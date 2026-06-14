Ładujemy miliony w łowców Shahedów. Chodzi o tanią tarczę

Francusko-ukraińska firma Alta Ares pozyskała 50 mln euro, a wśród inwestorów znalazł się polski fundusz OTB Ventures. Polska jest jednym z państw najbardziej zainteresowanych rozwiązaniami, które potrafią tanio i szybko zamykać luki w obronie powietrznej. W razie kryzysu naszym problemem nie będzie przecież pojedynczy dron. Problemem będzie ich masa. Europa coraz mocniej szuka sposobu, by nie wydawać fortuny na zwalczanie tanich rosyjskich dronów.

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Wojna pokazała brutalny rachunek

Rosyjskie Shahedy i ich kolejne wersje tak naprawdę diametralnie zmieniły sposób myślenia o obronie powietrznej. Nie dlatego, że są najlepszą bronią na świecie. Są groźne, bo można używać ich masowo, wysyłać falami i zmuszać obrońcę do kosztownej reakcji. Jeśli taniego drona trzeba zestrzeliwać rakietą wartą wielokrotnie więcej, przeciwnik nawet po stracie maszyny osiąga część celu.

To jest jeden z najważniejszych problemów współczesnej wojny. Klasyczne systemy przeciwlotnicze są niezbędne przeciw samolotom, pociskom balistycznym i najgroźniejszym rakietom. Jeśli jednak każdej nocy trzeba odpierać setki dronów, wabików i pocisków, sama droga amunicja szybko staje się zasobem zbyt cennym, żeby zużywać ją na każdy cel.

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Alta Ares celuje właśnie w ten problem. Zamiast dokładać kolejną drogą warstwę obrony, rozwija system oparty na dronach przechwytujących i oprogramowaniu, które ma działać możliwie blisko miejsca zagrożenia. Założeniem jest przechwytywać tanie cele tanimi środkami i dać się produkować w dużych liczbach.

AI ma widzieć, śledzić i naprowadzać

Najważniejszym elementem systemu nie jest sam dron przechwytujący, lecz cały system wokół niego. Alta Ares mówi o platformie, która obejmuje wykrywanie, identyfikację, śledzenie i naprowadzanie na cel. Innymi słowy, chodzi nie tylko o to, by wysłać mały aparat w stronę Shaheda. Trzeba jeszcze szybko zrozumieć, co leci, gdzie leci i jak najlepiej to zatrzymać.

Tu właśnie cały na biało wchodzi edge AI. To sztuczna inteligencja działająca na urządzeniu lub blisko niego, a nie wyłącznie w odległej chmurze. Na polu walki ma to ogromne znaczenie, bo łączność może być zakłócana, opóźnienia mogą kosztować sekundy, a sekundy decydują o tym, czy cel zostanie przechwycony. System nie może za każdym razem czekać na spokojne połączenie z centrum danych. Musi analizować obraz i prowadzić przechwycenie w warunkach, w których przeciwnik aktywnie próbuje go oślepić.

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Firma rozwija m.in. system Pixel Lock, który ma pomagać w wykrywaniu, śledzeniu i naprowadzaniu dronów przechwytujących na cele powietrzne. To właśnie takie oprogramowanie może być różnicą między dronem, który tylko leci w stronę zagrożenia, a dronem, który potrafi utrzymać cel w polu widzenia i dokończyć przechwycenie mimo zakłóceń.

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X-Lock na Shahedy, Black Bird na szybsze cele

Alta Ares rozwija równolegle dwie główne klasy efektorów. X-Lock ma być krótszego zasięgu i jest projektowany z myślą o zagrożeniach typu Shahed-136. Według danych firmy jego promień działania wynosi około 15 km, a maksymalna prędkość to 270 km/h. To nie brzmi jak broń do zwalczania samolotów, ale właśnie o to chodzi. Taki system ma być warstwą przechwytującą tanie, masowo używane cele tam, gdzie odpalanie droższych rakiet byłoby złym rachunkiem.

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Drugi system to Black Bird. To turboodrzutowy przechwytujący dron przeznaczony do szybszych zagrożeń, w tym pocisków manewrujących i bomb szybujących. Firma podaje dla niego prędkość do 670 km/h i zasięg około 30 km. To już inny poziom trudności, bo szybciej lecący cel zostawia mniej czasu na reakcję, a przechwycenie wymaga precyzyjnego naprowadzania w końcowej fazie.

W obu przypadkach chodzi o to, by nie próbować rozwiązywać każdego problemu jednym drogim systemem, tylko budować obronę z kilku warstw. Shahed, pocisk manewrujący, bomba szybująca czy niewielki dron rozpoznawczy to zupełnie różne zagrożenia. Dlatego nie ma sensu reagować na każde z nich w ten sam sposób i od razu sięgać po najdroższe środki.

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Polski fundusz wchodzi tam, gdzie będzie popyt

Udział OTB Ventures jest dla Polski ważny z wielu powodów. Fundusz specjalizuje się w deep techu, a obronność w Europie właśnie przechodzi przyspieszoną zmianę. Po latach niedoinwestowania, powolnych procedur i wiary w spokojniejsze otoczenie strategiczne nagle okazało się, że armie potrzebują rozwiązań szybko, dużo i w wersjach, które da się ulepszać co kilka miesięcy.

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Polska jest tak naprawdę w samym środku tego problemu. Mamy granicę z Rosją przez obwód królewiecki, granicę z Białorusią, wojnę na Ukrainie tuż obok i infrastrukturę krytyczną, którą trzeba będzie chronić przed dronami, pociskami i dywersją. Dla takiego państwa tania warstwa antydronowa nie jest luksusem. Jest czymś, co może decydować o tym, czy droższe zestawy przeciwlotnicze zostaną zachowane na najgroźniejsze cele.

Dlatego inwestycja polskiego funduszu w firmę rozwijającą systemy do przechwytywania dronów wydaje się czymś więcej niż kolejnym zakładem na obiecującą technologię. To wejście w obszar, na który zapotrzebowanie będzie tylko rosło – napędzane przez doświadczenia z wojny na Ukrainie, potrzeby państw NATO i coraz silniejsze przekonanie, że Europa powinna budować własne zdolności obronne, zamiast polegać wyłącznie na gotowych rozwiązaniach z zewnątrz.

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To ma być tarcza produkowana w tempie wojny

Najciekawsze w tym wszystkim jest chyba samo tempo. Firma Alta Ares powstała w 2024 r., a już mówi o aktywnych wdrożeniach w kilku teatrach działań oraz o kontraktach liczonych w milionach euro. Jej rozwiązania są rozwijane na podstawie doświadczeń z Ukrainy, czyli najważniejszego poligonu współczesnej wojny dronowej.

W obronności przez bardzo długo dominował model, w którym sprzęt projektowano latami, testowano latami, wdrażano latami, a potem próbowano dostosować go do wojny, która zdążyła się zmienić. W przypadku dronów taki rytm jest za wolny. Przeciwnik zmienia konstrukcje, łączność, trasę lotu, odporność na zakłócenia i taktykę użycia. System, który nie potrafi się szybko uczyć, bardzo szybko staje się stary.

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Alta Ares bardzo wyraźnie podkreśla modułowość, autonomię i interoperacyjność. Tutaj te słowa mają bardzo konkretne znaczenie. System musi dać się wpiąć w istniejącą obronę, działać w środowisku zakłóconym, współpracować z różnymi sensorami i rozwijać się wraz z przeciwnikiem. W przeciwnym razie będzie kolejnym bezsensownym prototypem, który przegra z masową produkcją tanich dronów.

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Marcin Kusz Redaktor Dziennikarz działu Technologie. O smartfonach i nowych technologiach zaczął pisać jeszcze w 2012 r. na łamach portalu Telix. Później przez pewien czas pisał dla KomputerŚwiat i dla nieistniejącego już PCLabu. Epizod dziennikarski zaliczył także w lokalnej gazecie i w dziale blogowym SpeedTest. Copywriter techniczny, motoryzacyjny i technologiczny. Współzałożyciel agencji marketingowej BlueCopy, zajmującej się copywritingiem i poligrafią. Przez pewien czas właściciel firmy transportowej. Prywatnie fan starych polskich oper mydlanych (oglądanych obowiązkowo z konkubiną), dumny opiekun kotki brytyjskiej i pasjonat-amator druku 3D.