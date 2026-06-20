Jak zdobyć amerykański numer telefonu? Genialny trik z eSIM

Saily - aplikacja od twórców NordVPN, która skupia się na sprzedaży eSIM-ów stworzonych do wygodnych podróży za granicę - uruchomiła bowiem nową usługę. To prawdziwy amerykański numer z prefiksem +1. Aplikacje i strony internetowe wymagające amerykańskiego numeru nie będą już problemem. Rozmowy i SMS-y realizowane zza granicy do USA nie będą kosztować majątku.

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Saily uruchamia eSIM z numerem telefonu - na start z USA

Karty eSIM są wyjątkowo wygodne, jeśli podróżujemy poza Unię Europejską (w krajach UE polskie pakiety obejmują roamingowe paczki internetu). Dzięki nim możemy połączyć się z lokalną siecią komórkową. W karty eSIM wchodzą paczki internetu z określonym z góry limitem GB i czasem trwania. Mimo że do karty jest przypisany określony numer telefonu, najczęściej nie możemy z niego skorzystać do połączeń czy rejestracji w aplikacjach.

Aplikacja Saily od NordVPN rozwiązuje ten problem, uruchamiając kartę eSIM z numerem telefonu. Usługa ta kosztuje 0,99 dol. miesięcznie (ok. 3,60 zł) i dzięki niej otrzymujemy prawdziwy amerykański numer z prefiksem +1. Dzięki niemu możemy wykonywać połączenia i wysyłać SMS-y bez dodatkowych opłat roamingowych.

Największą zaletą rozwiązania jest to, że numer pozostaje z nami, dopóki będziemy go opłacać. Oznacza to, że narzędzie zapewnia dostęp do niektórych aplikacji, które do rejestracji i działania wymagają podania amerykańskiego numeru telefonu lub komunikacji z operatorami.

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W USA na rynku znajdziemy mnóstwo platform bazujących na numerach telefonów: np. Venmo umożliwiające szybkie przelewy czy Ticketmaster do kupowania biletów na wydarzenia stricte amerykańskie. Rozwiązanie pozwala zatem załatwiać sprawy online, np. jeszcze przed wyjazdem do USA.

Z drugiej strony karta eSIM Saily z amerykańskim numerem telefonu pozwala odbierać kody do weryfikacji dwuetapowej (2FA) bez opłat roamingowych. Dzięki temu można skorzystać z kodów bezpieczeństwa do amerykańskich aplikacji bankowych i płatniczych z zagranicy.

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Wszystkim zarządza się za pośrednictwem aplikacji Saily

Saily udostępnia karty eSIM z amerykańskim numerem bezpośrednio w swojej aplikacji. Aby z nich skorzystać, należy uzyskać jednorazowy pakiet abonamentowy. Twórcy oczywiście przewidzieli limity – użytkownik ma możliwość doładowania karty jednym dotknięciem z użyciem salda Saily. Do skorzystania z usługi potrzebny będzie dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji.

Do działania potrzebny jest też telefon obsługujący eSIM i trzeba ustawić kartę od Saily jako numer główny.

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Albert Żurek Redaktor Redaktor działu nowe technologie w Spider's Web. Od najmłodszych lat fan elektroniki - komputerów, laptopów i smartfonów, z którą odkąd tylko mógł, spędzał masę czasu. Z czasem swoją pasję zamienił w pracę, początkowo pisząc o technologiach mobilnych, a następnie o (prawie) wszystkim związanym z technologią. Poprzednio pisał na łamach Tabletowo.pl oraz oiot.pl, gdzie poruszał tematykę sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych, aplikacji, smart home, sztucznej inteligencji, a także nauki. Oprócz technologii jest wielkim fanem mody, a po godzinach pracy spędza czas ze słuchawkami na uszach, w których przede wszystkim gra rodzimy hip-hop.