używanej m.in. w czipach do smartfonów, oraz możliwości Nvidii w projektowaniu wydajnych układów graficznych.

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Laptopy z procesorami Nvidia RTX Spark mają być rekordowo drogie

Klasyczne mobilne komputery z systemem Windows 11 dotychczas korzystały z procesorów dwóch firm: Intela i AMD. Obie marki bazowały na architekturze x86, która zapewniała wysoką wydajność, lecz nie najlepszą energooszczędność. Wadą tych czipów były również niewystarczająco szybkie zintegrowane układy graficzne (GPU).

Aby zwiększyć możliwości laptopów pod kątem gier i pracy, producenci zaczęli stosować dedykowane karty graficzne - głównie Nvidii i jej serii RTX. Takie rozwiązanie, polegające na wykorzystaniu dwóch osobnych czipów, nie było idealne, głównie ze względu na jeszcze wyższy poziom poboru mocy. Przy pełnym obciążeniu GPU i CPU, laptopy nierzadko działają godzinę lub dwie na jednym ładowaniu.

Nvidia chce rozwiązać ten problem swoim własnym procesorem. Firma stworzyła czip łączący 20-rdzeniowy CPU, oparty na energooszczędnej architekturze ARM, z własnym układem graficznym z 6144 rdzeniami CUDA. Niestety, taki stopień zaawansowania będzie kosztował swoje. Według firmy Morgan Stanley, która rozmawiała z producentami komputerów osobistych, laptopy wyposażone w RTX Spark N1X mają kosztować nawet 2899 dolarów. Z uwzględnieniem podatków, na nasze byłoby to ok. 12 tys. zł.

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Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że 12 tys. zł za laptopa to ogromna suma pieniędzy. Oczywiście na rynku znajdziemy dziś mnóstwo propozycji dostępnych w podobnej cenie. Są to naturalnie potężne maszyny: w świecie laptopów z Windowsem za taką kwotę kupimy sprzęt z kartą GeForce RTX 5080, a Apple w tej cenie sprzedaje 14-calowego MacBooka Pro z czipem M5 Pro i 24 GB pamięci operacyjnej.

Tyle że laptopy z Intelem lub AMD połączone z dedykowanymi kartami graficznymi RTX, podobnie jak MacBooki Pro, są sprawdzonymi maszynami. Tymczasem Nvidia robi coś zupełnie nowego i od razu wchodzi na głęboką wodę.

Nvidia wraz z czipem RTX Spark obiecuje jednak 128 GB zunifikowanej pamięci operacyjnej LPDDR5X, dedykowanej zarówno procesorowi, jak i układowi graficznemu. Apple oraz producenci laptopów nie zapewniają tak dużej pojemności RAM-u dla układów graficznych.

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Nowe doniesienia wskazują na możliwość pojawienia się dwóch wersji czipów: bardziej zaawansowanego N1X oraz wolniejszego N1. Układy mają różnić się od siebie konfiguracjami: N1X ma zapewniać 20 rdzeni CPU oraz 6144 rdzenie CUDA, a wersja N1 – ograniczoną specyfikację techniczną.

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Według Morgan Stanley laptopy z N1 mają być jednak nieco bardziej przystępne cenowo i kosztować 1799 dolarów – bliżej 8000 zł. To jednak wciąż ogromna kwota. Musimy poczekać do premiery laptopów z procesorami z serii N1(X), aby stwierdzić, czy warto będzie wydawać tyle kasy na nowe mobilne komputery.

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Albert Żurek 05.06.2026 18:54

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