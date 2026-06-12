Rewolucja Samsunga potwierdzona. Trzy rozmiary do wyboru

Premiera tegorocznej serii Galaxy Z to kwestia kilku najbliższych tygodni. Samsung w tym roku ma dokonać zmian w ofercie i – oprócz klasycznych dwóch modeli: Galaxy Z Folda i Flipa – wprowadzi na rynek zupełnie nowego Galaxy Z Fold 8 Wide. Smartfon został stworzony po to, aby Samsung mógł konkurować z pierwszym w historii składanym iPhonem, który trafi na rynek później w tym roku. Wiemy o nim już niemalże wszystko.

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Seria Samsung Galaxy Z8 w trzech rozmiarach: małym, średnim i dużym

Jak dotąd Samsung miał w swojej ofercie dwa składane modele: Galaxy Z Folda w kształcie książki oraz Galaxy Z Flipa w kształcie klapki. Przez lata firma w drugiej połowie roku wprowadzała tylko dwa modele. W 2025 roku odeszła od tej zasady i wprowadziła też tańszą wersję Z Flip 7 FE, ale był to właściwie odświeżony Galaxy Z Flip 6 z 2024 roku.

Teraz urząd certyfikacyjny BIS potwierdził, że w tym roku dojdzie do zmiany w portfolio producenta i oprócz Z Folda oraz Z Flipa pojawi się też trzeci model. Urządzenia noszą nazwy kodowe SM-A857B / SM-F776B, SM-D642B / SM-F971B i SM-D647B / SM-F976B, pod którymi ukrywają się kolejno: Z Flip 8, Z Fold 8 Wide oraz Z Fold 8 Ultra.

Jednocześnie informator Ice Universe opublikował zdjęcie przedstawiające szkła hartowane stworzone z myślą o ekranach zewnętrznych wszystkich trzech nadchodzących modeli. Na fotografii widzimy trzy rozmiary: mały z Z Flipa 8, pośredni z Z Folda 8 Wide oraz największy (najwyższy) z Z Folda 8 Ultra.

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Oczywiście zewnętrzny ekran Z Flipa 8 jest najmniejszy, ponieważ to urządzenie w kształcie klapki. Dodatkowy panel w składakach tego typu służy tylko do podstawowych czynności, takich jak sprawdzanie godziny czy powiadomień. Trudno korzystać z niego do bardziej zaawansowanej obsługi urządzenia.

Natomiast w składakach typu książka zewnętrzny ekran pozwala na korzystanie z urządzenia jak ze zwykłego telefonu. W nowym Z Fold 8 Wide producent postawił na szersze proporcje wyświetlacza, aby obsługa smartfona jedną ręką była prostsza. Rozkładane ekrany natomiast zamieniają składaki w tablety. Dzięki zdjęciom dokładnie widzimy różnice w proporcjach oraz rozmiarach poszczególnych modeli.

Zdecydowanie pośredni Z Fold 8 Wide wygląda na najbardziej poręcznego z całej trójki. To właśnie ta odpowiedź na pierwszego składaka Apple’a powinna wprowadzić do oferty Samsunga trochę świeżości.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.