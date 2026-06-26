Samsung się wygadał. Będzie telefon, na który czeka pół świata

Od dłuższego czasu pojawiają się słuchy, jakoby Samsung w następnym roku, wraz z serią Galaxy S27, miał wprowadzić cztery, a nie - tak jak zwykle - trzy modele. Teraz właściwie otrzymujemy potwierdzenie istnienia tego smartfona. Pochodzi ono z oficjalnych dokumentów międzynarodowej organizacji handlowej.

REKLAMA

Samsung Galaxy S27 Pro jest prawdziwy - potwierdza organizacja

Samsung przyzwyczaił nas do wprowadzania trzech sztandarowych smartfonów każdego roku: podstawowego Galaxy S, pośredniego Galaxy S Plus oraz najlepszego Galaxy S Ultra. Oprócz tego wydaje też tańsze Galaxy S FE, a w ubiegłym roku doszło do jednorazowej premiery cienkiego Galaxy S25 Edge. Telefon się jednak nie przyjął.

W następnym roku również możemy liczyć na czwarty model - Galaxy S27 Pro. Serwis OVR+ miał dokopać się do dokumentów organizacji handlowej GSMA, w których potwierdzono prace nad czterema modelami:

Galaxy S27 o nazwie kodowej SM-S952U,

S27 Plus (SM-S956U),

S27 Ultra (SM-S958U),

S27 Pro (SM-S957B/DS).

Oprócz samych nazw kodowych baza danych jasno wskazuje nazwy handlowe oraz pochodzenie: Samsung z siedzibą w Korei Południowej. Dokument stanowi niemalże potwierdzenie nadchodzących zmian w ofercie oraz wprowadzenia wyczekiwanego od wielu lat modelu, który ma stanowić połączenie dwóch najpopularniejszych smartfonów Samsunga: Galaxy S oraz Galaxy S Ultra.

REKLAMA

Podejście od lat wykorzystywane przez Apple'a

Apple od lat ma w swojej ofercie dwie wersje sztandarowych smartfonów: Pro oraz Pro Max. Większość generacji najlepszych modeli różniła się od siebie przede wszystkim pod względem rozmiaru, a więc wielkości wyświetlacza oraz akumulatora. Tymczasem pozostałe kwestie, takie jak zastosowany czip czy zestaw aparatów, pozostają takie same.

Samsung wraz z nowym Galaxy S27 Pro zrobi coś bardzo podobnego. Nowy model otrzyma 6,47-calowy wyświetlacz AMOLED, potrójny zestaw aparatów z głównym 200 Mpix, szerokokątnym 50 Mpix i teleobiektywem 50 Mpix o 3,5-krotnym zbliżeniu optycznym. Z kolei S27 Ultra ma zapewniać trochę inny zestaw aparatów, różniący się teleobiektywem o 5-krotnym zbliżeniu. W S27 Pro producent zastosuje też akumulator 5000 mAh z ładowaniem 45 W i procesor Snapdragon 8 Elite Gen 6 for Galaxy.

Nie będzie to zatem w pełni mniejsza wersja S27 Ultra, ale to dokładnie to, czego wiele osób oczekiwało - połączeniem najlepszych cech Galaxy S i S Ultra.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA

Ładowanie...

Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.