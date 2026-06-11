Elon Musk pokazał przyszłość AI. SpaceX stworzy orbitalne centrum

SpaceX kojarzone jest przede wszystkim z systemem Starlink i rakietami wielokrotnego użytku, ale tym razem firma kieruje uwagę w stronę infrastruktury obliczeniowej przeniesionej poza Ziemię. AI1 ma pełnić rolę orbitalnego węzła obliczeniowego, czyli satelity zdolnego do wykonywania zadań typowych dla centrów danych.

Centra danych, w których trenowane i utrzymywane są zaawansowane modele sztucznej inteligencji, zużywają gigantyczne ilości prądu, co zaczyna poważnie przeciążać sieci elektroenergetyczne i ograniczać możliwości dalszego rozwoju technologii na powierzchni planety. SpaceX zamierza jednak rozwiązać ten problem, przenosząc cyfrowe operacje poza ziemską atmosferę.

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Moc obliczeniowa i architektura satelity AI1

Według informacji przekazanych przez SpaceX, AI1 ma osiągać do 150 kW mocy szczytowej i około 120 kW średnio w trakcie pracy. W przeliczeniu na masę daje to efektywność rzędu 70 kW na tonę, co firma przedstawia jako jeden z kluczowych parametrów projektu.

Sercem konstrukcji jest pojedynczy moduł obliczeniowy, który można dostosowywać do różnych dostawców układów scalonych. To istotna różnica względem klasycznych satelitów, gdzie sprzęt jest zwykle ściśle powiązany z konkretną architekturą. W przypadku AI1 SpaceX stawia na elastyczność, co może pozwolić na szybsze aktualizacje technologiczne bez konieczności przebudowy całej platformy.

Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem łączy laserowych, jednak jak podkreśla firma konstrukcja jest uproszczona względem Starlinków. Ograniczono liczbę złożonych systemów antenowych, koncentrując się na przetwarzaniu danych, zasilaniu i chłodzeniu.

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W filmie, który zobaczyć możecie niżej, Elon Musk zapowiada, że pierwsza wersja satelity AI wykorzysta najnowsze układy GPU Rubin firmy Nvidia. Zasugerował również, że pierwszy satelita będzie miał wewnątrz odpowiednik serwera GB300, który zawiera 72 procesory GPU.

AI1 ma korzystać z rozbudowanego systemu zasilania opartego na panelach słonecznych o łącznej mocy około 150 kW. SpaceX deklaruje, że ich wydajność sięga około 250 W na metr kwadratowy, a część technologii produkowana jest we własnych zakładach firmy.

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Rozmiary satelity są nietypowe nawet jak na standardy orbitalne. Centra danych mają być ogromne. Rozpiętość konstrukcji ma sięgać około 70 m, a wysokość po pełnym rozłożeniu około 20 m.

Taka skala wynika z konieczności zapewnienia odpowiedniej powierzchni paneli słonecznych oraz systemów odprowadzania ciepła, które w przypadku obliczeń w przestrzeni kosmicznej stają się jednym z głównych ograniczeń technologicznych.

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Najtrudniejszy problem to chłodzenie w próżni

Jednym z kluczowych wyzwań przy projektowaniu AI1 jest odprowadzanie ciepła. W przestrzeni kosmicznej nie ma atmosfery, która mogłaby je rozpraszać, dlatego klasyczne metody chłodzenia są nieskuteczne.

SpaceX zastosowało chłodzenie cieczą, system potężnych, 20-metrowych radiatorów wyposażonych w pompy oraz osłony chroniące przed mikrometeorytami. Rozwiązanie ma umożliwić stabilne działanie modułów obliczeniowych nawet przy wysokim obciążeniu.

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Problem ciepła jest jednym z głównych powodów, dla których centra danych pozostają na Ziemi. Przeniesienie ich na orbitę wymaga całkowicie innego podejścia do zarządzania energią i ciepłem.

Prostszy niż Starlink, ale bardziej wyspecjalizowany

Elon Musk zwraca uwagę, że AI1 jest konstrukcyjnie mniej skomplikowany niż satelity Starlink. W jego ocenie wynika to z innego przeznaczenia systemu.

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Według Muska satelita nie wymaga tak rozbudowanych anten jak sieć internetowa. Zamiast tego skupia się na energii słonecznej, mocy obliczeniowej i transmisji danych za pomocą lasera. Część technologii ma pochodzić bezpośrednio z doświadczeń zdobytych przy projektowaniu Starlink V3, co pozwala skrócić czas przejścia od prototypu do produkcji.

Musk przyznał jednocześnie, że projekt znajduje się na wczesnym etapie i nie ma pewności co do tempa jego dalszego rozwoju ani skali przyszłej konstelacji.

Fabryka Gigasat i ambicje produkcji masowej

Równolegle SpaceX rozwija zaplecze przemysłowe dla nowego projektu. W Teksasie powstaje zakład o nazwie Gigasat, który ma stać się centrum produkcji elementów satelitarnych oraz komponentów fotowoltaicznych.

Docelowo może powstać ponad milion metrów kwadratowych powierzchni produkcyjnej. Plan zakłada integrację całego łańcucha dostaw, od własnych wafli krzemowych, przez własne procesory i panele słoneczne, po gotowe satelity. Taka strategia ma wyeliminować ryzyko związane z opóźnieniami w łańcuchach dostaw i pozwolić na masowe skalowanie projektu w tempie niedostępnym dla tradycyjnej konkurencji z sektora kosmicznego.

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Według zapowiedzi SpaceX, pierwsze egzemplarze AI1 mogłyby powstawać pod koniec 2027 r. a w 2028 r. mogłyby trafić na orbitę.

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Bogdan Stech 11.06.2026 05:34

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