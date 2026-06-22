Odczytali klątwę sprzed 1800 lat. Ale nie o magię tu chodzi

Mała, ołowiana tabliczka z rzymskiego miasta na terenie dzisiejszej Holandii okazała się czymś znacznie ciekawszym, niż tylko kawałek skorodowanego metalu. Naukowcy odczytali na niej starożytną klątwę, która miała przywoływać bóstwa i demony, aby zaszkodzić przeciwnikowi.

Najdziwniejsze nie jest jednak samo zaklęcie. Takie tabliczki znamy z wielu części świata grecko-rzymskiego. Największe zaskoczenie polega na tym, że znalezisko z Heerlen zapisano nie po łacinie, jak można by oczekiwać w północno-zachodniej części Imperium Rzymskiego, lecz po grecku, i to w stylu kojarzonym z Egiptem. W jednym małym przedmiocie spotykają się więc rzymska prowincja, grecki język, egipska magia i bardzo ludzka chęć zaszkodzenia komuś innemu.

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Klątwa leżała pod placem ratuszowym

Tabliczkę znaleziono podczas wykopalisk w Heerlen, w południowej Holandii, w dole pod dzisiejszym placem ratuszowym. W czasach rzymskich znajdowało się tam Coriovallum, osada położona w prowincji Dolna Germania. Było to miejsce związane z rzymską obecnością wojskową i ważnym układem dróg, a nie odległa wioska na końcu świata.

Przedmiot jest niewielki. Ma 9,3 na 4,8 cm, więc bez problemu zmieściłby się w dłoni. Wykonano go z ołowiu, czyli materiału często używanego do takich praktyk. Ołów był miękki, łatwy do nacinania i miał symboliczne znaczenie, bo ciężki, chłodny, kojarzony był z wiązaniem, obciążaniem i światem podziemnym.

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Właśnie dlatego tabliczki klątw, nazywane po łacinie defixiones, a po grecku katadesmoi, często wykonywano właśnie z ołowiu. Nacinano na nich imiona, formuły i wezwania do sił nadprzyrodzonych, a potem ukrywano w ziemi, grobach, studniach, świątyniach albo innych miejscach uznawanych za kontaktowe z mocami spoza codziennego świata.

To była prywatna broń magiczna

Dla ludzi starożytności taka klątwa była czymś całkiem normalnym. Sięgano po nią wtedy, gdy zwykłe sposoby zawodziły albo wydawały się niewystarczające: przeciwko rywalowi w sądzie, konkurentowi w interesach, przeciwnikowi na arenie czy osobie uwikłanej w konflikt miłosny. Czasem chodziło po prostu o to, by komuś zaszkodzić albo odwrócić jego szczęście.

Takie zaklęcia nie zawsze miały jakąś bardzo spektakularną formę. Często były właśnie małymi, zapisanymi tabliczkami. Liczyła się formuła, imię, rytuał i miejsce ukrycia. Tabliczka miała działać nie dlatego, że ktoś ją widział, lecz dlatego, że została przekazana bogom, demonom albo siłom podziemnym.

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W znalezisku z Heerlen badacze rozpoznali wezwania do bóstw i demonów w stylu egipskim. Pojawiają się też magiczne znaki. Nie były zwykłym alfabetem. Miały działać jak szczególny kod kierowany do nadprzyrodzonych odbiorców, wzmacniający albo zabezpieczający przekaz zaklęcia.

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Naukowcy musieli wydobyć tekst z niemal niewidocznych nacięć

Odczytanie tabliczki nie było wcale takie proste. Litery były ledwo widoczne na zniszczonej i skorodowanej powierzchni ołowiu, dlatego badacze z Instytutu Papirologii Uniwersytetu w Heidelbergu sięgnęli po technikę RTI (reflectance transformation imaging).

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To metoda fotograficzna, w której obiekt fotografuje się wielokrotnie przy różnym oświetleniu. Potem komputer łączy zdjęcia w model, w którym można cyfrowo zmieniać kierunek światła. Dzięki temu na powierzchni zaczynają być widoczne nawet bardzo drobne nacięcia, rysy i nierówności.

Analiza pokazała, że na tabliczce znajdują się trzy odrębne grupy znaków. To nie był więc przypadkowy rysunek ani ślad zużycia. To zapisany, celowo przygotowany tekst magiczny, którego sens przez prawie 2 tys. lat pozostawał ukryty w skorodowanym ołowiu.

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Cztery imiona i jedno bardzo niewygodne pytanie

Na tabliczce pojawiają się imiona dwóch mężczyzn i dwóch kobiet. Badacze zwracają uwagę, że zostali określeni jako współniewolnicy. To otwiera tak naprawdę dwie możliwe interpretacje. Tabliczka mogła być klątwą skierowaną przeciwko tym czterem osobom. Mogła też zostać przygotowana w ich imieniu przeciwko komuś innemu, którego imię nie zachowało się albo nie zostało jasno wskazane.

Już sama grupa wymienionych osób jest nietypowa. Dwaj mężczyźni noszą imiona łacińskie, a dwie kobiety greckie. To drobny szczegół, ale tylko pozornie. W rzeczywistości pokazuje, jak mieszany był świat rzymskich prowincji. Ludzie przemieszczali się po imperium, trafiali do różnych części Europy jako żołnierze, kupcy, urzędnicy, rzemieślnicy, niewolnicy albo osoby towarzyszące większym ruchom ludności.

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Badacze nie wykluczają, że jedna z kobiet mogła być autorką albo zleceniodawczynią zaklęcia i mogła przynieść znajomość takich praktyk z rzymskiego Egiptu. To hipoteza, a nie pewnik, ale bardzo ciekawa. Pokazywałaby, że umiejętność posługiwania się magiczną formułą mogła podróżować razem z człowiekiem przez cały świat rzymski.

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

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Marcin Kusz Redaktor O nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla Komputer Świata i PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Współzałożyciel agencji BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.