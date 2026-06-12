Sięgnij po swojego Samsunga i go zaktualizuj. Podziękujesz później

Najnowsze czerwcowe uaktualnienie przynosi przede wszystkim czerwcowe poprawki bezpieczeństwa. Rozwiązanie odblokowuje dwie funkcje sztucznej inteligencji, które zostały po raz pierwszy wprowadzone do Galaxy S26, a których zabrakło wraz z aktualizacją One UI 8.5.

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Zaktualizuj swojego Galaxy S25 lub Galaxy Z Fold (Flip) 7

Czerwcowe uaktualnienie jest już dostępne dla smartfonów z serii Galaxy S25: S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE oraz Z 7: Z Fold 7, Flip 7, Flip 7 FE. To comiesięczna aktualizacja bezpieczeństwa, która w przypadku Z Folda 7 naprawia 45 błędów związanych z zabezpieczeniami. Dla Galaxy S25 poprawek jest również sporo i przez sam fakt zwiększenia ochrony warto pobrać tę aktualizację.

Uaktualnienia mają ważyć nawet ok. 1 GB – jest to oczywiście zależne od danego modelu. Poprawka w teorii nie powinna zajmować tyle przestrzeni w pamięci. Rozmiar ma jednak związek z tym, że aktualizacja wprowadza dwie nowe funkcje Galaxy AI do ośmiu modeli wydanych w ubiegłym roku.

Mowa o opcji Ważne fragmenty powiadomień, która zawiera dwie funkcje: priorytet powiadomień i podsumowanie powiadomień. Te służą do:

Priorytet powiadomień – pomaga wyświetlać najważniejsze wiadomości jako pierwsze, aby nie zgubić ich w gąszczu innych powiadomień;

– pomaga wyświetlać najważniejsze wiadomości jako pierwsze, aby nie zgubić ich w gąszczu innych powiadomień; Podsumowanie powiadomień – telefon dokonuje przeglądu powiadomień konwersacyjnych (czyli np. z komunikatorów internetowych) bez konieczności otwierania samych alertów ani aplikacji, tworząc ich skróconą wersję.

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Obie funkcje wykorzystują modele sztucznej inteligencji obsługiwane lokalnie, bezpośrednio na telefonie. Informacje zatem nie wychodzą poza nasze urządzenie na serwery Samsunga oraz innych dostawców. Podsumowania są generowane na podstawie nieprzeczytanych powiadomień z obsługiwanych komunikatorów, takich jak WhatsApp, Messenger, Wiadomości Google, Discord, Snapchat, Telegram i wielu innych.

Sztuczna inteligencja analizuje też treść powiadomień i inteligentnie wykrywa, które będą najważniejsze dla użytkownika. Aby jednak obie funkcje mogły działać prawidłowo, powiadomienia muszą być w tym samym języku, co język systemowy telefonu.

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Jak włączyć nowe funkcje AI na zaktualizowanych telefonach?

Jeśli na Wasz telefon Galaxy trafiła czerwcowa aktualizacja bezpieczeństwa, będziecie mogli aktywować funkcję Ważne fragmenty powiadomień w ustawieniach telefonu.

Musicie wejść w Sekcję "Powiadomienia", znaleźć "Ważne fragmenty powiadomień", a następnie aktywować "Priorytety powiadomień" oraz "Podsumowanie powiadomień". Dzięki temu nie przegapicie najważniejszych wiadomości.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.