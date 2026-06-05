REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Oto oficjalny laptop Ferrari. Na szczęście nie przypomina ich nowego elektryka

Ferrari ma swój oficjalny laptop. To specjalny model HP stworzony we współpracy z włoskim zespołem wyścigowym Formuły 1. Jest piękny, w odróżnieniu od najnowszego elektrycznego samochodu Ferrari.

Albert Żurek
Dodaj do ulubionych w Google
Ferrari laptop HP
REKLAMA

Po ostatniej premierze Ferrari Luce - pierwszego w pełni elektrycznego auta firmy z Maranello, wycenionego na ponad 2 mln zł - przyszedł czas na coś bardziej przystępnego cenowo. Za produkcję urządzenia odpowiada HP, które jest jednym z kluczowych partnerów drużyny F1 Scuderia Ferrari HP. Amerykański gigant nadał laptopowi czerwony kolor, lecz barwa nie jest tu jedynym wyróżnikiem. Mamy tu do czynienia z nietypowym wykonaniem oraz ogromnymi możliwości.

REKLAMA

Ferrari z własnym laptopem. HP Limited Edition Scuderia Ferrari

Jak twierdzi producent, HP Limited Edition Scuderia Ferrari jest efektem niemal dwuletniej współpracy HP oraz włoskiej drużyny należącej do producenta luksusowych supersamochodów. Liczba egzemplarzy tego modelu ma być mocno ograniczona do wyłącznie 4999 sztuk na całym świecie. Czemu nie 5000? Filozofia Ferrari zakłada sprzedanie jednego samochodu mniej, niż wymaga rynek.

Nie jest to jednak zwykły komputer mobilny. W laptopie zastosowano kilka nietypowych rozwiązań sprawiających, że mamy do czynienia z produktem z segmentu premium. Dolna powierzchnia obudowy została stworzona z połączenia włókna węglowego oraz szkła Gorilla Glass. Dzięki szklanemu panelowi widać część komponentów znajdujących się wewnątrz, z kolei włókno węglowe bezpośrednio nawiązuje do samochodów Formuły 1.

Na pulpicie roboczym zastosowano szklaną podpórkę pod nadgarstki oraz niewidoczny dotykowy gładzik (touchpad) z podświetlaną ramką, która rozbłyskuje w momencie dotknięcia panelu. Obudowę urządzenia stworzono przy użyciu zaawansowanych technik CNC, dzięki czemu laptop charakteryzuje się świetnym przepływem powietrza (zastosowano tu aż 2000 malutkich otworów). Szkarłatnoczerwony kolor pasuje tu idealnie.

REKLAMA

Czytaj też:

Co ma w środku HP Limited Edition Scuderia Ferrari?

Laptop, oprócz zaawansowanych materiałów i precyzyjnego wykonania, może pochwalić się też mocnym zapleczem technicznym. W urządzeniu zastosowano bowiem:

  • dotykowy 14-calowy wyświetlacz OLED Tandem pracujący w rozdzielczości 3K;
  • procesor Intel Core Ultra 7 385H ze zintegrowanym układem graficznym Arc B390;
  • pamięć: 64 GB RAM, 1 TB przestrzeni na dane SSD;
  • klawiaturę z podświetleniem LED;
  • dwa porty Thunderbolt 4;
  • złącza USB-C 10 Gb/s, USB-A, HDMI, audio 3,5 mm.
REKLAMA

Ile to wszystko kosztuje? Jak można się spodziewać, tanio nie jest: laptop został wyceniony na 5599 dol. (ponad 20 tys. zł). Cena jest adekwatna do urządzenia sygnowanego marką Ferrari. To wciąż znacznie mniej w porównaniu z nowym elektrycznym Ferrari Luce, za które trzeba zapłacić aż 550 tys. euro.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
05.06.2026 13:52
Tagi: ferrariHPLaptopy
REKLAMA
Najnowsze
13:16
Obawiali się, że zburzą tę stację paliw. W ostatniej chwili została zabytkiem
Aktualizacja: 2026-06-05T13:16:48+02:00
12:56
Zapłaciłeś za Office'a? Microsoft i tak ci go wyłączy
Aktualizacja: 2026-06-05T12:56:58+02:00
12:31
Tajemnicza maszyna nad Strefą 51. To nie wygląda jak zwykły myśliwiec
Aktualizacja: 2026-06-05T12:31:24+02:00
11:32
Gigantyczna kolejka po walizkę InPostu. Rafał Brzoska uspokaja
Aktualizacja: 2026-06-05T11:32:20+02:00
11:10
8 to nowe 16. Tak producenci komputerów ukrywają drastyczne podwyżki cen
Aktualizacja: 2026-06-05T11:10:11+02:00
10:23
Pod Antarktydą odkryto gigantyczny "wachlarz". Ukrywał się przez miliony lat
Aktualizacja: 2026-06-05T10:23:28+02:00
10:10
Zamiast betonozy dali pompy ciepła i zieleń. Deweloperzy łapią się za głowy
Aktualizacja: 2026-06-05T10:10:00+02:00
9:42
Najsłynniejszy robot w Polsce wywołał burzę w Sejmie. "To może być chiński szpieg"
Aktualizacja: 2026-06-05T09:42:06+02:00
8:40
Google goni mObywatela. Ale nie cyfrowe dokumenty przyciągną Polaków
Aktualizacja: 2026-06-05T08:40:51+02:00
6:25
Absolutnie nie kupuj teraz Switcha 2. Wersja europejska będzie super
Aktualizacja: 2026-06-05T06:25:00+02:00
6:20
Wypalanie się OLED-ów? Ten strach ma już coraz mniej sensu
Aktualizacja: 2026-06-05T06:20:00+02:00
6:15
Kilogram, który chce zmienić świat. Asus Zenbook A14 - recenzja
Aktualizacja: 2026-06-05T06:15:00+02:00
6:10
Rozwiązali zagadkę trzęsienia ziemi sprzed lat. Miejsce kompletnie zaskakuje
Aktualizacja: 2026-06-05T06:10:00+02:00
6:04
Laser wykryje truciznę z 2,5 km. Przełom w monitoringu powietrza
Aktualizacja: 2026-06-05T06:04:00+02:00
6:00
Twoja gąbka kuchenna to zabójca planety. Ale jest coś jeszcze gorszego
Aktualizacja: 2026-06-05T06:00:00+02:00
17:11
Na aukcji padł historyczny rekord. Ponad 16 mln zł za dzieło współczesnego polskiego artysty
Aktualizacja: 2026-06-04T17:11:53+02:00
16:30
Apple tnie wizję post‑iPhone’a. John Ternus porządkuje bałagan po Vision Pro
Aktualizacja: 2026-06-04T16:30:00+02:00
16:20
To będzie najlepszy tablet z Windowsem w historii. Wyciekły plany
Aktualizacja: 2026-06-04T16:20:00+02:00
16:10
Europa wstała z kolan. Mamy jasny plan na walkę z Chinami i USA
Aktualizacja: 2026-06-04T16:10:00+02:00
16:00
Zakupy stają się absurdem. Amazon zmyśla towary i ci je proponuje
Aktualizacja: 2026-06-04T16:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA