Oto oficjalny laptop Ferrari. Na szczęście nie przypomina ich nowego elektryka

Po ostatniej premierze Ferrari Luce - pierwszego w pełni elektrycznego auta firmy z Maranello, wycenionego na ponad 2 mln zł - przyszedł czas na coś bardziej przystępnego cenowo. Za produkcję urządzenia odpowiada HP, które jest jednym z kluczowych partnerów drużyny F1 Scuderia Ferrari HP. Amerykański gigant nadał laptopowi czerwony kolor, lecz barwa nie jest tu jedynym wyróżnikiem. Mamy tu do czynienia z nietypowym wykonaniem oraz ogromnymi możliwości.

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Ferrari z własnym laptopem. HP Limited Edition Scuderia Ferrari

Jak twierdzi producent, HP Limited Edition Scuderia Ferrari jest efektem niemal dwuletniej współpracy HP oraz włoskiej drużyny należącej do producenta luksusowych supersamochodów. Liczba egzemplarzy tego modelu ma być mocno ograniczona do wyłącznie 4999 sztuk na całym świecie. Czemu nie 5000? Filozofia Ferrari zakłada sprzedanie jednego samochodu mniej, niż wymaga rynek.

Nie jest to jednak zwykły komputer mobilny. W laptopie zastosowano kilka nietypowych rozwiązań sprawiających, że mamy do czynienia z produktem z segmentu premium. Dolna powierzchnia obudowy została stworzona z połączenia włókna węglowego oraz szkła Gorilla Glass. Dzięki szklanemu panelowi widać część komponentów znajdujących się wewnątrz, z kolei włókno węglowe bezpośrednio nawiązuje do samochodów Formuły 1.

Na pulpicie roboczym zastosowano szklaną podpórkę pod nadgarstki oraz niewidoczny dotykowy gładzik (touchpad) z podświetlaną ramką, która rozbłyskuje w momencie dotknięcia panelu. Obudowę urządzenia stworzono przy użyciu zaawansowanych technik CNC, dzięki czemu laptop charakteryzuje się świetnym przepływem powietrza (zastosowano tu aż 2000 malutkich otworów). Szkarłatnoczerwony kolor pasuje tu idealnie.

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Laptop, oprócz zaawansowanych materiałów i precyzyjnego wykonania, może pochwalić się też mocnym zapleczem technicznym. W urządzeniu zastosowano bowiem:

dotykowy 14-calowy wyświetlacz OLED Tandem pracujący w rozdzielczości 3K;

procesor Intel Core Ultra 7 385H ze zintegrowanym układem graficznym Arc B390;

pamięć: 64 GB RAM, 1 TB przestrzeni na dane SSD;

klawiaturę z podświetleniem LED;

dwa porty Thunderbolt 4;

złącza USB-C 10 Gb/s, USB-A, HDMI, audio 3,5 mm.

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Ile to wszystko kosztuje? Jak można się spodziewać, tanio nie jest: laptop został wyceniony na 5599 dol. (ponad 20 tys. zł). Cena jest adekwatna do urządzenia sygnowanego marką Ferrari. To wciąż znacznie mniej w porównaniu z nowym elektrycznym Ferrari Luce, za które trzeba zapłacić aż 550 tys. euro.

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Albert Żurek 05.06.2026 13:52

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